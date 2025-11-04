search
ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 09:50
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.11.2025 07:18

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Σήμερα τα διαπιστευτήρια στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

04.11.2025 07:18
kimbelry-new

Τα διαπιστευτήρια της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα επιδίδει η  η 25η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συναντηθεί στις 1:30 της Τρίτης (4/11) με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Την Τετάρτη θα γίνει δεκτή από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής συνεργασίας ΗΠΑ – Ελλάδας, τίθεται και από τις δύο πλευρές, ο  τομέας της ενέργειας.

Διαβάστε επίσης

ΚΟΕΣ: «Έξι καθαρές προτάσεις» από Δούκα για την πορεία του ΠΑΣΟΚ

Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι

ΕΛΤΑ στο κόκκινο: Παράνομες πάει να βγάλει κρατικές ενισχύσεις η ΕΕ – Εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης από το 2020  

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
olympiakos-panserraikos-panigiriko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Ο Ολυμπιακός κόντρα στην Αϊντχόφεν, ψάχνει απεγνωσμένα τη πρώτη του νίκη

pantazis-dimidtriou-new
LIFESTYLE

Λευτέρης Πανταζής – Άντζελα Δημητρίου: «Είχαμε φτάσει στον γάμο – Χωρίσαμε για τους γονείς μας» (Video)

chevron ydrogono
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

P-TEC: Η σύνοδος για την ενέργεια, ο ρόλος και οι επιδιώξεις της Ελλάδας και στο βάθος η… Γκιλφόιλ

prison_arxeio_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού, τι βρήκε η αστυνομία – Η επίσκεψη την παραμονή του μακελειού

taxi_thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 34χρονο που οδηγούσε ταξί χωρίς… δίπλωμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

orca_falaina_0806_1460-820_2_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Όρκες βιντεοσκοπήθηκαν να κυνηγούν μεγάλους λευκούς καρχαρίες, να τους αναποδογυρίζουν και να τρώνε τα συκώτια τους (Video)

tsakalotos 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι

patinia athina 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χάρης Δούκας απαντά σε Μιχαηλίδου, Μπακογιάννη για τα πατίνια 

asanser 654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται πρόστιμα για τα ασανσέρ: Μόνο ένα στα οκτώ έχουν καταγραφεί – Προθεσμία ως 30 Νοεμβρίου, πού θα στραφούν οι αρχικοί έλεγχοι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 09:50
olympiakos-panserraikos-panigiriko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Ο Ολυμπιακός κόντρα στην Αϊντχόφεν, ψάχνει απεγνωσμένα τη πρώτη του νίκη

pantazis-dimidtriou-new
LIFESTYLE

Λευτέρης Πανταζής – Άντζελα Δημητρίου: «Είχαμε φτάσει στον γάμο – Χωρίσαμε για τους γονείς μας» (Video)

chevron ydrogono
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

P-TEC: Η σύνοδος για την ενέργεια, ο ρόλος και οι επιδιώξεις της Ελλάδας και στο βάθος η… Γκιλφόιλ

1 / 3