search
ΚΥΡΙΑΚΗ 02.11.2025 15:14
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.11.2025 14:40

Νιγηρία: «Ευπρόσδεκτη η αμερικανική βοήθεια αν γίνεται σεβαστή η εδαφική μας ακεραιότητά»

02.11.2025 14:40
nighria nekroi epithesi- new

Η Νιγηρία θα καλωσορίσει την βοήθεια των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση ισλαμιστών ανταρτών αν γίνεται σεβαστή η εδαφική επικράτειά της, δήλωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος της προεδρίας της Νιγηρίας, μετά από την απειλή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την ανάληψη στρατιωτικής δράσης κατά της Δυτικοαφρικανικής χώρας, σχετικά με την αντιμετώπιση των Χριστιανών στο έδαφος της Νιγηρίας.

O Τραμπ δήλωσε χθες ότι ζήτησε από το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο πραγματοποίησης μιας «ταχείας» στρατιωτικής επιχείρησης στη Νιγηρία, αν η πιο πολυπληθή χώρα της Αφρικής αποτύχει στην καταστολή των δολοφονιών των Χριστιανών.

«Καλωσορίζουμε την αμερικανική βοήθεια αν αναγνωρίζει την εδαφική ακεραιότητά μας», δήλωσε ο Ντάνιελ Μπουάλα στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ντόναλντ Τραμπ: Απειλεί τη Νιγηρία με ανάληψη στρατιωτικής δράσης για τις «δολοφονίες χριστιανών»

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα τη Νιγηρία με ανάληψη στρατιωτικής δράσης εάν η πλέον πολυπληθής χώρα της Αφρικής δεν σταματήσει αυτό που ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρεί «δολοφονίες χριστιανών» από «ισλαμιστές τρομοκράτες».

«Εάν η νιγηριανή κυβέρνηση συνεχίσει να ανέχεται τις δολοφονίες χριστιανών, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν αμέσως κάθε βοήθεια προς τη Νιγηρία και θα μπορούσαν κάλλιστα να πάνε σε αυτή την από τώρα και στο εξής ατιμασμένη χώρα και να ανοίξουν πυρ για να εξοντώσουν εντελώς τους ισλαμιστές τρομοκράτες που διαπράττουν αυτές τις φρικτές ωμότητες. Δίνω εντολή στο υπουργείο Πολέμου να προετοιμαστεί για πιθανή (στρατιωτική) δράση», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην πλατφόρμα του Truth Social.

Οι νιγηριανές αρχές αρνούνται τις κατηγορίες για διώξεις χριστιανών στη χώρα.

Διαβάστε επίσης:

Πρίγκιπας Άντριου: «Όπου φύγει φύγει» για το Άμπου Ντάμπι σε πολυτελή βίλα μετά τις αποκαλύψεις με τον Έπσταϊν

Τρόμος στο Λονδίνο: Βρετανοί οι δύο συλληφθέντες – Μάχη για τη ζωή τους δίνουν οι δύο από τους 9 τραυματίες

Reuters – ΗΠΑ: Αναβαθμίζεται «παροπλισμένη» ναυτική βάση στo Πουέρτο Ρίκο εν μέσω έντασης με την Βενεζουέλα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
touni-new
LIFESTYLE

Τούνη: Viral το hangover της μετά τον γάμο της κολλητής της Στέλα Πάσσαρη – «Το σπίτι είναι χάλια, έφαγα μακαρόνια για πρωινό» (Video)

solomou_new
LIFESTYLE

Μαρία Σολωμού: Τι να το κάνω το ChatGPT; – Μιλάω μόνη μου και μου απαντάω

alpeis
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Βόρεια Ιταλία: Νεκροί πέντε γερμανοί ορειβάτες από χιονοστιβάδα στις Άλπεις

xaritatos_revi
MEDIA

Χαριτάτος για Ρέβη: «Όταν πηγαίνεις σε ένα κανάλι που δεν γνωρίζεις τις ισορροπίες, θα σου προκύψουν απρόοπτα»

nighria nekroi epithesi- new
ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: «Ευπρόσδεκτη η αμερικανική βοήθεια αν γίνεται σεβαστή η εδαφική μας ακεραιότητά»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: Χωρίς αντίπαλο το «Σόι σου» - Έσπασαν τα κοντέρ στην prime time «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι»

marinakis_0209_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μήνυμα Μαρινάκη προς τους αγρότες - Έχετε δίκιο, αλλά μην διαταράσσετε τις...ισορροπίες του κράτους

sikinos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ο αποχαιρετισμός του δημάρχου Σικίνου στους μαθητές που ήρθαν στο νησί για την παρέλαση

IRIS PAYMENT AADE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές οι πληρωμές με IRIS σε ταξί και πρατήρια βάσει απόφασης Πιτσιλή για διασύνδεση POS

PERIPOLIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκε νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Αράχωβα ο Γιάννης Λάλας που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 02.11.2025 15:12
touni-new
LIFESTYLE

Τούνη: Viral το hangover της μετά τον γάμο της κολλητής της Στέλα Πάσσαρη – «Το σπίτι είναι χάλια, έφαγα μακαρόνια για πρωινό» (Video)

solomou_new
LIFESTYLE

Μαρία Σολωμού: Τι να το κάνω το ChatGPT; – Μιλάω μόνη μου και μου απαντάω

alpeis
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Βόρεια Ιταλία: Νεκροί πέντε γερμανοί ορειβάτες από χιονοστιβάδα στις Άλπεις

1 / 3