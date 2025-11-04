Ο απίστευτος διάλογος Τασούλα – Γκιλφόιλ για… γάμους: «Ο μήνας του μέλιτος πέτυχε, όχι ο γάμος» -«Θα εργαστούμε για νέο σύζυγο»

Τα διαπιστευτήριά της επέδωσε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αποκαλύπτοντας ότι στην Ελλάδα έχει έρθει και στο παρελθόν, μεταξύ αυτών και για το μήνα του μέλιτός της, τον οποίο χαρακτήρισε υπέροχο.

Απαντώντας ο Κωνσταντίνος Τασούλας είπε χαριτολογώντας: «Ο μήνας του μέλιτος ήταν υπέροχος, ο γάμος δεν ήταν» αναφερόμενος προφανώς στο διαζύγιο που ακολούθησε.

Η νέα πρέσβης δεν άφησε ασχολίαστη την ατάκα του ΠΤΔ: «Θα εργαστούμε για έναν νέο σύζυγο».



Εν τω μεταξύ, η κ. Γκιλφόιλ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τη μέχρι τώρα εμπειρία της στην Αθήνα, όπου ήρθε το Σάββατο, σημειώνοντας ότι και οι φωτορεπόρτερ της έχουν φερθεί πολύ καλά. «Είναι τόσο ωραία που επέστρεψα στην Αθήνα και στην Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά.

Την Κίμπερλι Γκιλφόιλ συνόδευσε πάντως στο Προεδρικό Μέγαρο ο πρώην σύζυγός της Έρικ Βιλένσι, μαζί με τον γιο τους, Ρόναν Άντονι, ο οποίος θα μείνει μαζί της στην Αθήνα.





Αναλυτικά ο διάλογος με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας

Κωνσταντίνος Τασούλας : Όπως βλέπετε υπήρχε μεγάλη προσμονή για την άφιξή σας! Τρομερή προσμονή. Μπορείτε να το αναγνωρίσετε από τους φωτορεπόρτερ.



: Όπως βλέπετε υπήρχε μεγάλη προσμονή για την άφιξή σας! Τρομερή προσμονή. Μπορείτε να το αναγνωρίσετε από τους φωτορεπόρτερ. Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Μπορώ. Μου φέρθηκαν τόσο καλά, ήταν μία εκπληκτική εμπειρία.

Μπορώ. Μου φέρθηκαν τόσο καλά, ήταν μία εκπληκτική εμπειρία. Κωνσταντίνος Τασούλας : Ναι.

: Ναι. Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Και είναι τόσο ωραίο να βρίσκομαι πάλι στην Αθήνα και στην Ελλάδα.



Και είναι τόσο ωραίο να βρίσκομαι πάλι στην Αθήνα και στην Ελλάδα. Κωνσταντίνος Τασούλας: Έχετε έρθει εδώ ως τουρίστρια;



Έχετε έρθει εδώ ως τουρίστρια; Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ναι, στην πραγματικότητα κάλυψα τους Ολυμπιακούς Αγώνες για το ABC News.



Ναι, στην πραγματικότητα κάλυψα τους Ολυμπιακούς Αγώνες για το ABC News. Κωνσταντίνος Τασούλας: Αλήθεια;



Αλήθεια; Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ήρθα εδώ το 2004 και κάναμε εδώ μήνα του μέλιτος. Υπέροχος μήνας του μέλιτος.



Ήρθα εδώ το 2004 και κάναμε εδώ μήνα του μέλιτος. Υπέροχος μήνας του μέλιτος. Κωνσταντίνος Τασούλας: Ο μήνας του μέλιτος ήταν υπέροχος, ο γάμος δεν ήταν.



Ο μήνας του μέλιτος ήταν υπέροχος, ο γάμος δεν ήταν. Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Θα εργαστούμε για έναν νέο σύζυγο.



Θα εργαστούμε για έναν νέο σύζυγο. Κωνσταντίνος Τασούλας: Στην Αθήνα, στον μήνα του μέλιτος ή στα νησιά;



Στην Αθήνα, στον μήνα του μέλιτος ή στα νησιά; Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ναι, στην Αθήνα και παντού. Ύδρα, Κέρκυρα, Μύκονος, Σαντορίνη. Και μετά άρχισα να σπουδάζω αρχαία ελληνορωμαϊκή ιστορία, όταν ήμουν 18 ετών στο UC Davis με τον αγαπημένο μου καθηγητή Σπυριδάκη.



Ναι, στην Αθήνα και παντού. Ύδρα, Κέρκυρα, Μύκονος, Σαντορίνη. Και μετά άρχισα να σπουδάζω αρχαία ελληνορωμαϊκή ιστορία, όταν ήμουν 18 ετών στο UC Davis με τον αγαπημένο μου καθηγητή Σπυριδάκη. Κωνσταντίνος Τασούλας: Σπυριδάκης.



Σπυριδάκης. Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ναι. Σπουδαίο όνομα, σωστά;



Ναι. Σπουδαίο όνομα, σωστά; Κωνσταντίνος Τασούλας: Ναι.

Διαβάστε επίσης:

Γιατί ο Κασσελάκης δεν θα διαβάσει το βιβλίο του Τσίπρα

Τα ΕΛΤΑ και οι… υπουργοί – «φαντάσματα»

Ο δόκτωρ Χρυσομάλλης, ο πνευματώδης Μηταράκης και τα… ΕΛΤΑ