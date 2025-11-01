search
ΣΑΒΒΑΤΟ 01.11.2025
ΚΟΣΜΟΣ

01.11.2025 17:49

Νέα Υόρκη: Συντριβή μικρού αεροσκάφους έξω από σπίτι – Νεκρός ο πιλότος, ένας σοβαρά τραυματίας (Video)

01.11.2025 17:49
Ένα μικρό αεροπλάνο συνετρίβη το πρωί της Παρασκευής (31/10) στην κομητεία Σαρατόγκα της Νέας Υόρκης με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο πιλότος και να τραυματιστεί ένας επιβάτης.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το cbs6albany.com, το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 10:30 το πρωί στη Wyndham Way στην πόλη Milton αμέσως μετά την απογείωση του αεροσκάφους από το κοντινό αεροδρόμιο της κομητείας Saratoga.

Οι ερευνητές λένε ότι το τετραθέσιο αεροσκάφος 1964 Mooney M20E προσέκρουσε σε ένα δέντρο πριν καταλήξει λίγο έξω από ένα σπίτι. Ένα από τα φτερά του αεροσκάφους μπλέχτηκε στο δέντρο πριν το συντρίμμια πάρουν φωτιά.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, Τζον Κλάπερ, δήλωσε ότι άκουσε έναν δυνατό θόρυβο την ώρα που δούλευε στην κουζίνα του και δεν είχε ιδέα τι είχε συμβεί έξω από το σπίτι του.

«Πήγα στην μπροστινή πόρτα και είδα έναν άνδρα να τρέχει στο γρασίδι μου. Είπε, “Το αεροπλάνο μόλις κατέπεσε – φέρε έναν σωλήνα νερού”. Δύο άλλοι άνθρωποι ήρθαν και τράβηξαν τον άλλον άνδρα έξω από το αεροσκάφος. Του έσωσαν τη ζωή», είπε ο Κλάπερ στο CBS6.

Ο σερίφης της κομητείας Saratoga, Μάικλ Ζούρλο, δήλωσε ότι ο επιβάτης εκτοξεύτηκε από το αεροσκάφος και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Ιατρικό Κέντρο του Άλμπανι. Ο πιλότος, όμως, δεν τα κατάφερε. Οι ταυτότητες τους δεν έχουν ανακοινωθεί.

Στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι με 64χλμ. την ώρα. Οι κάτοικοι ήταν μέσα στο σπίτι τη στιγμή της συντριβής, αλλά δεν τραυματίστηκαν.

«Νομίζω ότι αυτό που συνέβη είναι ότι απογειώθηκε από το αεροδρόμιο, αλλά υπήρχαν ριπές ανέμου 40 μιλίων την ώρα και νομίζω ότι καθώς προσπαθούσε να αποκτήσει ύψος, λόγω του ότι ήταν μονοκινητήριο αεροσκάφος, το πήρε ο άνεμος και το έσπρωξε σαν χαρταετό κατευθείαν στο δέντρο μου, και το αεροπλάνο έπεσε κατευθείαν κάτω, γλίτωσε το σπίτι μου, γλίτωσαν τα δύο αυτοκίνητά μου, τα οποία ήταν μόλις τέσσερα πόδια μακριά, οπότε σβήσαμε τις φλόγες με μερικούς πυροσβεστήρες, και εκείνη τη στιγμή άρχισαν να φτάνουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και όλοι οι υπόλοιποι, οπότε ήταν μια τρελή μέρα», δήλωσε ο Κλάπερ.

Ο σερίφης Ζούρλο ανέφερε ότι η FAA και η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) έχουν ενημερωθεί και θα συνεργαστούν με τις τοπικές αρχές για να προσδιορίσουν την αιτία της συντριβής.

Τα αίτια της συντριβής παραμένουν υπό διερεύνηση.

