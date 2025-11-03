Ισραήλ: Ταυτοποιήθηκαν οι τρεις σοροί ομήρων που παρέδωσε η Χαμάς, ανήκουν σε δεκανέα, λοχαγό και συνταγματάρχη (Photos)

Οι σοροί που παραδόθηκαν από τη Χαμάς χθες Κυριακή ταυτοποιήθηκαν ότι ανήκουν σε τρεις Ισραηλινούς στρατιώτες που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου 2023, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης από το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής», ο ισραηλινός στρατός «ενημέρωσε τις οικογένειες των ομήρων που έπεσαν στη μάχη (…) ότι οι συγγενείς τους επαναπατρίστηκαν στο Ισραήλ και ταυτοποιήθηκαν», επεσήμανε στην ανακοίνωσή του το γραφείο του Νετανιάχου.

The remains of the hostages handed over by Hamas yesterday have been successfully identified as Oz Daniel, Omer Neutra and Asaf Hamami



May their memory be a blessing pic.twitter.com/Kb7x2dL8L3 — Open Source Intel (@Osint613) November 3, 2025

Τα λείψανα ανήκουν στον Αμερικανοϊσραηλινό λοχαγό Ομέρ Νεούτρα, 21 ετών, τον δεκανέα Οζ Ντανιέλ, 19 ετών, και τον συνταγματάρχη Ασάφ Χαμαμί, 40 ετών, τον πλέον υψηλόβαθμο αξιωματικό του ισραηλινού στρατού που έπεσε στα χέρια της Χαμάς.

Heartbroken but relieved Colonel Asaf Hamami is home after 758 days in Hamas captivity. 💔



Col. Asaf Hamami, 41, from Kiryat Ono, was killed on October 7, 2023, fighting Hamas terrorists in Kibbutz Nirim.



A devoted commander and beloved family man, Asaf’s body was kidnapped… pic.twitter.com/K2IQA4H8mo — Israel ישראל (@Israel) November 3, 2025

Από τους 28 νεκρούς ομήρους που κρατούσε η παλαιστινιακή οργάνωση στη Λωρίδα της Γάζας μέχρι στιγμής έχει επιστρέψει στο Ισραήλ τις σορούς 20.

Διαβάστε επίσης:

Νέα Υόρκη: Σταθερά μπροστά ο Μαμντάνι για τη δημαρχία, κλείνει την ψαλίδα ο Κουόμο

Τζαμάικα: Τουλάχιστον 28 νεκροί από τον τυφώνα Μελίσα, φόβοι για περισσότερα θύματα

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 20 νεκροί και πάνω από 320 τραυματίες (videos/photos)