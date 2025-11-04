Μητσοτάκης: Ανέβαλε το ταξίδι στην Κομοτηνή λόγω… ΕΛΤΑ

Υπό… Κ.Σ. (κανονικές συνθήκες, που λέγαμε και στο μάθημα της Φυσικής…), σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα πετούσε για Αλεξανδρούπολη και στη συνέχεια οδικώς θα μετέβαινε στην Κομοτηνή, όπου και θα πραγματοποιούσε περιοδεία.

Ωστόσο, εδώ και αρκετό καιρό οι συνθήκες… δεν είναι κανονικές για την κυβέρνηση, αντιθέτως, τα προβλήματα «σκάνε» το ένα πίσω από το άλλο σαν κύματα, προκαλώντας ανατροπές στους σχεδιασμούς.

Έτσι, οι πληροφορίες λένε ότι το ταξίδι αναβλήθηκε για άλλη, πιο πρόσφορη στιγμή, μετά το χάος που επικράτησε κατά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη βουλευτών της ΝΔ με τους επικεφαλής των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου.

Για την ώρα, μοναδικός στόχος είναι να περάσει αυτός ο «κάβος» με τις μικρότερες δυνατές απώλειες, οπότε ο πρωθυπουργός θέλησε να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στις εξελίξεις.

Διαβάστε επίσης

Βάσια Αναστασίου: «Είμαι… έναν θάνατο πριν την έδρα» – Τα… μαργαριτάρια του στελέχους του ΠΑΣΟΚ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Σήμερα τα διαπιστευτήρια στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

ΕΛΤΑ: Σε μια κλωστή ο Σκλήκας