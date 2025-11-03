search
ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 06:58
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.11.2025 06:45

Ρωσικοί βομβαρδισμοί με έξι νεκρούς στην Ουκρανία – Αντίποινα του Κιέβου με επίθεση σε ρωσικό λιμένα, ενισχύθηκε με Patriot ο Ζελένσκι

03.11.2025 06:45
ukraine ktirio

Οι ρωσικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους, ανακοίνωσαν οι τοπικές ουκρανικές αρχές, ενώ από την πλευρά τους οι δυνάμεις του Κιέβου έβαλαν στο στόχαστρο το πρωί πετρελαϊκές εγκαταστάσεις σε ρωσικό λιμένα στη Μαύρη Θάλασσα.

Παρά τις δυτικές προτροπές προς τη Μόσχα να σταματήσει τον πόλεμο και τις κυρώσεις που παραμένουν σε ισχύ, τα ρωσικά στρατεύματα συνέχισαν τις επιθέσεις στα μέτωπα και επανέλαβαν την εκστρατεία στοχευμένων πληγμάτων κατά του ουκρανικού ενεργειακού συστήματος.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας εξαπολύθηκαν 79 drones και δύο βαλλιστικοί πύραυλοι, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η οποία δήλωσε ότι κατέρριψε 67 από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι επλήγησαν οι περιφέρειες Ντνιπροπετρόφσκ, Ζαπορίζια, Χάρκοβο, Τσερνίχιβ και Οδησσός.

Έξι νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά

Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, σκοτώθηκαν στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ και άλλοι δύο στην Οδησσό, ενώ περίπου δεκαπέντε τραυματίστηκαν.

Τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ήταν αγόρια 11 και 14 ετών, σύμφωνα με τον Ουκρανό μεσολαβητή για τα ανθρώπινα δικαιώματα Ντμίτρο Λούμπινετς.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι μέσα σε μία εβδομάδα οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν σχεδόν 1.500 drones, 1.170 αεροπορικές βόμβες και πάνω από 70 πυραύλους, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι στοχοποιεί κυρίως άμαχους. Η Ρωσία, πάντως, επιμένει ότι πλήττει μόνο στρατιωτικούς στόχους.

Ενίσχυση της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας με Patriot

Οι ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές αναγκάζουν τις ουκρανικές αρχές να περιορίζουν την κατανάλωση ρεύματος και να εισάγουν ενέργεια.

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι το Κίεβο έχει ενισχύσει τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot, αμερικανικής κατασκευής, χάρη στη συνδρομή της Γερμανίας.

Το Βερολίνο έχει ήδη παραδώσει τρεις συστοιχίες από τον Φεβρουάριο του 2022 και προανήγγειλε την αποστολή δύο ακόμη, μαζί με πρόσθετο εξοπλισμό, εντός των επόμενων μηνών.

Ουκρανικά αντίποινα σε ρωσικό λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας

Σε απάντηση των ρωσικών βομβαρδισμών, το Κίεβο εξαπολύει επιθέσεις με drones σε ρωσικό έδαφος, στοχεύοντας κυρίως εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Χθες το πρωί επιδρομή στο λιμάνι Τουάψε προκάλεσε ζημιές σε δύο πλοία και σε υποδομές πετρελαϊκού τερματικού σταθμού. Τοπικές αρχές ανέφεραν πυρκαγιές που τέθηκαν υπό έλεγχο, ενώ πηγή της ουκρανικής υπηρεσίας πληροφοριών SBU ανέφερε πέντε πλήγματα drones που προκάλεσαν πυρκαγιά σε δεξαμενόπλοιο.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι κατέστρεψε 164 ουκρανικά drones μέσα στη νύχτα σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Μάχες στην Πόκροφσκ και αυξημένη πίεση στο Ντονέτσκ

Ο ρωσικός στρατός, με αριθμητικό και εξοπλιστικό πλεονέκτημα, συνεχίζει να πιέζει στα μέτωπα, καταγράφοντας μικρά αλλά σταθερά εδαφικά κέρδη.

Στην περιφέρεια Ντονέτσκ, όπου το Κρεμλίνο επιδιώκει τον πλήρη έλεγχο, οι μάχες επικεντρώνονται στην πόλη Πόκροφσκ. Το Κίεβο ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη «περίπλοκη» επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων για την εκδίωξη των Ρώσων στρατιωτών.

Στο βραδινό του διάγγελμα, ο Ζελένσκι έκανε λόγο για «αποτελέσματα» στην «καταστροφή των δυνάμεων κατοχής», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζονται κυρίως γύρω από τον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης.

Στρατιωτικοί αναλυτές προειδοποιούν ότι η Πόκροφσκ και η γειτονική Μίρνοχραντ, πόλεις 100.000 κατοίκων πριν από τον πόλεμο, κινδυνεύουν να περικυκλωθούν και να πέσουν σύντομα στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων. Από το 2023, οι Ρώσοι έχουν καταλάβει αρκετά ουκρανικά οχυρά στην περιοχή, όπως τη Μπαχμούτ, την Αβντιίφκα και τη Βουχλεντάρ, ύστερα από πολύμηνες αιματηρές μάχες που άφησαν πίσω ερείπια.

Διαβάστε επίσης:

Βόρεια Μακεδονία: Νίκη και στο δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών για το κυβερνών κόμμα του Μίτσκοσκι

Ισχυρός σεισμός 6,3 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν

Σερβία: Υποστηρικτές του Βούτσιτς πέταξαν αντικείμενα σε πολίτες που συμπαραστέκονται σε μητέρα θύματος του Νόβι Σαντ που κάνει απεργία πείνας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ukraine ktirio
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικοί βομβαρδισμοί με έξι νεκρούς στην Ουκρανία – Αντίποινα του Κιέβου με επίθεση σε ρωσικό λιμένα, ενισχύθηκε με Patriot ο Ζελένσκι

vorizia
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Πώς από τις ζωοκλοπές έφτασαν στο μακελειό οι δύο οικογένειες – «Βροχή» οι σφαίρες ενώ υπήρχαν αστυνομικοί στο χωριό

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Politico- έρευνα: Ο Τραμπ λέει ψέματα πιστεύουν δύο στους τρεις Αμερικανούς – Οι καλύτερες μέρες πέρασαν πιστεύει το 49% 

xrusos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρυσός: Η μικρή υποχώρηση μετά το ράλι διχάζει τους αναλυτές – 3500 με 5000 $ η ουγγιά οι εκτιμήσεις

tsipras xaritsis famellos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το βιβλίο Τσίπρα έρχεται, ο Φάμελλος αναμένει περιοδεύοντας και η Νέα Αριστερά ετοιμάζεται για ένα κρίσιμο Συνέδριο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kikilias_balatsinou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό»: Η ανάρτηση Κικίλια για τα γενέθλια της Τζένης Μπαλατσινού

DRUCKFARBEN
BUSINESS

Νέο εργοστάσιο στη Χαλκίδα εγκαινίασε ο Όμιλος DRUCKFARBEN – Επένδυση σε τεχνολογία, βιωσιμότητα και παραγωγική αυτονομία

IRIS PAYMENT AADE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές οι πληρωμές με IRIS σε ταξί και πρατήρια βάσει απόφασης Πιτσιλή για διασύνδεση POS

guilfoyle-forema
LIFESTYLE

Το γλέντι προς τιμήν της Γκίλφοϊλ στον Αργυρό - Ποιοί πήγαν (Photo)

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: Χωρίς αντίπαλο το «Σόι σου» - Έσπασαν τα κοντέρ στην prime time «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 06:55
ukraine ktirio
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικοί βομβαρδισμοί με έξι νεκρούς στην Ουκρανία – Αντίποινα του Κιέβου με επίθεση σε ρωσικό λιμένα, ενισχύθηκε με Patriot ο Ζελένσκι

vorizia
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Πώς από τις ζωοκλοπές έφτασαν στο μακελειό οι δύο οικογένειες – «Βροχή» οι σφαίρες ενώ υπήρχαν αστυνομικοί στο χωριό

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Politico- έρευνα: Ο Τραμπ λέει ψέματα πιστεύουν δύο στους τρεις Αμερικανούς – Οι καλύτερες μέρες πέρασαν πιστεύει το 49% 

1 / 3