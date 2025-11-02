Νιγηρία: «Ευπρόσδεκτη η αμερικανική βοήθεια αν γίνεται σεβαστή η εδαφική μας ακεραιότητά»

Η Νιγηρία θα καλωσορίσει την βοήθεια των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση ισλαμιστών ανταρτών αν γίνεται σεβαστή η εδαφική επικράτειά της, δήλωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος της προεδρίας της Νιγηρίας, μετά από την απειλή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την ανάληψη στρατιωτικής δράσης κατά της Δυτικοαφρικανικής χώρας, σχετικά με την αντιμετώπιση των Χριστιανών στο έδαφος της Νιγηρίας.

O Τραμπ δήλωσε χθες ότι ζήτησε από το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο πραγματοποίησης μιας «ταχείας» στρατιωτικής επιχείρησης στη Νιγηρία, αν η πιο πολυπληθή χώρα της Αφρικής αποτύχει στην καταστολή των δολοφονιών των Χριστιανών.

«Καλωσορίζουμε την αμερικανική βοήθεια αν αναγνωρίζει την εδαφική ακεραιότητά μας», δήλωσε ο Ντάνιελ Μπουάλα στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ντόναλντ Τραμπ: Απειλεί τη Νιγηρία με ανάληψη στρατιωτικής δράσης για τις «δολοφονίες χριστιανών»

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα τη Νιγηρία με ανάληψη στρατιωτικής δράσης εάν η πλέον πολυπληθής χώρα της Αφρικής δεν σταματήσει αυτό που ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρεί «δολοφονίες χριστιανών» από «ισλαμιστές τρομοκράτες».

«Εάν η νιγηριανή κυβέρνηση συνεχίσει να ανέχεται τις δολοφονίες χριστιανών, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν αμέσως κάθε βοήθεια προς τη Νιγηρία και θα μπορούσαν κάλλιστα να πάνε σε αυτή την από τώρα και στο εξής ατιμασμένη χώρα και να ανοίξουν πυρ για να εξοντώσουν εντελώς τους ισλαμιστές τρομοκράτες που διαπράττουν αυτές τις φρικτές ωμότητες. Δίνω εντολή στο υπουργείο Πολέμου να προετοιμαστεί για πιθανή (στρατιωτική) δράση», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην πλατφόρμα του Truth Social.

Οι νιγηριανές αρχές αρνούνται τις κατηγορίες για διώξεις χριστιανών στη χώρα.

