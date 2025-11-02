Ισχυρός σεισμός 6,3 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,3 Ρίχτερ, σημειώθηκε πριν λίγο στο Αφγανιστάν.
Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, ο σεισμός έγινε κοντά στην περιοχή Κουλμ και είχε εστιακό βάθος 10 χλμ.
Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές ή θύματα.
