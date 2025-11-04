ΕΛΤΑ: Νέα σκληρή δοκιμασία για την κυβέρνηση στη Βουλή, μετά το χθεσινό «ξύλο» από τους βουλευτές της ΝΔ

Για μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα προετοιμάζεται η κυβέρνηση, καθώς στη μία το μεσημέρι πραγματοποιείται στη Βουλή η έκτακτη συνεδρίαση των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εμπορίου, με τη συμμετοχή του Υπουργού Οικονομικών, του Επικεφαλής του Υπερταμείου και του Διευθύνοντος Συμβούλου των ΕΛΤΑ.

Το κλίμα είναι… εφιαλτικό από χθες το απόγευμα, όταν περίπου 80 βουλευτές της ΝΔ σφυροκόπησαν αδιάκοπα τη διοίκηση των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου, ενώ τα σκάγια πήραν και τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος δήλωσε αναρμόδιος για την απόφαση της εταιρείας να οδηγήσει σε «ξαφνικό θάνατο» 204 υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ σε ολόκληρη τη χώρα.

Παρότι η κυβέρνηση και η διοίκηση των ΕΛΤΑ έκαναν δύο βήματα πίσω, προχωρώντας σε «λουκέτα» σε 46 καταστήματα, μόνο σε μεγάλα αστικά κέντρα, και δίνοντας περιθώριο τριών μηνών για διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες για τα υπόλοιπα, η μοναδική έκφραση που μπορεί να περιγράψει τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη με βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος είναι… αλύπητο ξύλο από τους πάντες.

Ενδεικτικά:

· Ο πρώην υπουργός και βουλευτής Καβάλας Νίκος Παναγιωτόπουλος τόνισε χαρακτηριστικά: «Ως εδώ και μη παρέκει, το πολίτευμα μας είναι προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία, κύριοι, αν δεν το γνωρίζετε, όχι τεχνοκρατική δημοκρατία. […] Ακούω 180.000 ευρώ ενοίκιο στα κεντρικά δίνετε, αν βρίσκατε γραφεία με 100.000 θα γλυτώνατε 80.000 ευρώ. Μισθοί πόσων ταχυδρόμων. Είναι τεράστιο αυτογκόλ. Τι πλάνο υπάρχει; Να κλείσουμε τα ταχυδρομεία να πηγαίνει ο κόσμος στην άλλη άκρη;».

· Ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Καράογλου έκανε λόγο για αυτογκόλ και ανέφερε ότι πληροφορήθηκε την απόφαση ευρισκόμενος σε κανάλι. Μάλιστα τόνισε ότι στελέχη παίρνουν ως και δεκαπλάσιους μισθούς από αυτούς των βουλευτών, ενώ ζήτησε να εμπλακούν δήμοι και περιφέρειες στη συζήτηση. «Ο κερατάς το μαθαίνει τελευταίος, έτσι και εμείς. Τι προσπάθειες μείωσης του κόστους έχετε κάνει; Αληθεύει ότι οι μισθοί σας είναι 10πλασιοι των βουλευτών; Μας έχετε κουράσει, είστε από το πουθενά εσείς», φέρεται να είπε.

· Ο βουλευτής Β’ Πειραιά Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μάλιστα είναι και συντονιστής της ΝΔ στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, είπε φωνάζοντας «πάρτε το πίσω. Μας ακυρώσατε τα μέτρα της ΔΕΘ. Δώστε λύση. Όχι μασάζ. Πώς θα ζητήσουμε ψήφο από τον κόσμο; Θα τους λέμε ψηφίστε μας να σας κλείσουμε;».

· Ο βουλευτής Μεσσηνίας, Μίλτος Χρυσομάλλης, φέρεται να είπε «όποιος είναι άχρηστος πολιτικά φοράει το κοστούμι του τεχνοκράτη. Παραιτηθείτε. Στον Covid εκτοξεύτηκε το μεταφορικό κόστος εσείς τι κάνατε;».

· βουλευτής Δωδεκανήσων Γιάννης Παππάς έθεσε ζήτημα παραίτησης σύσσωμης της διοίκησης των ΕΛΤΑ. «Δεν αντέχω άλλο να με βρίζουν. Να ζητηθούν παραιτήσεις», φέρεται να είπε.

· Η υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη έθεσε επίσης ευθέως θέμα διοίκησης της εταιρίας. «Τι ευθύνες έχουν οι διοικήσεις; Άμα πήγαιναν τόσο άσχημα τα ΕΛΤΑ γιατί δεν είχαμε ενημερωθεί;», είπε.

· Η βουλευτής του Δυτικού Τομέα Αθήνας και πρώην γραμματέας της ΝΔ Μαρία Συρεγγέλα ρώτησε «πόσο τεχνοκρατικό είναι να λες τελευταία στιγμή ότι κλείνουν καταστήματα».

· Η βουλευτής Σερρών και πρώην υπουργός Φωτεινή Αραμπατζή είπε ότι «δεν ανέχομαι τεχνοκρατικές υποδείξεις ξύλινης γλώσσας περί δήθεν αναγκαίων αποφάσεων διάσωσης σε βουλευτές που από το 2012 έχουν σηκώσει το βάρος των σκληρών μνημονιακών αποφάσεων και άρα γνωρίζουν καλά τις δύσκολες πολιτικές αποφάσεις. Όμως τέτοια απαξίωση προς βουλευτές δεν είχαμε ζήσει ποτέ. Ούτε όταν η χώρα ήταν υπό επιτροπεία! Πού νομίζετε ότι απευθύνεστε; Σε “ταχυδρόμους” λανθασμένων αποφάσεων;».

· Η βουλευτής Αχαϊας Χριστίνα Αλεξοπούλου επιτέθηκε στον διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα, ο οποίος στην εισαγωγική του τοποθέτηση είχε κάνει λόγο για παράλληλους μονολόγους, λέγοντας ότι «ποιοι είστε εσείς που τολμάτε κ λέτε ότι το φέρατε ξαφνικά για να μην έχουμε αυτούς τους παράλληλους μονολόγους; Παράλληλοι μονόλογοι από τους βουλευτές;».

· Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Βασίλης Οικονόμου, ξεκαθάρισε ότι «οι τρεις μήνες παράταση (για κλείσιμο καταστημάτων στην περιφέρεια) δε φτάνουν για διαβούλευση. Απαιτείται να υπάρξει εναλλακτικό πλάνο».

· Ο βουλευτής Μαγνησίας Χρήστος Μπουκώρος φέρεται να είπε ότι «όταν υπάρχουν προβλήματα στις υπηρεσίες εμάς παίρνει ο κόσμος, όχι εσάς. Εσείς κρίνατε ότι δεν έπρεπε να μας ενημερώσετε. Οι αγρότες βράζουν και ήρθατε τώρα κι εσείς να μας προσθέσετε ένα ακόμα πρόβλημα».

· Ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Κατσανιώτης ήταν… δηλητηριώδης για τους παριστάμενους στη συζήτηση: «Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτή η συζήτηση με έναν υπουργό αναρμόδιο και δύο τεχνοκράτες», σημείωσε.

· Ο βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθήνας Δημήτρης Καλογερόπουλος σημείωσε ότι «πρέπει να καταλάβουν αυτοί οι κύριοι ότι η ΝΔ είναι και σε λαϊκές γειτονιές».

· Ο βουλευτής Θεσπρωτίας Βασίλης Γιόγιακας διερωτήθηκε αν θα πρέπει να πάνε οι πολίτες στην Αλβανία για να εξυπηρετηθούν και τόνισε: «Πάρτε το πίσω τώρα, αύριο (σ.σ. σήμερα) στις επιτροπές που θα είναι και τα άλλα κόμματα τι θα γίνει».

Η ατάκα του Β. Γιόγιακα είναι αυτή που προκαλεί κυριολεκτικά κρύο ιδρώτα στην κυβέρνηση, καθώς σήμερα στη Βουλή τα «πυρά» θα είναι… ομαδόν, αφού οι χειρισμοί στο θέμα των ΕΛΤΑ έχουν δώσει στην αντιπολίτευση – σύμφωνα με βουλευτή της συμπολίτευσης – κανονικό «μπαζούκα» το οποίο προφανώς και θα χρησιμοποιήσει για να πλήξει όσο το δυνατόν περισσότερο την κυβέρνηση, πηγές της οποίας, πάντως, αργά το βράδυ της Δευτέρας διαβεβαίωναν ότι δεν τίθεται θέμα αλλαγών στις διοικήσεις ΕΛΤΑ και Υπερταμείου.

