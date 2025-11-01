Ρωσία: «Οι πύραυλοι Tomahawk στην Ουκρανία δεν θα σταματήσουν τον πόλεμο»

Η αποστολή όπλων στην Ουκρανία δεν θα βοηθήσει στην επίτευξη της οποιασδήποτε διευθέτησης, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών στη Ρωσία, Μαρία Ζαχάροβα, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Σχολιάζοντας τις αναφορές για την έγκριση από το αμερικανικό Πεντάγωνο της αποστολής των πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία, η Ρωσίδα υπουργός εκτίμησε πως η συμπερίληψή τους στο οπλοστάσιο του Κιέβου, και πόσο μάλλον η χρήση τους, μονάχα θα επιφέρει πιο σκληρές απαντήσεις από τη Μόσχα, όπως έχει προκαταβάλλει Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

