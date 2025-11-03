Ισραήλ: Ταυτοποιήθηκαν οι τρεις σοροί ομήρων που παρέδωσε η Χαμάς, ανήκουν σε δεκανέα, λοχαγό και συνταγματάρχη (Photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Οι σοροί που παραδόθηκαν από τη Χαμάς χθες Κυριακή ταυτοποιήθηκαν ότι ανήκουν σε τρεις Ισραηλινούς στρατιώτες που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου 2023, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.
«Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης από το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής», ο ισραηλινός στρατός «ενημέρωσε τις οικογένειες των ομήρων που έπεσαν στη μάχη (…) ότι οι συγγενείς τους επαναπατρίστηκαν στο Ισραήλ και ταυτοποιήθηκαν», επεσήμανε στην ανακοίνωσή του το γραφείο του Νετανιάχου.
Τα λείψανα ανήκουν στον Αμερικανοϊσραηλινό λοχαγό Ομέρ Νεούτρα, 21 ετών, τον δεκανέα Οζ Ντανιέλ, 19 ετών, και τον συνταγματάρχη Ασάφ Χαμαμί, 40 ετών, τον πλέον υψηλόβαθμο αξιωματικό του ισραηλινού στρατού που έπεσε στα χέρια της Χαμάς.
Από τους 28 νεκρούς ομήρους που κρατούσε η παλαιστινιακή οργάνωση στη Λωρίδα της Γάζας μέχρι στιγμής έχει επιστρέψει στο Ισραήλ τις σορούς 20.
Διαβάστε επίσης:
Νέα Υόρκη: Σταθερά μπροστά ο Μαμντάνι για τη δημαρχία, κλείνει την ψαλίδα ο Κουόμο
Τζαμάικα: Τουλάχιστον 28 νεκροί από τον τυφώνα Μελίσα, φόβοι για περισσότερα θύματα
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 20 νεκροί και πάνω από 320 τραυματίες (videos/photos)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.