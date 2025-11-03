Ρωσικοί βομβαρδισμοί με έξι νεκρούς στην Ουκρανία – Αντίποινα του Κιέβου με επίθεση σε ρωσικό λιμένα, ενισχύθηκε με Patriot ο Ζελένσκι

Οι ρωσικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους, ανακοίνωσαν οι τοπικές ουκρανικές αρχές, ενώ από την πλευρά τους οι δυνάμεις του Κιέβου έβαλαν στο στόχαστρο το πρωί πετρελαϊκές εγκαταστάσεις σε ρωσικό λιμένα στη Μαύρη Θάλασσα.

Παρά τις δυτικές προτροπές προς τη Μόσχα να σταματήσει τον πόλεμο και τις κυρώσεις που παραμένουν σε ισχύ, τα ρωσικά στρατεύματα συνέχισαν τις επιθέσεις στα μέτωπα και επανέλαβαν την εκστρατεία στοχευμένων πληγμάτων κατά του ουκρανικού ενεργειακού συστήματος.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας εξαπολύθηκαν 79 drones και δύο βαλλιστικοί πύραυλοι, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η οποία δήλωσε ότι κατέρριψε 67 από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι επλήγησαν οι περιφέρειες Ντνιπροπετρόφσκ, Ζαπορίζια, Χάρκοβο, Τσερνίχιβ και Οδησσός.

Almost every night, Russia strikes our people with various types of weapons. Since yesterday’s evening, there have been attacks on our communities – strikes on the Dnipro, Zaporizhzhia, Kharkiv, Chernihiv, and Odesa regions. Unfortunately, there are killed and wounded. My… pic.twitter.com/0Hy6pbEqj1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2025

Έξι νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά

Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, σκοτώθηκαν στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ και άλλοι δύο στην Οδησσό, ενώ περίπου δεκαπέντε τραυματίστηκαν.

Τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ήταν αγόρια 11 και 14 ετών, σύμφωνα με τον Ουκρανό μεσολαβητή για τα ανθρώπινα δικαιώματα Ντμίτρο Λούμπινετς.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι μέσα σε μία εβδομάδα οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν σχεδόν 1.500 drones, 1.170 αεροπορικές βόμβες και πάνω από 70 πυραύλους, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι στοχοποιεί κυρίως άμαχους. Η Ρωσία, πάντως, επιμένει ότι πλήττει μόνο στρατιωτικούς στόχους.

Ενίσχυση της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας με Patriot

Οι ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές αναγκάζουν τις ουκρανικές αρχές να περιορίζουν την κατανάλωση ρεύματος και να εισάγουν ενέργεια.

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι το Κίεβο έχει ενισχύσει τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot, αμερικανικής κατασκευής, χάρη στη συνδρομή της Γερμανίας.

Today, we can already say there is a good result for our air defense – Ukraine now has more Patriots. I thank Chancellor Merz, I thank Germany, and everyone who helps – our agreements have been fulfilled. More Patriots are now in Ukraine and being put into operation.



Of course,… pic.twitter.com/WW8qpOw84A — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2025

Το Βερολίνο έχει ήδη παραδώσει τρεις συστοιχίες από τον Φεβρουάριο του 2022 και προανήγγειλε την αποστολή δύο ακόμη, μαζί με πρόσθετο εξοπλισμό, εντός των επόμενων μηνών.

Ουκρανικά αντίποινα σε ρωσικό λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας

Σε απάντηση των ρωσικών βομβαρδισμών, το Κίεβο εξαπολύει επιθέσεις με drones σε ρωσικό έδαφος, στοχεύοντας κυρίως εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Χθες το πρωί επιδρομή στο λιμάνι Τουάψε προκάλεσε ζημιές σε δύο πλοία και σε υποδομές πετρελαϊκού τερματικού σταθμού. Τοπικές αρχές ανέφεραν πυρκαγιές που τέθηκαν υπό έλεγχο, ενώ πηγή της ουκρανικής υπηρεσίας πληροφοριών SBU ανέφερε πέντε πλήγματα drones που προκάλεσαν πυρκαγιά σε δεξαμενόπλοιο.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι κατέστρεψε 164 ουκρανικά drones μέσα στη νύχτα σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Μάχες στην Πόκροφσκ και αυξημένη πίεση στο Ντονέτσκ

Ο ρωσικός στρατός, με αριθμητικό και εξοπλιστικό πλεονέκτημα, συνεχίζει να πιέζει στα μέτωπα, καταγράφοντας μικρά αλλά σταθερά εδαφικά κέρδη.

Στην περιφέρεια Ντονέτσκ, όπου το Κρεμλίνο επιδιώκει τον πλήρη έλεγχο, οι μάχες επικεντρώνονται στην πόλη Πόκροφσκ. Το Κίεβο ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη «περίπλοκη» επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων για την εκδίωξη των Ρώσων στρατιωτών.

Στο βραδινό του διάγγελμα, ο Ζελένσκι έκανε λόγο για «αποτελέσματα» στην «καταστροφή των δυνάμεων κατοχής», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζονται κυρίως γύρω από τον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης.

Στρατιωτικοί αναλυτές προειδοποιούν ότι η Πόκροφσκ και η γειτονική Μίρνοχραντ, πόλεις 100.000 κατοίκων πριν από τον πόλεμο, κινδυνεύουν να περικυκλωθούν και να πέσουν σύντομα στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων. Από το 2023, οι Ρώσοι έχουν καταλάβει αρκετά ουκρανικά οχυρά στην περιοχή, όπως τη Μπαχμούτ, την Αβντιίφκα και τη Βουχλεντάρ, ύστερα από πολύμηνες αιματηρές μάχες που άφησαν πίσω ερείπια.

Διαβάστε επίσης:

Βόρεια Μακεδονία: Νίκη και στο δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών για το κυβερνών κόμμα του Μίτσκοσκι

Ισχυρός σεισμός 6,3 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν

Σερβία: Υποστηρικτές του Βούτσιτς πέταξαν αντικείμενα σε πολίτες που συμπαραστέκονται σε μητέρα θύματος του Νόβι Σαντ που κάνει απεργία πείνας