Ληστεία στο Λούβρο: Δύο συλληφθέντες είχαν καταδικαστεί μαζί σε υπόθεση κλοπής

H εισαγγελέας του Παρισιού αποκάλυψε την Κυριακή (2/11) ότι δύο από τους υπόπτους για την ληστεία των κοσμημάτων του Λούβρου είχαν καταδικαστεί προηγουμένως μαζί σε υπόθεση κλοπής πριν από 10 χρόνια.

Η Λορ Μπεκό δήλωσε ότι το DNA ενός 37χρονου άνδρα, σε βάρος του οποίου απαγγέλθηκαν κατηγορίες το Σάββατο (1/11), βρέθηκε μέσα στον ανελκυστήρα με καλάθια που χρησιμοποιήθηκε για να φτάσει στο παράθυρο του μουσείου. Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για κλοπή από οργανωμένη συμμορία και εγκληματική συνωμοσία.

Το ποινικό του μητρώο περιείχε 11 προηγούμενες καταδίκες, 10 εκ των οποίων για κλοπή, σημείωσε η Μπεκό.

Το ποινικό μητρώο ενός 39χρονου υπόπτου, στον οποίο απαγγέλθηκαν παρόμοιες προκαταρκτικές κατηγορίες την Τετάρτη (29/11), αναφέρει 15 καταδίκες, συμπεριλαμβανομένων δύο για κλοπή, σημείωσε στη συνέχεια.

«Αυτό που είναι ενδιαφέρον με αυτά τα αρχεία, όταν τα συγκρίνουμε, είναι ότι… βλέπουμε ότι και οι δύο εμπλέκονταν στην ίδια υπόθεση κλοπής, για την οποία καταδικάστηκαν στο Παρίσι το 2015», υπογράμμισε ακόμη η Γαλλίδα εισαγγελέας.

Ένας άλλος άνδρας ηλικίας 34 ετών, ύποπτος ότι ήταν μέλος της ομάδας «κομάντο», όπως τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης χαρακτήρισαν τους κλέφτες, αντιμετωπίζει κατηγορίες.

Μια 38χρονη γυναίκα, στην οποία απαγγέλθηκαν κατηγορίες για «συνεργία» το Σάββατο, είναι η μακροχρόνια σύντροφος του 37χρονου υπόπτου, υπογράμμισε η εισαγγελέας του Παρισιού, σημειώνοντας κάποια «εγγύτητα» μεταξύ όλων των υπόπτων. Και οι τέσσερις κρατούνται.

Η Μπεκό αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με το αν οι υπεύθυνοι για την έρευνα πλησιάζουν στην εύρεση των κοσμημάτων.

«Εξετάζουμε όλες τις δυνατότητες στην παράλληλη αγορά για την πώληση αυτών των κοσμημάτων, κάτι που ελπίζω ότι δεν θα συμβεί σύντομα. … Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για ξέπλυμα χρήματος, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εμπόριο, όλα τα στοιχεία διερευνώνται», είπε.

