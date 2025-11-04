Τα ΕΛΤΑ, ο λαϊκισμός της ΝΔ και το σταυροδρόμι της κυβέρνησης

Επί σχεδόν μία δεκαετία η ΝΔ, είτε στην αντιπολίτευση, είτε στην κυβέρνηση, είχε μία σημαία, που την ανέμιζε εκνευριστικά και καταφανώς υποκριτικά, για μία παράταξη που χρεοκόπησε τη χώρα με την απύθμενη φαυλότητά της τα προηγούμενα χρόνια: Τη σημαία κατά του λαϊκισμού.

Μία σημαία υποτίθεται της τεχνοκρατικής αντίληψης, της σοβαρότητας και της υπευθυνότητας, που δεν υποκύπτει στη δημαγωγία και τις εύκολες υποσχέσεις προς άγραν ψήφων.

Και μετά ήρθαν τα… ΕΛΤΑ!

Η υπόθεση με το κλείσιμο των καταστημάτων και οι αντιδράσεις των γαλάζιων βουλευτών εκθέτει όλη αυτή τη ρητορική: Μόλις τέθηκε θέμα να χαθούν ψηφαλάκια και να υπάρξει πολιτικό κόστος, ξεκίνησε ένας απίστευτος λαϊκισμός, ένα κλάμα και ένας οδυρμός για τα καταστήματα που κλείνουν – ανεξαρτήτως εάν την ύπαρξη των οποίων μπορεί να μην γνώριζαν καν οι περισσότεροι εκ των εξεγερμένων βουλευτών της ΝΔ.

Υπήρξε ασφαλώς αστοχία από την πλευρά των κυβερνητικών αρμοδίων. Θα έπρεπε να μελετήσουν το σχέδιο της διοίκησης των ΕΛΤΑ. Να εκτιμήσουν τις πολιτικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Να ζητήσουν βελτιώσεις όπου χρειαζόταν. Και να κάνουν επικοινωνιακή διαχείριση επί της ουσίας. Ήτοι ενημέρωση κυρίως των πολιτών και πελατών των ΕΛΤΑ για την επόμενη μέρα. Για το εάν οι υπηρεσίες παραμένουν και πώς, ανεξαρτήτως των καταστημάτων. Τεράστιο λάθος και παράλειψη που εξέθεσε ολόκληρη την κυβέρνηση.

Αλλά τώρα το πρόβλημα μοιάζει με μία κατάσταση loose loose. Ό,τι και να κάνει θα χάσει. Απλά οφείλει να μετρήσει πώς θα χάσει τα λιγότερα.

Αν υποκύψει στις πιέσεις των βουλευτών που θέλουν μία «νίκη» για να την που έστω προσωρινά στους ψηφοφόρους, θα αποφύγει το κόστος της στιγμής. Και θα ηρεμήσει την κατάσταση στο κυβερνών κόμμα.

Αλλά κινδυνεύει να χάσει πολλά περισσότερα στην πορεία, ιδίως αν δεν βρει λύση επιβίωσης για τα ΕΛΤΑ. Και πώς θα βρει λύση όταν η εταιρεία έχει φτάσει με κυβερνητικές ευθύνες και μετά από πολλά χαμένα εκατομμύρια, που διατέθηκαν, στο χείλος του γκρεμού; Κινδυνεύει δηλαδή, αν υποκύψει τώρα στις πιέσεις των βουλευτών της, να της μείνουν τα ΕΛΤΑ στα χέρια. Άλλο να κάνει βελτιώσεις στο σχέδιο της διοίκησης και άλλο να εγκαταλείψει την εταιρεία στην τύχη της για χάρη της αποφυγής του πολιτικού κόστους σήμερα.

Διότι τα λάθη ειδικά στην πολιτική έχουν ένα κακό: Επιστρέφουν με χειρότερες συνέπειες…

