Τέμπη: Το… τερμάτισε ο Φαραντούρης, ζητά διάλύση της Βουλής μετά τη νέα δικογραφία

Συνολικά η αντιπολίτευση και ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν ζητήσει πλειστάκις ως σήμερα εκλογές με αφορμή και την τραγωδία των Τεμπών. Ωστόσο, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νικόλας Φαραντούρης πήγε το πράγμα ένα βήμα παραπέρα, μετά την αποστολή στη Βουλή νέας δικογραφίας για το αδιανόητο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Με ανάρτησή του στο Χ, ο Ν. Φαραντούρης υπενθυμίζει ότι η νέα δικογραφία, που ανακοινώθηκε από τον αντιπρόεδρο της Βουλής Γιάννη Μπούρα την Παρασκευή, περιλαμβάνει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και άλλα 17 πρόσωπα, νυν και πρώην υπουργούς και βουλευτές.

Στο πλαίσιο αυτό, λέει ότι «μια Βουλή στην οποία σχεδόν το ένα τρίτο της Κ.Ο. της συμπολίτευσης είναι κατηγορούμενοι δεν μπορεί να σταθεί. Αυτή η θεσμική ανισορροπία δεν μας τιμά και δεν μπορεί να συνεχιστεί», και ζητά «άμεση διάλυση της Βουλής και προσφυγή στις κάλπες».

Συμπλήρωσε, δε, ότι «η επίκληση του άρθρου 86 μετά το φιάσκο του καλοκαιριού όπου όποιος κατηγορείται, αθωώνει τον εαυτό του επειδή έχει πλειοψηφία, κατά παράβαση του Ευρωπαϊκού Δικαίου και της Αρχής της Υπεροχής, δεν μπορεί να συνεχιστεί».

Εντάξει, δεν λέει και κάτι το ιδιαίτερα ριζοσπαστικό ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, λέει φωναχτά αυτό που οι υπόλοιποι λένε σε πιο ήπιους τόνους.

