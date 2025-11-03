Απειλεί με αποχώρηση από την Ευρώπη η ExxonMobil, αν δεν αλλάξουν οι κανονισμοί

Προειδοποιητικό καμπανάκι έκρουσαν τα στελέχη της ExxonMobil και της QatarEnergy, από τους κορυφαίους προμηθευτές φυσικού αερίου της Ευρώπης, εάν η ΕΕ δεν χαλαρώσει σημαντικά τη νομοθεσία για τη βιωσιμότητα, η οποία θα μπορούσε να επιβάλει πρόστιμα ύψους έως και 5% των παγκόσμιων εσόδων τους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Exxon, Darren Woods, δήλωσε στο Reuters, στο περιθώριο του συνεδρίου ADIPEC στο Άμπου Ντάμπι, ότι η Οδηγία για τη Δέουσα Επιμέλεια Εταιρικής Βιωσιμότητας της Ε.Ε. (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) θα είχε «καταστροφικές συνέπειες» αν υιοθετηθεί με την τρέχουσα μορφή της.

Η οδηγία απαιτεί από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ένωση να αντιμετωπίζουν κινδύνους που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον σε ολόκληρες τις εφοδιαστικές αλυσίδες τους, και στοχεύει να τις καθιστά υπόλογες για ζημίες ακόμη και στις επιχειρήσεις τους εκτός Ευρώπης.

«Αν δεν μπορούμε να είμαστε μια επιτυχημένη εταιρεία στην Ευρώπη — και, πιο σημαντικό, αν αρχίσουν να προσπαθούν να επιβάλουν αυτή την επιζήμια νομοθεσία σε όλο τον κόσμο όπου δραστηριοποιούμαστε — τότε γίνεται αδύνατο να παραμείνουμε εκεί», δήλωσε ο Woods.

Ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ, Saad al-Kaabi, που είναι επίσης διευθύνων σύμβουλος της QatarEnergy, είπε στο Reuters στο ίδιο συνέδριο ότι ο ενεργειακός κολοσσός διαθέτει εναλλακτικά σχέδια σε περίπτωση που αποφασίσει να διακόψει τις αποστολές προς την Ευρώπη — μια απειλή για την οποία, όπως τόνισε, «δεν πρόκειται για μπλόφα».

«Δεν μπορούμε να φτάσουμε τις μηδενικές καθαρές εκπομπές»

Μιλώντας τη Δευτέρα στο συνέδριο ADIPEC, ο Kaabi επανέλαβε την απειλή να σταματήσει την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Ευρώπη, λέγοντας ότι δεν θα μπορέσει να συνεχίσει να δραστηριοποιείται εκεί εάν η Ε.Ε. δεν αλλάξει ή δεν ακυρώσει τη νομοθεσία.

«Δεν μπορούμε να φτάσουμε το net zero (μηδενικές καθαρές εκπομπές), και αυτό είναι μία από τις απαιτήσεις, μεταξύ πολλών άλλων πραγμάτων», δήλωσε ο Kaabi.

«Η Ευρώπη πρέπει να καταλάβει ότι, νομίζω, χρειάζεται το φυσικό αέριο από το Κατάρ. Χρειάζεται το φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε. «Το χρειάζεται από πολλές περιοχές του κόσμου… είναι πολύ σημαντικό να το λάβουν αυτό σοβαρά υπόψη τους».

Ο Woods ανέφερε ότι η νομοθεσία απαιτεί από μεγάλες εταιρείες όπως η ExxonMobil να εφαρμόσουν σχέδια κλιματικής μετάβασης ευθυγραμμισμένα με τον στόχο της Συμφωνίας των Παρισίων για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 1,5°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα — μια απαίτηση που χαρακτήρισε τεχνικά ανέφικτη.

«Αυτό που με εκπλήσσει», είπε, «είναι ότι η υπερβολική αυτή ρύθμιση δεν απαιτεί μόνο να το κάνουμε για τη δραστηριότητά μας στην Ευρώπη, αλλά θα με υποχρέωνε να το κάνω για όλες τις δραστηριότητές μου παγκοσμίως, ανεξάρτητα από το αν συνδέονται με την Ευρώπη ή όχι».

Κορυφαίοι προμηθευτές της Ευρώπης οι δύο εταιρείες

Η ExxonMobil και η QatarEnergy συγκαταλέγονται μεταξύ των κορυφαίων προμηθευτών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της Ευρώπης, με την αμερικανική εταιρεία να συμβάλλει περίπου στο 50% των εισαγωγών LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2024, ενώ το Κατάρ προμήθευσε μεταξύ 12% και 14% του LNG της Ένωσης από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Η Ευρώπη αποτελεί επίσης σημαντική αγορά και για τις δύο εταιρείες. Η Exxon δήλωσε πέρυσι ότι είχε επενδύσει 20 δισ. ευρώ (23,32 δισ. δολάρια) στην περιοχή την τελευταία δεκαετία, ενώ η QatarEnergy έχει μακροπρόθεσμα συμβόλαια προμήθειας με τη βρετανική Shell, τη γαλλική TotalEnergies και την ιταλική ENI.

Οι δύο εταιρείες, των οποίων οι αποστολές φυσικού αερίου προς την ήπειρο αυξήθηκαν κατακόρυφα μετά τη διακοπή των ρωσικών προμηθειών, πιέζουν πλέον την Ε.Ε. να εγκαταλείψει μέρος της «πράσινης» στρατηγικής της.

Οι κυβερνήσεις του Κατάρ και των Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσαν τον περασμένο μήνα τους Ευρωπαίους ηγέτες να επανεξετάσουν τη νομοθεσία, υποστηρίζοντας ότι απειλεί την παροχή αξιόπιστης και οικονομικά προσιτής ενέργειας στην Ευρώπη.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συμφωνήσει να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για περαιτέρω αλλαγές στη νομοθεσία, ενώ η Ε.Ε. στοχεύει να εγκρίνει τις τελικές τροποποιήσεις έως το τέλος του έτους.

«Θα θέλαμε πολύ να συνεχίσουμε να εξυπηρετούμε την Ευρώπη. Έχουμε δεσμευθεί απέναντι στην Ευρώπη», δήλωσε ο Kaabi.

«Δεν ζητάμε κάτι ιδιαίτερο· απλώς λέμε ότι θέλουμε να ανταγωνιζόμαστε σε μια δίκαιη αγορά».

