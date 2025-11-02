Τραγωδία στη Βόρεια Ιταλία: Νεκροί πέντε γερμανοί ορειβάτες από χιονοστιβάδα στις Άλπεις

Τραγικό θάνατο βρήκαν πέντε γερμανοί ορειβάτες από χιονοστιβάδα στις Ιταλικές Άλπεις.

Οι ορειβάτες είχαν ξεκινήσει το Σάββατο για να κατακτήσουν την κορυφή Cima Vertana στην οροσειρά Ορτλερ κοντά στο χωριό Σόλντα.

Η χιονοστιβάδα τους «χτύπησε» καθώς κατευθυνόντουσαν προς την κορυφή.

Ο καταρράκτης χιονιού και πάγου παρέσυρε μέλη δύο ξεχωριστών ομάδων.

Τα πτώματα δύο ανδρών και μιας γυναίκας ανασύρθηκαν το Σάββατο, ενώ τα δύο άλλα θύματα, ένας πατέρας και η 17χρονη κόρη του, βρέθηκαν την Κυριακή. Δύο άλλοι ορειβάτες διέφυγαν σώοι και αβλαβείς.

Ο ορεινός όγκος Όρτλερ, μέρος των Ιταλικών Άλπεων κοντά στα ελβετικά σύνορα, είναι ένας δημοφιλής προορισμός για έμπειρους πεζοπόρους και ορειβάτες.

Διαβάστε επίσης:

Νιγηρία: «Ευπρόσδεκτη η αμερικανική βοήθεια αν γίνεται σεβαστή η εδαφική μας ακεραιότητά»

Πρίγκιπας Άντριου: «Όπου φύγει φύγει» για το Άμπου Ντάμπι σε πολυτελή βίλα μετά τις αποκαλύψεις με τον Έπσταϊν

Τρόμος στο Λονδίνο: Βρετανοί οι δύο συλληφθέντες – Μάχη για τη ζωή τους δίνουν οι δύο από τους 9 τραυματίες