ΠΟΛΙΤΙΚΗ

04.11.2025 20:50

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η δήλωσή της μετά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

kimberly

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναλαμβάνει κι επίσημα καθήκοντα ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Η Αμερικανίδα λίγο πριν τις 13:00 το μεσημέρι, έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο όπου και επέδωσε τα διαπιστευτήριά της κατά το πρωτόκολλο, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

Όπως υπογράμμισε, ανυπομονεί να συνεργαστεί με τους Έλληνες συμμάχους για την προώθηση της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, εκπροσωπώντας υπερήφανα τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Αναλυτικά η δήλωσή της

«Ήταν μεγάλη τιμή να επιδώσω τα διαπιστευτήριά μου στον Πρόεδρο Κωνσταντίνο Τασούλα. Είναι βαθιά τιμή για μένα να υπηρετώ ως Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία και να είμαι η πρώτη γυναίκα Πρέσβης της χώρας μου στην Ελλάδα. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους Έλληνες συμμάχους μας για την προώθηση της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και θα είμαι υπερήφανη εκπρόσωπος του Προέδρου Τραμπ, σθεναρή υπερασπίστρια των αμερικανικών συμφερόντων και ακλόνητη φίλη της Ελλάδας και του ελληνικού λαού».

