ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

04.11.2025 08:26

ΕΛΤΑ: Σε μια κλωστή ο Σκλήκας

Μπορεί μέχρι χθες το μεσημέρι η κυβέρνηση να παρείχε πλήρη κάλυψη στον διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα, αλλά αυτά πλέον… παλιά στο Τέξας.

Ο επικεφαλής της εταιρείας βρέθηκε στο στόχαστρο… κανονιοβολισμών από την Κ.Ο. της ΝΔ, η οποία είναι στα κάγκελα, όχι μόνο για την απόφαση για λουκέτο σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ, αλλά και από την όλη στάση που τηρεί ο Γ. Σκλήκας.

Οι πληροφορίες λένε ότι το κλίμα έχει βαρύνει πολύ για τον ίδιο και ότι αναμένονται εξελίξεις, μετά την κοινή συνεδρίαση των επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εμπορίου, όπου θα συμμετάσχουν ο υπουργός Οικονομικών, ο Επικεφαλής του Υπερταμείου και ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ.

Ίδωμεν…

