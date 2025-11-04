search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

04.11.2025 17:51

Επανασύγκληση επιτροπών για τα ΕΛΤΑ ζητάει το ΠΑΣΟΚ

04.11.2025 17:51
elta_new_123

Την άμεση επανασύγκληση των αρμόδιων επιτροπών για τα ΕΛΤΑ ζητάει το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζοντας προσχηματική τη σημερινή αναβολή της λόγω της παραίτησης Σκλήκα. 

«Η αναβολή της συνεδρίασης, αν και ελήφθη υπό το φως των εξελίξεων στη διοίκηση του Οργανισμού, δεν δικαιολογείται, δεδομένου ότι το αντικείμενο της συζήτησης αφορά ζητήματα στρατηγικής, δημόσιου συμφέροντος και βιωσιμότητας των Ελληνικών Ταχυδρομείων, τα οποία ξεπερνούν τα πρόσωπα και αφορούν τον συνολικό σχεδιασμό και τον ρόλο του κράτους στην παροχή καθολικών υπηρεσιών», αναφέρουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής τον Απόστολο Πάνα που υπογράφουν το αίτημα και ζητούν να προγραμματιστεί άμεσα νέα ημερομηνία συνεδρίασης με την παρουσία των αρμόδιων υπουργών, εκπροσώπων του Υπερταμείου και της διοίκησης των ΕΛΤΑ, και των εμπλεκομένων φορέων.

«Η Βουλή και ιδίως οι αρμόδιες επιτροπές οφείλουν να ασκήσουν τον θεσμικό τους ρόλο χωρίς να ευτελίζουν την κοινοβουλευτική διαδικασία, διασφαλίζοντας συγχρόνως τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ενημέρωση των μελών τους για τις εξελίξεις στα ΕΛΤΑ, ιδίως σε μια περίοδο κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και των εργαζομένων της», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

