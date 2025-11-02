Ισχυρός σεισμός 6,3 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,3 Ρίχτερ, σημειώθηκε πριν λίγο στο Αφγανιστάν.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, ο σεισμός έγινε κοντά στην περιοχή Κουλμ και είχε εστιακό βάθος 10 χλμ.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές ή θύματα.

