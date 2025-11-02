Κλοπή στον Λούβρο: Οι διαρρήκτες ήταν τελικά… ερασιτέχνες και όχι επαγγελματίες, λέει εισαγγελέας

Κι όμως η κλοπή στον Λούβρο δεν έγινε από επαγγελματίες του είδους…

Εισαγγελέας στο Παρίσι ανέφερε πως η τολμηρή ληστεία μέρα-μεσημέρι στο Μουσείο του Λούβρου διαπράχθηκε από μικροεγκληματίες και όχι από επαγγελματίες του οργανωμένου εγκλήματος.

Οι δύο ύποπτοι που κατέθεσαν είναι ένα ζευγάρι μάλιστα με παιδιά, είπε.

Η δήλωση αυτή έρχεται δύο εβδομάδες μετά τη στιγμή που οι ληστές πάρκαραν ένα κλεμμένο φορτηγό έξω από το πιο επισκέψιμο μουσείο του κόσμου, χρησιμοποίησαν έναν αναβατόριο επίπλων για να φτάσουν στον πρώτο όροφο και στη συνέχεια έσπασαν την είσοδο σε μία από τις πιο πολυτελείς αίθουσες του μουσείου. Σε λιγότερο από επτά λεπτά, διέφυγαν με σκούτερ, έχοντας στα χέρια τους κοσμήματα του στέμματος αξίας περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ (76 εκατ. λίρες).

Η παράτολμη ληστεία έχει προκαλέσει σοκ και έντονο προβληματισμό στη Γαλλία και η σημερινή αποκάλυψη κάνει το σοκ ακόμη πιο μεγάλο καθώς δείχνει πόσο ευάλωτο είναι το μουσείο.

Τέσσερα άτομα έχουν κατηγορηθεί, αλλά τα κλεμμένα κοσμήματα – μεταξύ των οποίων ένα περιδέραιο από σμαράγδια και διαμάντια που ο Ναπολέων Α΄ χάρισε στη δεύτερη σύζυγό του, τη Μαρία Λουίζα, και μία διαδήματα με 212 μαργαριτάρια και σχεδόν 2.000 διαμάντια που ανήκε στην Ευγενία, σύζυγο του Ναπολέοντα Γ΄ – δεν έχουν ακόμα εντοπιστεί.

Τουλάχιστον ένας ακόμη δράστης παραμένει ασύλληπτος, δήλωσε η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκιό.

Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης έχουν εικάσει ότι οι ληστές ήταν ερασιτέχνες, αφού έγινε γνωστό ότι κατά τη διαφυγή τους έχασαν το πολυτιμότερο από τα κοσμήματα – το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, φτιαγμένο από χρυσό, σμαράγδια και διαμάντια – και άφησαν πίσω τους εργαλεία και άλλα αντικείμενα που ενδέχεται να φέρουν ίχνη DNA.

.«Δεν πρόκειται ακριβώς για καθημερινή εγκληματικότητα… αλλά είναι ένας τύπος εγκληματικότητας που δεν συνδέουμε συνήθως με τα ανώτερα στρώματα του οργανωμένου εγκλήματος», είπε η Μπεκιό. Περιέγραψε τους κατηγορούμενους ως «τοπικούς ανθρώπους», προσθέτοντας ότι όλοι κατάγονται από το διαμέρισμα Σεν-Σεν-Ντενί, βόρεια του Παρισιού, μια από τις φτωχότερες περιοχές της Γαλλίας.

Το Σάββατο, οι εισαγγελείς ανακοίνωσαν ότι μια γυναίκα 38 ετών και ένας άνδρας 37 ετών κατηγορήθηκαν και προφυλακίστηκαν, καθώς φέρεται να βρέθηκε το DNA τους στον ανελκυστήρα που χρησιμοποιήθηκε κατά τη ληστεία.

Ο άνδρας κατηγορείται για οργανωμένη κλοπή και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ενώ η σύντροφός του για συνέργεια.

Η Μπεκιό τους περιέγραψε ως ζευγάρι που έχει παιδιά μαζί. «Αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η γυναίκα ξέσπασε σε κλάματα στο δικαστήριο του Παρισιού, λέγοντας ότι φοβάται για τα παιδιά της και για τον εαυτό της.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η αστυνομία είχε συλλάβει δύο ακόμη άτομα σε σχέση με τη ληστεία: έναν 34χρονο Αλγερινό που ζει στη Γαλλία από το 2010 και έναν 39χρονο που τελούσε ήδη υπό δικαστική εποπτεία για διακεκριμένη κλοπή. Οι δύο άνδρες, που κατηγορούνται για κλοπή και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, έχουν «εν μέρει παραδεχθεί» τη συμμετοχή τους, δήλωσε η εισαγγελέας την περασμένη εβδομάδα.

Όταν ρωτήθηκε αν οι ερευνητές πλησιάζουν στον εντοπισμό των κοσμημάτων, η Μπεκιό αρνήθηκε να απαντήσει επικαλούμενη το απόρρητο της έρευνας.

«Εξετάζουμε όλες τις πιθανότητες στην παράλληλη αγορά για την πώληση αυτών των κοσμημάτων, κάτι που ελπίζω να μην συμβεί σύντομα. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για ξέπλυμα χρήματος ή για εμπόριο. Ολες οι εκδοχές εξετάζονται.»

