Ντόναλντ Τραμπ: Απειλεί τη Νιγηρία με ανάληψη στρατιωτικής δράσης για τις «δολοφονίες χριστιανών»

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα τη Νιγηρία με ανάληψη στρατιωτικής δράσης εάν η πλέον πολυπληθής χώρα της Αφρικής δεν σταματήσει αυτό που ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρεί «δολοφονίες χριστιανών» από «ισλαμιστές τρομοκράτες».

«Εάν η νιγηριανή κυβέρνηση συνεχίσει να ανέχεται τις δολοφονίες χριστιανών, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν αμέσως κάθε βοήθεια προς τη Νιγηρία και θα μπορούσαν κάλλιστα να πάνε σε αυτή την από τώρα και στο εξής ατιμασμένη χώρα και να ανοίξουν πυρ για να εξοντώσουν εντελώς τους ισλαμιστές τρομοκράτες που διαπράττουν αυτές τις φρικτές ωμότητες. Δίνω εντολή στο υπουργείο Πολέμου να προετοιμαστεί για πιθανή (στρατιωτική) δράση», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην πλατφόρμα του Truth Social.

Οι νιγηριανές αρχές αρνούνται τις κατηγορίες για διώξεις χριστιανών στη χώρα.

