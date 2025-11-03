ΗΠΑ: Τσεκουρεμένη κατά το ήμισυ η επισιτιστική βοήθεια για 42 εκατ. πολίτες, λόγω του shutdown 

Η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι η επισιτιστική βοήθεια που λαμβάνουν 42 εκατομμύρια φτωχοί Αμερικανοί θα είναι μειωμένη τον Νοέμβριο, λόγω της δημοσιονομικής παράλυσης του ομοσπονδιακού κράτους – γνωστής ως shutdown –, που συνεχίζεται εδώ και περισσότερο από έναν μήνα.

Η κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει 4,65 δισ. δολάρια από ένα ταμείο εκτάκτων αναγκών για να χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα SNAP (πρώην κουπόνια τροφίμων), καλύπτοντας έτσι περίπου το 50% των αναγκών των επιλέξιμων νοικοκυριών, ανέφερε στέλεχος του υπουργείου Γεωργίας σε δικαστικά έγγραφα.

Για εργαλειοποίηση της πείνας των δικαιούχων του προγράμματος κατηγορούν τον Τραμπ οι Δημοκρατικοί

Την περασμένη εβδομάδα, δύο ομοσπονδιακοί δικαστές διέταξαν την κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει έκτακτους πόρους για να συνεχιστεί το πρόγραμμα SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program).

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το πρόγραμμα έχει έλλειψη πόρων έπειτα από έναν μήνα shutdown του ομοσπονδιακού κράτους, καθώς Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί δεν καταφέρνουν να συνεννοηθούν για να εγκρίνουν τον προϋπολογισμό και επιρρίπτουν τις ευθύνες οι μεν στους δε.

Την Παρασκευή, 31/10, ο πρόεδρος Τραμπ διαβεβαίωσε ότι είναι έτοιμος να αποδεσμεύσει τους αναγκαίους πόρους, εφόσον το κρίνουν τα δικαστήρια, λέγοντας ότι «δε θέλει να πεινούν οι Αμερικανοί».

Ο Χακίμ Τζέφρις, επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, κατηγόρησε την Κυριακή τον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους ότι «εργαλειοποιούν την πείνα» των 42 εκατομμυρίων δικαιούχων του προγράμματος.

Το πρόγραμμα SNAP κοστίζει 8,5–9 δισ. μηνιαίως και αφορά σε Αμερικανούς το εισόδημα των οποίων δεν ξεπερνά τα 1.632 δολάρια τον μήνα, για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, ή τα 2.215 δολάρια για ένα ζευγάρι, στις περισσότερες περιοχές.

