Ο δόκτωρ Χρυσομάλλης, ο πνευματώδης Μηταράκης και τα… ΕΛΤΑ

Είχε… κορυφαίες στιγμές η σύσκεψη των γαλάζιων απεγνωσμένων βουλευτών για τα ΕΛΤΑ.

Κάποια στιγμή λοιπόν ο Μίλτος Χρυσομάλλης, σαμαρικός βουλευτής από την Καλαμάτα, επιτέθηκε στους τεχνοκράτες του ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου, φωνάζοντας «τι ξέρετε εσείς από τεχνοκρατικά, εγώ είμαι δόκτωρ και ξέρω περισσότερα, δεν τα κάνετε σωστά» και άλλα τέτοια.

Είπε λοιπόν διάφορα για να πείσει ότι διαθέτει επιστημονική και τεχνοκρατική επάρκεια (μηχανικός είναι βέβαια, αλλά όπως νομίζει) και κάθισε τη θέση του.

Ο προεδρεύων Νότης Μηταράκης δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και σχολίασε «ευχαριστούμε τον… δόκτορα, ο λόγος στον επόμενο»!

