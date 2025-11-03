search
ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 17:31
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.11.2025 16:47

Νέο – το μεγαλύτερο στην ιστορία – πρόγραμμα επιδότησης εργασίας: 50.000 νέες θέσεις εργασίας

03.11.2025 16:47
dypa

Το μεγαλύτερο πρόγραμμα επιδότησης απασχόλησης και εργασιακής εμπειρίας που έχει υλοποιηθεί ποτέ στην ιστορία της χώρας εκκινεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Το πρόγραμμα στοχεύει στην δημιουργία περίπου 50.000 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω.

Το νέο πρόγραμμα, ύψους 220 εκατομμυρίων ευρώ, έχει ως στόχο την αντιμετώπιση του ποσοστού ανεργίας που επηρεάζει ιδιαίτερα άτομα ηλικίας 30 ετών και άνω με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους (με τουλάχιστον 24 μήνες εγγεγραμμένης ανεργίας), στις άνεργες γυναίκες, στους άνεργους μέσης ηλικίας (45-64 ετών) αλλά και σε όσους πλήττονται ή κινδυνεύουν από τη φτώχεια και είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Μέσω του προγράμματος, ενισχύεται η κοινωνική συνοχή και προωθείται η ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ενώ δίνεται η δυνατότητα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε ανέργους 30 ετών και άνω μέσω της τοποθέτησής τους για έξι μήνες σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

«Η μείωση της ανεργίας στο 8,1%, το χαμηλότερο ποσοστό μετά από 17 χρόνια, είναι αποτέλεσμα συστηματικών και στοχευμένων προσπαθειών, ωστόσο δεν εφησυχάζουμε. Αντίθετα, συνεχίζουμε και εντείνουμε τις προσπάθειές μας, με περαιτέρω πρωτοβουλίες όπως η υλοποίηση ενός τόσο σημαντικού προγράμματος, που στοχεύει στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας για 50.000 ανέργους, το μέγεθος μίας ολόκληρης πόλης, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η απασχόληση και η τόνωση της αγοράς εργασίας. Στεκόμαστε στο πλευρό των συμπολιτών μας και στηρίζουμε ιδιαιτέρως ομάδες όπως οι μακροχρόνια άνεργοι, οι άνεργοι μέσης ηλικίας, οι άνεργες γυναίκες αλλά και όσους πλήττονται ή βρίσκονται στο όριο της φτώχειας. Ακούμε τις ανάγκες τους, δρομολογούμε την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, τους στηρίζουμε με πράξεις», δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

Ειδικότερα, οι ωφελούμενοι θα εργαστούν για έξι μήνες σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα. Η χρηματοδότηση του προγράμματος γίνεται μέσω του ΕΣΠΑ 2021-2027 (Πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή) και η υποβολή των αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα παραμείνει ανοικτή μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού.

Η διαδικασία για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα έχει ως εξής: Οι άνεργοι υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από τους εργασιακούς συμβούλους από το αρμόδιο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης. Από την πλευρά τους, οι επιχειρήσεις υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω του Gov.gr περιγράφοντας την ειδικότητα και το εκπαιδευτικό επίπεδο των ανέργων στους οποίους επιθυμούν να παρέχουν θέση απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας. Υπεύθυνη για την υλοποίηση της δράσης είναι η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης η οποία θα διαχειριστεί τις αιτήσεις των επιχειρήσεων, την υπόδειξη των ωφελούμενων που θα καλύψουν τις θέσεις, αλλά και την καταβολή της αποζημίωσής τους.

Η πλατφόρμα για εγγραφές αναμένεται να λειτουργήσει εντός της εβδομάδας.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος.

Διαβάστε επίσης:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Η οικονομία βρίσκεται σε δυναμική πορεία, παρά την άνευ προηγουμένου αβεβαιότητα

ΕΛΤΑ: Σφοδρή επίθεση της ΕΝΟΤΗΤΑΣ σε κυβερνήσεις και διοικήσεις για την απαξίωση του Οργανισμού – Ζητεί Εξεταστική Επιτροπή

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ανοίγει άμεσα η πλατφόρμα αιτήσεων – Τα ποσά και οι δικαιούχοι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sudgren
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ραγδαίες εξελίξεις για τα «στημένα» μετά τις καταγγελίες Σούντγκρεν – Έχει ήδη ενημερωθεί ο αθλητικός Εισαγγελέας

openai
BUSINESS

Η OpenAI αγοράζει αποθηκευτικό χώρο από την Amazon με συμφωνία – μαμούθ, ύψους 38 δισ. δολαρίων

stratakos exetastiki
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το μαύρο άσπρο επιχείρησε να κάνει ο Στρατάκος για τις συνομιλίες με τον «Φραπέ»

LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διάσωση 25 μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου

texnopoli
ADVERTORIAL

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων: Πρόγραμμα Νοεμβρίου 2025

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kikilias_balatsinou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό»: Η ανάρτηση Κικίλια για τα γενέθλια της Τζένης Μπαλατσινού

klisi new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πού θα δείτε αν έχετε «φάει» κλήση από τις νέες κάμερες - Πότε θα αρχίσουν να φαίνονται

xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

vroxi-omprela
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται «διαβολοβδομάδα» με βροχές και πτώση θερμοκρασίας

vissi-vandi-new
LIFESTYLE

Γερμανού για Βίσση – Βανδή: Θέλω πάρα πολλά χρόνια να το πω και τώρα ήρθε η ώρα (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 17:30
sudgren
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ραγδαίες εξελίξεις για τα «στημένα» μετά τις καταγγελίες Σούντγκρεν – Έχει ήδη ενημερωθεί ο αθλητικός Εισαγγελέας

openai
BUSINESS

Η OpenAI αγοράζει αποθηκευτικό χώρο από την Amazon με συμφωνία – μαμούθ, ύψους 38 δισ. δολαρίων

stratakos exetastiki
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το μαύρο άσπρο επιχείρησε να κάνει ο Στρατάκος για τις συνομιλίες με τον «Φραπέ»

1 / 3