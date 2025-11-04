Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Σήμερα τα διαπιστευτήρια στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Τα διαπιστευτήρια της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα επιδίδει η η 25η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα.



Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συναντηθεί στις 1:30 της Τρίτης (4/11) με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Την Τετάρτη θα γίνει δεκτή από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής συνεργασίας ΗΠΑ – Ελλάδας, τίθεται και από τις δύο πλευρές, ο τομέας της ενέργειας.

