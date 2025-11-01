Γάζα: Αμφισβητούν την εκεχειρία οι κάτοικοι μετά το μπαράζ ισραηλινών πληγμάτων – «Δεν νιώθουμε ασφαλείς»

Μετά τον αρχικό ενθουσιασμό για την ανακοίνωση της εκεχειρίας, ο λαός στη Λωρίδα της Γάζας έχει αρχίσει να ανησυχεί.

Οι Παλαιστίνιοι φοβούνται ότι η εκεχειρία δεν σημαίνει το τέλος του πολέμου, αλλά μόνο λιγότερο συχνές και πιο τυχαίες εκρήξεις βίας που δεν μπορούν να προβλέψουν.

Ο Αμίν αλ-Ζέιν, όπως και πολλοί άλλοι στη Γάζα, ήταν ενθουσιασμένος με την είδηση της κατάπαυσης του πυρός. Ήταν μια σπάνια στιγμή ανακούφισης μετά από χρόνια φόβου και απωλειών.

Την Τρίτη το βράδυ έδωσε συνέντευξη σε μια τοπική ΜΚΟ, προτρέποντας τους ανθρώπους να επιστρέψουν στα σπίτια τους στη βόρεια Γάζα, τώρα που οι μάχες είχαν σταματήσει. Μόλις μισή ώρα αργότερα, ο Ζέιν ήταν νεκρός, σκοτωμένος από ισραηλινή βομβιστική επίθεση σε σχολείο.

«Όταν ανακοινώθηκε η πιο πρόσφατη εκεχειρία, ο Αμπού Λουάι ένιωσε πολύ χαρούμενος και ανακουφισμένος», είπε η σύζυγός του, Μαριάμ. «Μου είπε ότι επιτέλους θα σταματούσε η αιματοχυσία και οι άνθρωποι θα μπορούσαν να ζήσουν ειρηνικά. Δυστυχώς, αυτό το συναίσθημα δεν κράτησε πολύ. Το Ισραήλ παραβίασε ξανά την εκεχειρία».

«Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλειά μας»

Ο Ζέιν ήταν ένας από τους 115 ανθρώπους που σκοτώθηκαν και τους 352 που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των 24 ωρών ισραηλινών βομβαρδισμών στη Γάζα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας. Οι επιθέσεις έλαβαν χώρα μετά την επιστροφή από τη Χαμάς των λειψάνων ενός ομήρου, τα οποία είχαν ανακτήσει οι ισραηλινές δυνάμεις δύο χρόνια πριν, και την επίθεση παλαιστινίων μαχητών εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Ήταν η πιο αιματηρή μέρα στη Γάζα από την έναρξη της εκεχειρίας στις 10 Οκτωβρίου και μία από τις πιο αιματηρές μέρες σε ολόκληρο τον διετή πόλεμο.

Ο Χουσέιν Αμπού Μουνίρ, κάτοικος στη Γάζα, αισθάνεται την αβεβαιότητα της εκεχειρίας στην καθημερινή του μετακίνηση προς την εργασία του. Ταξιδεύει σε ένα λεωφορείο γεμάτο με άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου που έχουν μετακινηθεί από τη νότια Γάζα στους χώρους εργασίας τους στη βόρεια Γάζα.

Το να συγκεντρώνονται τόσο ανοιχτά με άλλους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου είναι ήδη ανησυχητικό μετά από δύο χρόνια πολέμου, κατά τη διάρκεια του οποίου οι εργαζόμενοι στον ιατρικό κλάδο έχουν γίνει στόχος.

«Κάθε μέρα που πηγαίνουμε και επιστρέφουμε, νιώθουμε σαν να ξεκινάμε ένα επικίνδυνο, αβέβαιο ταξίδι, χωρίς προστασία ή ασφάλεια», είπε ο 40χρονος νοσοκόμος. «Ο μεγαλύτερος φόβος μου δεν είναι για τον εαυτό μου, αλλά για τα παιδιά μου, τα οποία αφήνω μόνα τους στο νότο όταν πηγαίνω στη δουλειά».

«Δεν αντιμετωπίσαμε καμία άμεση επίθεση στο δρόμο μας, αλλά η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλειά μας», σχολίασε.

«Κάθε μέρα και μια νέα παραβίαση της εκεχειρίας»

Παρά τους βομβαρδισμούς και τον υψηλό αριθμό θυμάτων αυτή την εβδομάδα, οι διεθνείς μεσολαβητές δήλωσαν ότι είναι σίγουροι ότι η εκεχειρία θα διατηρηθεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τίποτα δεν θα θέσει σε κίνδυνο την εκεχειρία, ενώ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, υποβάθμισε τη βία χαρακτηρίζοντάς την ως «συμπλοκές».

Μετά τις δηλώσεις τους, το Ισραήλ επιτέθηκε ξανά στη Γάζα την Τετάρτη, αυτή τη φορά δηλώνοντας ότι στόχος του ήταν μια αποθήκη όπλων της Χαμάς που επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί σε μια επικείμενη επίθεση.

Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις ανησυχούν τους κατοίκους της Γάζας, οι οποίοι φοβούνται ότι οδηγούνται σε μια εκεχειρία παρόμοια με αυτή που επικρατεί στο Λίβανο, όπου το Ισραήλ πραγματοποιεί καθημερινές αεροπορικές επιθέσεις παρά την εκεχειρία που ισχύει εδώ και ένα χρόνο.

Για την Ικράμ Νασέρ, μια 36χρονη καθηγήτρια αγγλικών, η εκεχειρία έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμής απογοητευτική. Είχε ελπίδα ότι θα παρείχε την ασφάλεια που απαιτείται για να επιστρέψουν τα παιδιά της και οι μαθητές της στην τάξη μετά από δύο χρόνια διακοπής της εκπαίδευσης.

Έχει δει τα παιδιά να υποβαθμίζονται κοινωνικά, καθώς τα βασικά στοιχεία της παιδικής ηλικίας – το παιχνίδι και η μάθηση – έχουν αντικατασταθεί από τη σκληρή λογιστική της επιβίωσης.

«Πολλοί έχουν γίνει πιο επιθετικοί και σκληροί, όχι επειδή το επέλεξαν, αλλά λόγω της πραγματικότητας που αναγκάστηκαν να ζήσουν. Αυτά τα παιδιά τώρα κυνηγούν τις διανομές τροφίμων, τα φορτηγά με βοήθεια ή ακόμα και τα βυτία νερού», σχολίασε.

Τις πρώτες ημέρες της εκεχειρίας, φαινόταν ότι θα υπήρχε η πιθανότητα να επιστρέψουν αυτά τα παιδιά στην κανονικότητα. Περισσότερες σκηνές μετατράπηκαν σε αίθουσες διδασκαλίας και τα παιδιά άρχισαν να κάνουν ουρά έξω.

Ωστόσο, αυτή η εβδομάδα βομβαρδισμών κατέστρεψε κάθε ψευδαίσθηση ότι η ζωή στη Γάζα θα μπορούσε σύντομα να επιστρέψει στην κανονικότητα, τόσο για τα παιδιά όσο και για τους ενήλικες.

«Ακόμα και τώρα, δεν νιώθουμε ασφαλείς», είπε η Νάσερ. «Κάθε μέρα φέρνει μια νέα παραβίαση της εκεχειρίας. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, για εμάς ως μητέρες και ως δασκάλες. Δεν πιστεύουμε πλέον ότι η εκεχειρία θα κρατήσει».

Πηγή: Guardian

