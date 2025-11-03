Ο Τραμπ, ο Γκάτσμπι και το «μικρό πάρτι που δεν σκότωσε κανέναν» την ώρα που εκατομμύρια Αμερικανοί έμεναν χωρίς επίδομα τροφίμων

Ο Ντόναλντ Τραμπ διοργάνωσε ένα πάρτι για το Halloween ως «Μεγάλος Γκάτσμπι», την ώρα που 42 εκατομμύρια Αμερικανοί έχαναν τα κυβερνητικά επιδόματα τροφίμων.

Το ιδιωτικό θέρετρο του Ντόναλντ Τραμπ στο Παλμ Μπιτς, το περίφημο Mar-a-Lago, μεταμορφώθηκε σε σκηνικό των «Roaring ’20s».

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών διοργάνωσε ένα μεγαλοπρεπές πάρτι Χάλοουιν με θέμα τον «Μεγάλο Γκάτσμπι», ενώ εκατομμύρια πολίτες ετοιμάζονταν να χάσουν την ομοσπονδιακή βοήθεια τροφίμων (SNAP) εξαιτίας του συνεχιζόμενου κυβερνητικού shutdown.

Το πάρτι, με το σύνθημα «A little party never killed nobody» («ένα μικρό πάρτι ποτέ δεν σκότωσε κανέναν»), συγκέντρωσε πολιτικούς συμμάχους, διασημότητες και πιστούς υποστηρικτές του κινήματος MAGA.

Ο Τραμπ, καθισμένος στο τραπέζι μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τη σύζυγό του, εμφανίστηκε χαμογελαστός, ανάμεσα σε καλεσμένους με φτερά, γκλίτερ και πολυτελή φορέματα, προσπαθώντας (μάταια) να αποδώσουν το πνεύμα του αριστουργήματος του Σκοτ Φιτζέραλντ.

Spotted: President Trump at his Halloween Party at Mar a Lago sitting next to Sec. of State Marco Rubio. pic.twitter.com/wCK4DvhYm7 November 1, 2025

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που διέρρευσαν έδειχναν τους παρευρισκομένους να χορεύουν κάτω από πολυελαίους και λάμψεις σαμπάνιας, καθώς οι δημοσιογράφοι λάμβαναν εντολή να αποχωρήσουν από τον χώρο λίγο πριν τα μεσάνυχτα.

Την ίδια ώρα, 42 εκατομμύρια Αμερικανοί περίμεναν την επόμενη μέρα, γνωρίζοντας ότι πιθανότατα δεν θα λάβουν τα επιδόματά τους. Το Υπουργείο Γεωργίας είχε προειδοποιήσει πως τα διαθέσιμα κονδύλια εξαντλούνται, αφήνοντας εκατομμύρια οικογένειες χωρίς στήριξη.

«Δεν τον νοιάζει καθόλου για εσάς», έγραψε ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ, αναδημοσιεύοντας φωτογραφίες από το εσωτερικό του πάρτι.

Donald Trump hosted a Great Gatsby party while SNAP benefits were about to disappear for 42 million Americans.



He does not give a damn about you. pic.twitter.com/QVGtkqwHdF — Gavin Newsom (@GavinNewsom) November 1, 2025

Το People μετέδωσε ότι ο πρόεδρος πέρασε την επόμενη μέρα, στο γήπεδο γκολφ του Palm Beach, ενώ οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας πάλευαν να εξασφαλίσουν κονδύλια έκτακτης ανάγκης.

Τα αμερικανικά μέσα είδαν στο Mar-a-Lago μια ειρωνεία αντάξια του ίδιου του Γκάτσμπι: Ένας πρόεδρος που γλεντά μέσα στη χλιδή, ενώ γύρω του η κοινωνία υποφέρει. Το μυθιστόρημα του Φιτζέραλντ, σύμβολο της κενότητας και της παρακμής της αμερικανικής ελίτ, έγινε άθελά του το πιο εύστοχο σχόλιο της βραδιάς.

Καθώς η κυβέρνηση παραμένει σε αδιέξοδο και χιλιάδες υπάλληλοι εργάζονται χωρίς μισθό, το χρυσό Mar-a-Lago έλαμπε από πολυτέλεια, μουσική και σαμπάνια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο «Γκάτσμπι» της πολιτικής εποχής του, δείχνει να συνεχίζει ατάραχος, πιστός στο μότο του πάρτι του: ένα μικρό πάρτι ποτέ δεν σκότωσε κανέναν.

