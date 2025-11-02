Πρίγκιπας Άντριου: «Όπου φύγει φύγει» για το Άμπου Ντάμπι σε πολυτελή βίλα μετά τις αποκαλύψεις με τον Έπσταϊν

Ο πρίγκιπας Άντριου Μάουντμπατεν-Γουίνδσορ, 65 ετών, ενδέχεται σύντομα να εγκατασταθεί σε μια πολυτελή βίλα αξίας 10 εκατ. λιρών στο Άμπου Ντάμπι, ιδιοκτησίας της βασιλικής οικογένειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η κατοικία βρίσκεται στο συγκρότημα Sea Palace —μια αυστηρά φρουρούμενη περιοχή όπου στεγάζεται και η έδρα του ναυτικού των Εμιράτων— και προσφέρει όλες τις ανέσεις μιας χλιδάτης βασιλικής ζωής μακριά από τα βλέμματα του Τύπου.

Revealed: Inside the heavily guarded £10million luxury villa owned by Abu Dhabi royal family that Andrew may soon be calling homehttps://t.co/tQgAH9DW6k — Fairy Royal (@FairyQueane) November 2, 2025

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Mail on Sunday, ο πρόεδρος των ΗΑΕ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, παλιός συμμαθητής του Άντριου στο Gordonstoun School, του προσέφερε τη χρήση της παραθαλάσσιας κατοικίας μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ. Ο σεΐχης, γνωστός ως MBZ, φέρεται να διέταξε προσωπικά την ανακαίνιση της ιδιωτικής βίλας, με στόχο να συνδυάσει την κλασική μεγαλοπρέπεια με μια πιο «ζωντανή και σύγχρονη» αισθητική.

Η εξάπατη βίλα διαθέτει κινηματογραφική αίθουσα, εσωτερική πισίνα, γυμναστήριο και ευρύχωρη κουζίνα στελεχωμένη από σεφ υψηλής γαστρονομίας. Οι διακόπτες, οι λάμπες και οι βρύσες είναι επενδεδυμένοι με χρυσό, ενώ τα πατώματα και τα μπάνια είναι καλυμμένα με πολυτελές μάρμαρο.

Η έπαυλη αποτελεί μέρος του ιστορικού Sea Palace, που ανεγέρθηκε τον 18ο αιώνα ως παρατηρητήριο για την προστασία από θαλάσσιους επιδρομείς. Όταν παραχωρήθηκε προσωρινά στον Άντριου το 2010, τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ είχαν διευκρινίσει ότι δεν επρόκειτο για «δώρο», αλλά για χρήση κατόπιν πρόσκλησης.

Ο συγγραφέας Άντριου Λόουνι, στο βιβλίο του Entitled: The Rise and Fall of the House of York, σχολίασε ότι το σπίτι είναι «ιδανικό για τον Άντριου», καθώς «θα ζει σε ένα μέρος όπου τα μέσα ενημέρωσης είναι περιορισμένα, θα τυγχάνει σεβασμού ως μέλος της βασιλικής οικογένειας και θα μπορεί να κινείται διακριτικά». Πρόσθεσε ότι «οι προσωπικές του σχέσεις δεν πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο αυστηρής παρακολούθησης στα Εμιράτα».

Η πολυτελής βίλα φαίνεται να έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν τόσο τον ίδιο όσο και τις κόρες του, πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία. Οι στενές σχέσεις του Άντριου με τον σεΐχη MBZ ξεκινούν από την εποχή που ο Βρετανός πρίγκιπας είχε αναλάβει ρόλο Ειδικού Εκπροσώπου για το Διεθνές Εμπόριο και τις Επενδύσεις, από το 2001 έως το 2011, πριν αναγκαστεί να παραιτηθεί λόγω της στενής σχέσης του με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, κατά τη διάρκεια των επισκέψεών του στο Αμπού Ντάμπι, ο Άντριου είχε γνωρίσει την επιχειρηματία Αμάντα Στέιβλι, στην οποία φέρεται να είχε κάνει πρόταση γάμου, καθώς και τη Λιβανέζα Χριστίνα Κεσερουάν, με την οποία φημολογείται ότι διατηρούσε δεσμό το 2002.

Αν τελικά μετακομίσει στα Εμιράτα, ο Άντριου θα έχει ως γείτονα τον πρώην βασιλιά της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος, που εγκαταστάθηκε εκεί μετά την παραίτησή του το 2014 λόγω οικονομικού σκανδάλου. Παράλληλα, η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, φέρεται να εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να φύγει από το Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως ανέφερε πηγή της Mail on Sunday, «εκτός από τα παιδιά και τα εγγόνια της, δεν έχει πολλά να την κρατούν πια στη Βρετανία».

