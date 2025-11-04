Ο Παπαχρήστου του Υπερταμείου έβαλε τα κλάματα για τα ΕΛΤΑ – Τον πήρε τηλέφωνο η… μάνα του

Μεγάλο το φορτίο που πάει να επωμιστεί η διοίκηση των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου με το κλείσιμο 200 και πάνω καταστημάτων των Ταχυδρομείων.

Και ψυχολογικό το φορτίο μάλιστα.

Είναι ενδεικτική η σκηνή που διαδραματίστηκε στη συνεδρίαση των βουλευτών της ΝΔ, κατά την οποία ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, Ιωάννης Παπαχρήστου, (μαζί με τον διευθύνοντα των ΕΛΤΑ) ενημέρωσε για το σχέδιο συρρίκνωσης των καταστημάτων.

Τι έκανε ο Παπαχρήστου; Έβαλε τα… κλάματα κάποια στιγμή, που ένιωσε αφόρητη την πίεση από την κριτική των βουλευτών. Και το δικαιολόγησε ως εξής το ξέσπασμά του: Τον πήρε, είπε, τηλέφωνο η μητέρα του από το χωριό και τον ρώτησε επιτακτικά – και μάλλον με διάθεση να τον… μαλώσει – γιατί κλείνει το κατάστημα των ΕΛΤΑ στην περιοχή. Προφανώς του μετέφερε και τα παράπονα που η ίδια δέχθηκε από τον κόσμο.

Με κλάματα όμως αποφάσεις δεν παίρνονται…

