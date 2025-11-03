ΕΛΤΑ στο κόκκινο: Παράνομες πάει να βγάλει κρατικές ενισχύσεις η ΕΕ – Εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης από το 2020  

Στο βαθύ κόκκινο, περισσότερο απ’ όσο μαρτυρούν τα στοιχεία τα οποία οδήγησαν την διοίκηση να κλείσει αρχικά 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ, είναι η Εταιρεία, με ευθύνη πρωτίστως της σημερινής κυβέρνησης, αλλά και λόγω κακών χειρισμών από το 2010.

Η χώρα κινδυνεύει να καταδικαστεί από τα ευρωπαϊκά όργανα και στο θέμα των κρατικών ενισχύσεων προς τα ΕΛΤΑ, με απρόβλεπτες συνέπειες για το μέλλον της άλλοτε κραταιάς εταιρείας. Και πολύ απλά, όσο ίσως και μοιραία, να ζητηθεί η επιστροφή τεράστιων ποσών από αυτά που έχουν δοθεί. Είτε γιατί πράγματι δόθηκαν ενισχύσεις που ήταν στο όριο του θεσμοθετημένου πλαισίου για τον ανταγωνισμό στις ταχυδρομικές υπηρεσίες, είτε γιατί δεν ακολουθήθηκαν ορθά όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, ακόμα κι όταν οι χρηματοδοτήσεις δεν ενέπιπταν στους περιορισμούς που θέτουν οι Βρυξέλλες.

Σε κάποιες περιπτώσεις πιθανόν να υπήρξαν προχειρότητες και υποβάθμιση του κινδύνου για ευρωπαϊκό έλεγχο και σε άλλες ίσως να υποκρύπτεται σκοπιμότητα για την υποβάθμιση των ΕΛΤΑ για χάρη ιδιωτικών συμφερόντων. Αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: Η προκαταρκτική εκτίμηση που έχει η αρμόδια επιτροπή της Κομισιόν για το θέμα είναι ότι σε τρεις περιπτώσεις ενισχύσεων δεν υπήρξε συμβατή με την εσωτερική αγορά ενίσχυση από το κράτος.

Αυτή η προκαταρκτική εκτίμηση φαίνεται πως είναι και ένας από τους λόγους που η Επιτροπή δεν εγκρίνει την πληρωμή όλων των ποσών που δικαιούνται τα ΕΛΤΑ για την «καθολική υπηρεσία» – υπηρεσίες σε απομακρυσμένες περιοχές και για λόγους κοινωνικούς – από το 2021 και μέχρι και το 2024, ενώ εκκρεμεί και το 2025. Το συνολικό ποσό αυτής της οφειλής ανέρχεται στα 46 εκατομμύρια ευρώ.

Το χειρότερο όμως είναι τι θα συμβεί εάν η Επιτροπή προχωρήσει σε καταλογισμούς και ζητήσει επιστροφή χρημάτων. Είναι ερώτημα εάν η κυβέρνηση έθεσε ποτέ αυτό το θέμα στη στρατηγική της, ώστε να αποτρέψει τις αρνητικές συνέπειες, έστω κι αν κάποιες «αμαρτίες» έρχονται από προηγούμενες περιόδους. Γιατί δεν το έκανε και τι θα πράξει μπροστά σε αυτό τον κίνδυνο είναι τα εύλογα ερωτήματα, που αποκαλύπτουν όμως την ουσιαστική απουσία στρατηγικής για την πραγματική στήριξη των ΕΛΤΑ τα τελευταία έξι χρόνια.

Ενδεικτικό της εγκληματικής αβελτηρίας της σημερινής κυβέρνησης είναι το γεγονός ότι από την Επιτροπή ελέγχεται και το πρόγραμμα εξυγίανσης που ξεκίνησε η σημερινή κυβέρνηση το 2020. Στο οποίο πρόγραμμα διατέθηκαν 280 εκατομμύρια ευρώ (149 από οφειλές για την καθολική υπηρεσία, 30 από οφειλές άλλων κρατικών φορέων και 100 με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου), χωρίς όμως να αναταχθεί η κατάσταση. Τουναντίον η προηγούμενη διοίκηση κινήθηκε εντελώς αναποτελεσματικά – και με πολλές καταγγελίες σε βάρος της για κακοδιαχείριση – κάτι που οδήγησε την κυβέρνηση στην άρον άρον απομάκρυνσή της. Μόνο που όταν ανέλαβε η σημερινή διοίκηση, η πορεία των ΕΛΤΑ ήταν ήδη ναρκοθετημένη.

Αντικείμενο της προκαταρκτικής εκτίμησης

Η Κομισιόν εξετάζει τρία μέτρα:

Μέτρο 1: Καταβολή 149 εκατ. EUR ως πρόσθετη αντιστάθμιση της ΥΠΚΥ προς τα ΕΛΤΑ για την περίοδο 2013-2018.

Το ελληνικό Δημόσιο χορήγησε και κατέβαλε το ποσό των 149.120.993 EUR στα ΕΛΤΑ ως πρόσθετη αντιστάθμιση για την παροχή της καθολικής υπηρεσίας κατά την περίοδο 2013-2018 μέσω της υπουργικής απόφασης αριθ. 35772/2020 (B’ 5648), που εκδόθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2020. Η υπουργική απόφαση ακολούθησε την έγκριση συνολικού ποσού ύψους 239.120.993 EUR ως καθαρού κόστους των ΕΛΤΑ για την παροχή της καθολικής υπηρεσίας για τα έτη 2013-2018 από την εθνική ρυθμιστική αρχή, την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT). Η εν λόγω πρόσθετη αντιστάθμιση ύψους 149.120.993 EUR που καταβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2020 προστίθεται στο ποσό των 90 εκατ. EUR, το οποίο χορηγήθηκε και καταβλήθηκε στα ΕΛΤΑ πριν από το 2020, για την εκτέλεση της ΥΠΚΥ κατά τα έτη 2013-2018 (αντιστοιχεί σε 15 εκατ. EUR ετησίως κατά την περίοδο των 6 ετών).

Μέτρο 2: Εισφορά κεφαλαίου ύψους 100 εκατ. EUR στο μετοχικό κεφάλαιο των ΕΛΤΑ, με ισχύ από τις 23 Δεκεμβρίου 2020. Στις 23 Δεκεμβρίου 2020 η Γενική Συνέλευση των ΕΛΤΑ αποφάσισε να προβεί σε αύξηση κεφαλαίου ύψους 100 εκατ. EUR, με το επιχείρημα ότι το μέτρο θα συμβάλει σημαντικά στην αναδιάρθρωση των ΕΛΤΑ.

Μέτρο 3: Χορήγηση απαλλαγής από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) σε όλες τις ταχυδρομικές υπηρεσίες των ΕΛΤΑ, συμπεριλαμβανομένων όσων δεν εμπίπτουν στο περιεχόμενο της ΥΠΚΥ.

Το συμπέρασμα της προκαταρκτικής εκτίμησης

Η επιτροπή αναφέρει κατόπιν αυτών:

«Με βάση τα ανωτέρω, στον βαθμό που τα μέτρα 1 και 2 τα οποία εξετάζονται στην παρούσα απόφαση συνιστούν κρατική ενίσχυση, η Επιτροπή έχει αμφιβολίες ως προς το κατά πόσον μπορούν να είναι συμβατά με την εσωτερική αγορά.

Η Επιτροπή καταλήγει επίσης στο συμπέρασμα ότι το μέτρο 3 μπορεί να χαρακτηριστεί i) υφιστάμενη ενίσχυση για την περίοδο πριν από τις 3 Αυγούστου 2010 και ii) νέα ενίσχυση για την περίοδο μετά τις 3 Αυγούστου 2010.

Η Επιτροπή διατηρεί επίσης αμφιβολίες ως προς το κατά πόσον η νέα ενίσχυση βάσει του μέτρου 3 μπορεί να είναι συμβατή με την εσωτερική αγορά.

Άρα: Με βάση τις ανωτέρω παρατηρήσεις, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει την επίσημη διαδικασία έρευνας που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ όσον αφορά i) τις αντισταθμίσεις ΥΠΚΥ που καταβλήθηκαν στα ΕΛΤΑ και ii) την εισφορά κεφαλαίου, η οποία παρασχέθηκε τον Δεκέμβριο του 2020, καθώς και iii) την απαλλαγή από τον ΦΠΑ που εφαρμόστηκε για όλες τις ταχυδρομικές υπηρεσίες των ΕΛΤΑ πέραν των ταχυδρομικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο της ΥΠΚΥ, από τις 3 Αυγούστου 2010.

Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι η απαλλαγή από τον ΦΠΑ που εφαρμόστηκε σε όλες τις ταχυδρομικές υπηρεσίες των ΕΛΤΑ την περίοδο πριν από τις 3 Αυγούστου 2010 μπορεί να χαρακτηριστεί υφιστάμενη ενίσχυση.

Ενεργώντας κατά τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 108 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να υποβάλει τις παρατηρήσεις της και να παράσχει κάθε πληροφορία που δύναται να είναι χρήσιμη για την αξιολόγηση της ενίσχυσης / των μέτρων, εντός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της παρούσας επιστολής. Καλεί δε τις αρχές της χώρας σας να διαβιβάσουν άμεσα αντίγραφο της παρούσας επιστολής στον δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης».

