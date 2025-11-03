Νέα Υόρκη: Σταθερά μπροστά ο Μαμντάνι για τη δημαρχία, κλείνει την ψαλίδα ο Κουόμο

Η προεκλογική αναμέτρηση για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης εισέρχεται στην τελική και πιο κρίσιμη φάση της, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν σταθερό προβάδισμα του υποψηφίου των Δημοκρατικών, Ζοχράν Μαμντάνι.

Η εκλογική μάχη χαρακτηρίζεται από έντονη πόλωση, αυξημένο ενδιαφέρον της κοινής γνώμης λόγω των κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η πόλη, αλλά και την ιδιαιτερότητα που δημιουργεί η παρουσία δύο ανεξάρτητων υποψηφίων με αναγνωρισιμότητα και πολιτικό βάρος.

Κύριο χαρακτηριστικό της φετινής αναμέτρησης αποτελεί η απόφαση του πρώην κυβερνήτη της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο, να παραμείνει στην κούρσα ως ανεξάρτητος, παρά την ήττα του στις εσωκομματικές διαδικασίες των Δημοκρατικών. Η επιλογή αυτή αναδιαμορφώνει τον πολιτικό χάρτη, διασπά σημαντικό μέρος της κεντρώας εκλογικής βάσης και δημιουργεί νέα δεδομένα στον συσχετισμό δυνάμεων.

Ταυτόχρονα, ο μέχρι πρότινος δήμαρχος Έρικ Άνταμς, ο οποίος αντιμετώπισε σημαντικές πιέσεις κατά τη θητεία του, επέλεξε επίσης να διεκδικήσει την επανεκλογή του εκτός κομματικών γραμμών, επιτείνοντας τον κατακερματισμό της παραδοσιακής δημοκρατικής πλειοψηφίας.

Παρά τις ανατροπές, ο Μαμντάνι εξακολουθεί να εμφανίζεται ως το φαβορί της αναμέτρησης. Η νίκη του στις προκριματικές εκλογές του καλοκαιριού, όπου επικράτησε του Κουόμο με ισχυρό προβάδισμα μέσω του συστήματος κατάταξης προτιμήσεων, θεωρήθηκε ορόσημο για την προοδευτική πτέρυγα των Δημοκρατικών. Η εκστρατεία του εστίασε στην κοινωνική πολιτική, τη στέγη, το αυξημένο κόστος διαβίωσης και τη στήριξη των δημοσίων υπηρεσιών και μεταφορών, στοιχεία που απηχούν την πολιτική ατζέντα της νεότερης γενιάς ψηφοφόρων και κινητοποιούν κοινωνικές ομάδες που ζητούν σαρωτικές αλλαγές στη διακυβέρνηση της πόλης.

Ωστόσο, τα τελευταία δημοσκοπικά δεδομένα υποδεικνύουν τάση μείωσης της απόστασης μεταξύ των δύο βασικών μονομάχων. Οι μετρήσεις δείχνουν ότι ο Κουόμο ενισχύεται σταθερά κατά τις τελευταίες εβδομάδες, κερδίζοντας υποστηρικτές από το κεντρώο και πιο συντηρητικό δημοκρατικό κοινό, το οποίο εμφανίζεται επιφυλακτικό ως προς την ένταση των μεταρρυθμίσεων που εισηγείται ο Μαμντάνι. Παράλληλα, συγκεκριμένα κοινωνικά στρώματα εκφράζουν ανησυχία για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει η εφαρμογή μιας πιο ριζοσπαστικής πολιτικής ατζέντας σε οικονομικό και αστικό επίπεδο, στοιχείο που αξιοποιούν οι αντίπαλοι του υποψηφίου των Δημοκρατικών.

«Μην κάνετε λάθος: ο αγώνας γίνεται όλο και πιο σφιχτός και ο Andrew Cuomo πλησιάζει γρήγορα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της εκστρατείας του Koυόμο, Ριτς Ατζοπάρντι μετά την τελευταία δημοσκόπηση της Quinnipiac.

Την ίδια ώρα, ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος Κέρτις Σλίβα, παρά το χαμηλότερο ποσοστό στις περισσότερες δημοσκοπήσεις, διατηρεί μια συνεπή βάση υποστηρικτών κυρίως σε συνοικίες με ανησυχίες για την εγκληματικότητα, τη δημόσια τάξη και την οικονομική σταθερότητα. Ο Σλίβα ενδέχεται να διαδραματίσει ρόλο-ρυθμιστή, εφόσον αποσπάσει ψηφοφόρους δυσαρεστημένους με την εσωτερική αναμέτρηση των Δημοκρατικών, δίνοντας επιπλέον πολυπλοκότητα στη διεκδίκηση της πλειοψηφίας.

Ο Κουόμο μιλώντας στο Fox News επανέλαβε στους Ρεπουμπλικάνους της Νέας Υόρκης ότι «μια ψήφος για τον Σλίβα είναι μια ψήφος για τον Mαμντάνι», ένα σύνθημα που επαναλήφθηκε από δισεκατομμυριούχους υποστηρικτές του, συμπεριλαμβανομένων των Τζον Κατσιματίδης και Μπιλ Άκμαν, οι οποίοι προέτρεψαν τους Νεοϋορκέζους να ψηφίσουν τον Κουόμο την περασμένη εβδομάδα.

Η συμμετοχή στις εκλογές αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα. Η περιορισμένη προσέλευση στις προκριματικές διαδικασίες έχει καταστήσει σαφές ότι η τελική έκβαση θα καθοριστεί από την ικανότητα των υποψηφίων να κινητοποιήσουν τις βάσεις τους, ιδίως νέους ψηφοφόρους, μειονότητες και νοικοκυριά που πλήττονται από την ακρίβεια και την κρίση στέγασης. Η δυναμική των τελευταίων ημερών, η επίδραση των οργανωμένων δικτύων υποστήριξης και η στρατηγική προσέγγισης αμφιταλαντευόμενων ψηφοφόρων θα διαμορφώσουν σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα.

Παράλληλα, το ζήτημα της δημόσιας ασφάλειας, οι οικονομικές ανισότητες, το μέλλον των δημοτικών υπηρεσιών και η εικόνα της πόλης ως διεθνούς μητροπολιτικού κέντρου επανέρχονται στο προσκήνιο, αποτελώντας καθοριστικές παράμετρους για την ψήφο μεγάλης μερίδας πολιτών. Η εκλογική αναμέτρηση ερμηνεύεται ευρύτερα και ως δοκιμασία για την κατεύθυνση της Δημοκρατικής παράταξης στην εποχή μετά την πανδημία, σε μια πόλη όπου το πολιτικό σκηνικό απηχεί συχνά τις εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο.

Με τη Νέα Υόρκη να αναζητά σταθερότητα και προοπτική μετά από μια περίοδο έντονων αναταράξεων, η κάλπη της 4ης Νοεμβρίου αναμένεται να αποτυπώσει όχι μόνο την επιλογή του επόμενου δημάρχου, αλλά και το νέο κοινωνικό και πολιτικό ισοζύγιο μιας πόλης που εξακολουθεί να λειτουργεί ως μικρογραφία της σύγχρονης Αμερικής.

Οι εξελίξεις των τελευταίων ωρών πριν την κάλπη και η ανταπόκριση του εκλογικού σώματος στην τελική ευθεία της εκστρατείας θα καθορίσουν εάν η δυναμική που καταγράφεται υπέρ του Μαμντάνι θα αντέξει την αντεπίθεση του Κουόμο ή θα οδηγήσει σε ανατροπή με ευρύτερες προεκτάσεις.

