01.11.2025 23:53

Βρετανία: Επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό – Πολλά άτομα στο νοσοκομείο (Video)

01.11.2025 23:53
BritainPolice

Αρκετοί άνθρωποι φέρονται να τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στη Βρετανία, με τον δράστη να ξεκινά το μακελειό του σε τρένο έξω από το Πίτερσμπορο.

Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών ανέφερε ότι ανταποκρίθηκε σε περιστατικό σε τρένο προς το Χάντινγκτον, «όπου πολλά άτομα μαχαιρώθηκαν», μεταφέρει το Sky News.

Όλες οι γραμμές γύρω από τον σταθμό Χάντιντον έχουν αποκλειστεί λόγω του περιστατικού, σύμφωνα με τον London North Eastern Railway. Αναμένεται σημαντική συμφόρηση μέχρι το τέλος της ημέρας.

Αποκλείστηκε ο σταθμός, πολλά άτομα στο νοσοκομείο

Ο σταθμός Χάντινγκτον είναι κλειστός και δεν θα υπάρχουν τρένα που να φτάνουν εδώ προς οποιαδήποτε κατεύθυνση μέχρι νεωτέρας, αναφέρει η Thameslink.

Ένοπλοι αστυνομικοί βρίσκονταν στο σημείο του περιστατικού, σύμφωνα με την αστυνομία του Κέιμπριτζσαϊρ. «Μας κάλεσαν στις 7:39 μ.μ. με αναφορές ότι πολλά άτομα είχαν μαχαιρωθεί σε ένα τρένο».

«Ένοπλοι αξιωματικοί παρευρέθηκαν και το τρένο σταμάτησε στο Χάντινγκτον, όπου συνελήφθησαν δύο άνδρες. Αρκετοί άνθρωποι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Το περιστατικό συνεχίζεται και η A1307 έχει κλείσει καθώς πλησιάζετε στο κέντρο της πόλης», αναφέρεται ακόμα.

