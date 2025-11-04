search
ΤΡΙΤΗ 04.11.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

04.11.2025

Γιατί ο Κασσελάκης δεν θα διαβάσει το βιβλίο του Τσίπρα

Τους λόγους για τους οποίους δεν θα διαβάσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, εξήγησε ο Στέφανος Κασσελάκης μιλώντας στο Mega.

«Δεν με ενδιαφέρει να αναμοχλεύω το παρελθόν, κοιτάω το μέλλον», είπε όταν ρωτήθηκε αν θα διαβάσει το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, ενώ φάνηκε να απορρίπτει την προοπτική ίδρυσης νέου κόμματος από τον Α. Τσίπρα, λέγοντας δηκτικά ότι «η αλλαγή θα γίνει από τον νέο κόσμο και όχι δοκιμασμένα υλικά που έχουν αποτύχει στο παρελθόν».

Άουτς, που λένε και οι Αμερικανοί…

