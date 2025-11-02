search
02.11.2025 19:52

Γάζα: Η Χαμάς παραδίδει τις σορούς τριών Ισραηλινών ομήρων 

02.11.2025 19:52
hamas omiroi

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι θα παραδώσει τις σορούς τριών Ισραηλινών ομήρων απόψε στις 8 το βράδυ, στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, η οποία προβλέπει ανταλλαγές σορών.

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ δήλωσαν ότι «οι σοροί τριών Ισραηλινών αιχμαλώτων στρατιωτών, που βρέθηκαν νωρίτερα σήμερα σε μια από τις σήραγγες της νότιας Λωρίδας της Γάζας», θα παραδοθούν στο πλαίσιο της συμφωνίας ανταλλαγής κρατουμένων.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα έχει επιστρέψει έως τώρα τα λείψανα 17 εκ των 28 σορών που βρίσκονται ακόμα στη Γάζα και θα έπρεπε να είχαν επιστραφεί μόλις άρχισε η εκεχειρία, δηλώνοντας ότι ο εντοπισμός των λειψάνων είναι “περίπλοκος και δύσκολος” στον κατεστραμμένο θύλακα.

Οι διαδοχικές καθυστερήσεις στην παράδοση των σορών των ομήρων έχουν προκαλέσει την οργή της ισραηλινής κυβέρνησης.

Το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων απαίτησε σήμερα με μια ανάρτηση στην πλατφόρμα X «ο πρωθυπουργός να ενεργήσει με αποφασιστικότητα και επιμονή για να διασφαλίσει την άμεση εφαρμογή των δεσμεύσεων της Χαμάς βάσει της συμφωνίας και τον επαναπατρισμό στο Ισραήλ όλων των νεκρών ομήρων».

1 / 3