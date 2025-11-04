Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Σήμερα τα διαπιστευτήρια στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τα διαπιστευτήρια της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα επιδίδει η η 25η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα.
Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συναντηθεί στις 1:30 της Τρίτης (4/11) με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.
Την Τετάρτη θα γίνει δεκτή από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.
Στο επίκεντρο της στρατηγικής συνεργασίας ΗΠΑ – Ελλάδας, τίθεται και από τις δύο πλευρές, ο τομέας της ενέργειας.
Διαβάστε επίσης
ΚΟΕΣ: «Έξι καθαρές προτάσεις» από Δούκα για την πορεία του ΠΑΣΟΚ
Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι
ΕΛΤΑ στο κόκκινο: Παράνομες πάει να βγάλει κρατικές ενισχύσεις η ΕΕ – Εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης από το 2020
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.