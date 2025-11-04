search
04.11.2025 19:46

Τραμπ: Δεν θα δώσει την επισιτιστική βοήθεια στους δικαιούχους μέχρι την άρση του shutdown – Τελεσίγραφο στους Δημοκρατικούς

04.11.2025 19:46
trump kontino

Η επισιτιστική βοήθεια που δικαιούνται εκατομμύρια φτωχοί Αμερικανοί μέσω του προγράμματος SNAP του υπουργείου Γεωργίας «δεν θα δοθεί» παρά μόνο «εάν οι Δημοκρατικοί της ριζοσπαστικής αριστεράς» βάλουν τέλος στην παράλυση του ομοσπονδιακού κράτους, προειδοποίησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, παρά τη δικαστική απόφαση που διατάζει την κυβέρνησή του να καταβάλει τα χρήματα μέχρι αύριο Τετάρτη.

Τα επιδόματα «θα δοθούν μόνο όταν οι Δημοκρατικοί της Ριζοσπαστικής Αριστεράς ανοίξουν την κυβέρνηση, κάτι που μπορούν εύκολα να κάνουν, και όχι πριν από αυτό» έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, αναφερόμενος στο πρόγραμμα Supplemental Nutrition Assistance (πρώην “κουπόνια τροφίμων”).

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν πόροι για να καλυφθεί το πρόγραμμα, λόγω του shutdown, της δημοσιονομικής παράλυσης που συνεχίζεται για 35η ημέρα, επειδή Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι δεν καταφέρνουν να συμφωνήσουν επί του προϋπολογισμού του ομοσπονδιακού κράτους.

Ομοσπονδιακό δικαστήριο του Ρόουντ Άιλαντ διέταξε το Σάββατο την κυβέρνηση του Τραμπ να καταβάλει πλήρως τα επιδόματα μέχρι τη Δευτέρα ή να κάνει μερικές πληρωμές μέχρι την Τετάρτη, αναγνωρίζοντας ότι «θα πληγούν ανεπανόρθωτα» οι δικαιούχοι εάν δεν τα λάβουν εγκαίρως. Τη Δευτέρα η κυβέρνηση απάντησε με ένα δικαστικό έγγραφο ότι θα διαθέσει 450 εκατομμύρια από τα έσοδα των δασμών για ένα άλλο πρόγραμμα, που αφορά επισιτιστική βοήθεια σε μικρά παιδιά, όμως δεν θα δώσει τα 4 δισεκ. δολάρια που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση του προγράμματος SNAP.

macron 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Επική ατάκα Μακρόν για τη φορολόγηση των πλουσίων: Δεν κάνεις μια χώρα πιο ευτυχισμένη εμποδίζοντας τους πρωταθλητές

AIRPORT
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Διακοπή κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν της Ουάσινγκτον λόγω ζητήματος ασφαλείας

vorizia-2332
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Τον βρήκα στο αμάξι τελειωμένο, τον διάλυσαν», λέει η χήρα του Φανούρη Καργάκη

trump art
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Το άγαλμα του «εσταυρωμένου θανατοποινίτη» Ντόναλντ Τραμπ εκτίθεται στη Βασιλεία

Gaza (12)
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γάζα εκπέμπει «SOS»: Ο χειμώνας πλησιάζει … και ο λιμός επιμένει

tsakalotos 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι

xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

asanser 654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται πρόστιμα για τα ασανσέρ: Μόνο ένα στα οκτώ έχουν καταγραφεί – Προθεσμία ως 30 Νοεμβρίου, πού θα στραφούν οι αρχικοί έλεγχοι

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Έρχεται ο «Λευκός Τειρεσίας»- Ποιους αφορά, καμπανάκι για τα ληξιπρόθεσμα

patinia athina 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χάρης Δούκας απαντά σε Μιχαηλίδου, Μπακογιάννη για τα πατίνια 

