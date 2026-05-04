Πυρά από την αντιπολίτευση για το κυβερνητικό «όχι» σε προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόρριψη της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής σε βάρος των πρώην υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή, την οποία έχει αποφασίσει η Νέα Δημοκρατία.

Όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να δικαιολογούν την αποδοχή τόσο της πρότασης του ΠΑΣΟΚ όσο και του κοινού αιτήματος ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς. «Δεν υπάρχουν δεδομένα που να οδηγούν στη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, συνεπώς η απάντηση της κυβνητικής πλειοψηφίας θα είναι αρνητική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΠΑΣΟΚ: Η παρακμή και ο λαϊκισμός έχουν και όρια

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «έπειτα από ένοχη σιωπή πέντε ημερών, σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι θα εμποδίσουν ξανά τη Δικαιοσύνη να ερευνήσει τους υπουργούς τους για τους οποίους έχει φτάσει νέα δικογραφία σχετικά με το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Ενώ στον απόηχο των αποκαλύψεων για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ότι ως εποπτεύων της ΕΥΠ είχε υπογράψει τις επισυνδέσεις 11 προσώπων που παράλληλα στοχοποιήθηκαν από το predator ανάμεσα τους και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κ. Χατζηδάκης, ο κ. Μαρινάκης τα βρήκε όλα καλώς καμωμένα», προσθέτει, για να σχολιάσει καταληκτικά απευθυνόμενο στον κυβερνητικό εκπρόσωπο: «Η παρακμή και ο λαϊκισμός έχουν και όρια, κ. Μαρινάκη».

ΣΥΡΙΖΑ: Συγκάλυψη

Αντιδρώντας στην άρνηση της κυβέρνησης, ο ΣΥΡΙΖΑ την κατηγόρησε για νέα απόπειρα συγκάλυψης του σκανδάλου, αναφέροντας ότι «το “όχι” της κυβέρνησης στην Προανακριτική για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνιστά άλλη μία επιχείρηση συγκάλυψης. Αρνούνται ακόμη και τη διερεύνηση, παρά τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που καταγράφει ενδείξεις για αδικήματα και σαφή πολιτική ευθύνη για παρεμβάσεις, αλλοιώσεις και ευνοϊκή μεταχείριση, που είχε αποτέλεσμα τη ζημία σε ευρωπαϊκούς πόρους. Βγάζουν μόνοι τους «πόρισμα» εκ των προτέρων και επιχειρούν να κλείσουν μια βαριά υπόθεση πριν καν ελεγχθεί.

Την ίδια ώρα που ψήφισαν άρση ασυλίας βουλευτών, επικαλούμενοι τη διερεύνηση από τη Δικαιοσύνη, αρνούνται για τους υπουργούς το αυτονόητο: την Προανακριτική. Γιατί; Τι φοβούνται και τι θέλουν να κρύψουν; Δεν πρόκειται για “διαχρονικές παθογένειες”, αλλά για συγκεκριμένες πρακτικές με πολιτικό πρόσημο και ευθύνες της σημερινής διακυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν θα επιτρέψει το κουκούλωμα. Η αλήθεια θα βγει στο φως».

ΚΚΕ: Να παύσει κάθε δίωξη για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Tην «άμεση παύση της ποινικοποίησης των αγροτικών αγώνων», ζητάει, με επίκαιρη ερώτηση που απευθύνει στον υπουργό Δικαιοσύνης, η βουλευτής του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα.

Είναι σαφές ότι αστικό κράτος και κυβέρνηση προσπαθούν με κάθε τρόπο να επιβάλλουν «σιγή νεκροταφείου», να τρομοκρατήσουν όσους διεκδικούν το δικαίωμα να ζήσουν από τη δουλειά τους, όταν τους κατακλέβουν και δεν μπορούν να επιβιώσουν, καταγγέλλει η κ. Κομνηνάκα και τονίζει ότι την ώρα που ακολουθείται ο δρόμος των διώξεων για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, το ίδιο αστικό κράτος αποδεικνύεται επιλεκτικά ανίκανο για την πρόληψη των ζωονόσων και την ουσιαστική στήριξη των κτηνοτρόφων που οδηγούν στον αφανισμό.

Η βουλευτής καλεί τον υπουργό Δικαιοσύνης να ενημερώσει τη Βουλή ποια μέτρα θα λάβει ώστε:

Να παύσει κάθε δίωξη για τις αγροτικές κινητοποιήσεις του 2025-2026 σε ολόκληρη τη χώρα και να τεθεί στο αρχείο κάθε σχετική υπόθεση που είναι σε εξέλιξη.

Να καταργηθεί το απαράδεκτο θεσμικό πλαίσιο που ποινικοποιεί τους εργατικούς – λαϊκούς αγώνες.

Όπως επισημαίνει η κ. Κομνηνάκα, «συνεχίζονται όλο το τελευταίο διάστημα οι διώξεις σε βάρος των αγωνιζόμενων αγροτών. Στέλνονται κατά δεκάδες κλήσεις σε εκατοντάδες αγρότες σε όλη τη χώρα για την παροχή εξηγήσεων (στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης) για τις πρόσφατες αγροτικές κινητοποιήσεις της περιόδου 2025-2026, για το αδίκημα της “παρακώλυσης συγκοινωνιών”. Μάλιστα, καλούνται και ιδιοκτήτες των ΙΧ που, με βάση τα όσα επικαλείται η αστυνομία, κατέγραψαν τις πινακίδες τους στο σημείο. Την ίδια ώρα που προκλητικά παραμένει στο αρχείο το δυσώδες σκάνδαλο των υποκλοπών, που “προστατεύονται” από την κυβέρνηση και τη δικαιοσύνη και απαλλάσσονται πολιτικά πρόσωπα είτε για το “φαγοπότι” του ΟΠΕΚΕΠΕ είτε για το έγκλημα στα Τέμπη, κλιμακώνεται η καταστολή απέναντι στις αγροτικές κινητοποιήσεις για “παρακώλυση συγκοινωνιών”».

Η στάση αυτή δεν είναι τυχαία, αναφέρει η βουλευτής του ΚΚΕ η οποία σημειώνει ότι «παρά το γεγονός ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις γίνονται στα πλαίσια της συνδικαλιστικής δραστηριότητας, με σκοπό την υπεράσπιση του δικαιώματος των βιοπαλαιστών αγροτών αλλά και κτηνοτρόφων να ζήσουν με ένα αξιοπρεπές εισόδημα και να συνεχίσουν να εξασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, η κυβέρνηση της ΝΔ αξιοποιεί το νομοθετικό οπλοστάσιο που έχουν χτίσει χέρι-χέρι όλες οι κυβερνήσεις, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΕ, για να τρομοκρατήσει το εργατικό λαϊκό κίνημα, να φιμώσει τον μεγαλειώδη αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών-κτηνοτρόφων-αλιέων».

Νέα Αριστερά: Δύο μέτρα και δύο σταθμά στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Από την πλευρά της η Νέα Αριστερά σημειώνει πως «η κυβέρνηση, δια του εκπροσώπου της, αρνείται τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τους κ.κ. Λιβανό και Αραμπατζή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επικαλούμενη «έλλειψη στοιχείων», ενώ έχει υπερψηφίσει την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ για την ίδια υπόθεση».

«Δύο μέτρα και δύο σταθμά: ενδείξεις για τους βουλευτές, «καμία ένδειξη» για τους υπουργούς. Πόσο γρήγορα εξανεμίσθηκαν οι δηλώσεις εμπλεκομένων ότι θέτουν τον εαυτό τους, χωρίς καμία επιφύλαξη, στη διάθεση κάθε αρμόδιας Αρχής προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση; Αν δεν υπάρχουν στοιχεία, τότε γιατί φοβάται η κυβέρνηση την Προανακριτική; Ακόμη πιο κραυγαλέο είναι το οξύμωρο στην περίπτωση Καραμανλή: η κυβερνητική πλειοψηφία υπερψήφισε την άρση ασυλίας του για την ίδια υπόθεση, αλλά αρνείται κάθε διερεύνηση για τον τότε αρμόδιο υπουργό κ. Λιβανό. Η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει να επιμένει στη διερεύνηση του σκανδάλου, χωρίς εκπτώσεις και χωρίς συμψηφισμούς», προσθέτει.

Επιβεβαίωσε το «όχι» ο Μαρινάκης

Την πρόθεση της κυβέρνησης επιβεβαίωσε στη διάρκεια του briefing και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος σημείωσε ότι βάσει του άρθρου 86, την αξιολόγηση την κάνει η Βουλή και ότι από την επισκόπηση που έκανε η ΝΔ δεν προέκυψαν στοιχεια που να την οδηγούν να δεχθεί ένα εκ των αιτημάτων για προανακριτική, προσθέτοντας ότι όσα αναφέρονται «δεν βασίζονται ούτε σε στοιχεία ούτε σε ενδείξεις».

Αιτία αυτής της καθαρής άρνησης, που είναι διαφορετικός χειρισμός και από την υπόθεση Τριαντοπούλου-Καραμανλή και από την υπόθεση Βορίδη-Αυγενάκη, είναι σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη και νομικούς που έχουν επεξεργαστεί τη δικογραφία η εξαιρετικά αδύναμη συγκρότηση της όσον αφορά τους δύο πρώην υπουργούς.

Στο σκέλος του κ. Λιβανού, η εικόνα κρίνεται διαμετρικά αντίθετη με την πρόταση της Χαριλάου Τρικούπη, αφού ο πρώην υπουργός δεν εμφανίζεται καν σε απευθείας συνομιλία, παρά μόνο μέσα από επικοινωνίες συνεργατών του. Ο ίδιος, σε ανοιχτή γραμμή με το Μαξίμου, μίλησε για «μικροπολιτική σκοπιμότητα», υπενθυμίζοντας ότι ήταν αυτός που ανέδειξε το σκάνδαλο το 2021.Όσον αφορά την βασική κατηγορία της δικογραφίας, όπως λένε συνεργάτες του πρώην υπουργού, πρόκειται για ιεραρχική προσφυγή που όπως είχαν δικαίωμα έκαναν κτηνοτρόφοι που είχαν ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα της βιολογικής κτηνοτροφίας το 2017 και είχαν πάρει χρήματα και το 2018 και το 2019. Το 2020, όπου είναι και η εν λόγω υπόθεση λόγω ανωτέρας βίας και ειδικών συνθηκών που αφορούσαν τον γεωκτηνοτροφικό τους σύμβουλο έκαναν την ιεραρχική προσφυγή την οποία ο κύριος Λιβανός υπέγραψε με βάση το δικαίωμα που του δίνει ο νόμος.Play Video

Όσον αφορά την κυρία Αραμπατζή, τα στοιχεία είναι ακόμα πιο αδύναμα εκτιμούν στο Μέγαρο Μαξίμου, αφού η υπόθεση στηρίζεται σε μία και μόνη συνομιλία της με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά, στις 26 Αυγούστου 2021. Σε αυτήν, η πρώην υφυπουργός ρωτά πότε θα πληρωθεί ένας παραγωγός από το Δημιτρίτσι Σερρών, ο Γιώργος Καλαϊτζής, για υπόλοιπα του 2018. Το εντυπωσιακό, που αναμένεται να αξιοποιηθεί ευρύτατα στη βουλευτική αντιπαράθεση, είναι ότι ο συγκεκριμένος παραγωγός, όπως και χιλιάδες άλλοι ανά τη χώρα με αντίστοιχες εκκρεμότητες παρελθόντων ετών, δεν έχει πληρωθεί μέχρι σήμερα, σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου της ΑΑΔΕ της 12ης Μαρτίου 2026. Όπως λένε νομικοί που επεξεργάστηκαν την υπόθεση στο Μέγαρο Μαξίμου, πρακτικά καμία ζημία στο δημόσιο και ενωσιακό συμφέρον δεν έχει επέλθει, στοιχείο που αδυνατίζει το αντικειμενικό σκέλος του αδικήματος της απιστίας του άρθρου 390 ΠΚ, για το οποίο η πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου (απαιτεί «βεβαία» περιουσιακή βλάβη).

Ανάλογη εικόνα προκύπτει και στη δεύτερη επίμαχη συνομιλία της ίδιας ημέρας, που αφορούσε προγραμματισμένο έλεγχο σε τρεις κτηνοτρόφους από την Ηλιοκώμη Σερρών. Ο έλεγχος έγινε κανονικά, στις 21 Σεπτεμβρίου 2021, χωρίς καμία παράταση, και τα τρία πορίσματα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν εντόπισαν κανένα εύρημα, με τη χρηματοδοτική ροή των επιδοτήσεών τους για 2021 και 2022 να επιβεβαιώνει την πλήρη νομιμότητα. Επιπλέον, χαρακτηριστικό της αδυναμίας της κατηγορίας από γαλάζιους βουλευτές θεωρείται το γεγονός ότι οι ίδιες ακριβώς εκκρεμότητες πληρωμών που η κ. Αραμπατζή «ρώτησε» τηλεφωνικά, τέθηκαν δημοσίως από την ίδια ως βουλευτή πια με τέσσερις ερωτήσεις στη Βουλή, τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο του 2024, τον Σεπτέμβριο 2025 και τον Φεβρουάριο 2026, αποτυπώνοντας ότι επρόκειτο για πραγματικό πρόβλημα χιλιάδων νόμιμων παραγωγών.

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης με Κουμπίλιους: Προσβλέπουμε ιδιαίτερα στο άρθρο 42.7 για τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής

ΠΑΣΟΚ: Κατέθεσε την πρόταση Εξεταστικής για τις υποκλοπές – Ζητά να διερευνηθεί και το αν γνώριζε ο Μητσοτάκης

ΠΑΣΟΚ: Αποχώρηση Καστανίδη με βαριές αιχμές – «Παραιτούμαι από το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη»