Ο απίστευτος διάλογος Τασούλα – Γκιλφόιλ για… γάμους: «Ο μήνας του μέλιτος πέτυχε, όχι ο γάμος» -«Θα εργαστούμε για νέο σύζυγο»

Τα διαπιστευτήριά της επέδωσε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αποκαλύπτοντας ότι στην Ελλάδα έχει έρθει και στο παρελθόν, μεταξύ αυτών και για το μήνα του μέλιτός της, τον οποίο χαρακτήρισε υπέροχο.
Απαντώντας ο Κωνσταντίνος Τασούλας είπε χαριτολογώντας: «Ο μήνας του μέλιτος ήταν υπέροχος, ο γάμος δεν ήταν» αναφερόμενος προφανώς στο διαζύγιο που ακολούθησε.
Η νέα πρέσβης δεν άφησε ασχολίαστη την ατάκα του ΠΤΔ: «Θα εργαστούμε για έναν νέο σύζυγο».
Εν τω μεταξύ, η κ. Γκιλφόιλ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τη μέχρι τώρα εμπειρία της στην Αθήνα, όπου ήρθε το Σάββατο, σημειώνοντας ότι και οι φωτορεπόρτερ της έχουν φερθεί πολύ καλά. «Είναι τόσο ωραία που επέστρεψα στην Αθήνα και στην Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά.
Την Κίμπερλι Γκιλφόιλ συνόδευσε πάντως στο Προεδρικό Μέγαρο ο πρώην σύζυγός της Έρικ Βιλένσι, μαζί με τον γιο τους, Ρόναν Άντονι, ο οποίος θα μείνει μαζί της στην Αθήνα.
