Reuters – ΗΠΑ: Αναβαθμίζεται «παροπλισμένη» ναυτική βάση στo Πουέρτο Ρίκο εν μέσω έντασης με την Βενεζουέλα

Οι ενδείξεις ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για όλα τα σενάρια αναφορικά με τη Βενεζουέλα πληθαίνουν με τελευταία την απόφαση να αναβαθμίσει μια εγκαταλελειμμένη πρώην ναυτική βάση του Ψυχρού Πολέμου στην Καραϊβική.

Την αποκάλυψη έκανε το Reuters, το οποίο αναφέρει ότι οι προετοιμασίες των ΗΠΑ θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην υποστήριξη πιθανών δράσεων εντός της Βενεζουέλας.

Η κατασκευαστική δραστηριότητα στην πρώην ναυτική βάση Roosevelt Roads στο Πουέρτο Ρίκο – η οποία έκλεισε από το Ναυτικό πριν από περισσότερα από 20 χρόνια – βρισκόταν σε εξέλιξη στις 17 Σεπτεμβρίου, όταν τα πληρώματα άρχισαν να καθαρίζουν και να ασφαλτοστρώνουν ξανά τους τροχόδρομους που οδηγούσαν στον διάδρομο προσγείωσης, σύμφωνα με φωτογραφίες που τράβηξε το Reuters.

Μέχρι την αποχώρηση του Ναυτικού από την εγκατάσταση το 2004, η βάση Roosevelt Roads ήταν ένας από τους μεγαλύτερους ναυτικούς σταθμούς των ΗΠΑ στον κόσμο. Η βάση καταλαμβάνει στρατηγική τοποθεσία και προσφέρει μεγάλο χώρο για τη συγκέντρωση εξοπλισμού, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Εκτός από τις αναβαθμίσεις των δυνατοτήτων προσγείωσης και απογείωσης στην Roosevelt Roads, οι ΗΠΑ κατασκευάζουν εγκαταστάσεις σε πολιτικά αεροδρόμια στο Πουέρτο Ρίκο και στο Σεντ Κρουά στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους.

Οι αναβαθμίσεις στους αεροδιαδρόμους στην πρώην βάση Roosevelt Roads σύμφωνα με τους αναλυτές, θα επιτρέψουν τη χρήση τους από μαχητικά αεροσκάφη καθώς και από μεταγωγικά αεροσκάφη, όπως σημειώνουν ειδικοί.

Ο Μαρκ Καντσιάν, συνταγματάρχης του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ και ανώτερος σύμβουλος στο CSIS, δήλωσε ότι οι αλλαγές ήταν σύμφωνες με τις προετοιμασίες για την αύξηση των προσγειώσεων και απογειώσεων στρατιωτικών αεροσκαφών.

Τα πολιτικά αεροδρόμια σε Πουέρτο Ρίκο και στο Σεντ Κρουά που ανακατασκευάζονται βρίσκονται περίπου 800 χιμιόμετρα από τη Βενεζουέλα.

Οι εκτιμήσεις των ειδικών

Το Reuters μίλησε με τρεις στρατιωτικούς αξιωματούχους των ΗΠΑ και τρεις ναυτιλιακούς εμπειρογνώμονες, οι οποίοι δήλωσαν ότι η νέα κατασκευή στο Πουέρτο Ρίκο και τις Παρθένες Νήσους υποδεικνύει προετοιμασίες που θα μπορούσαν να επιτρέψουν στον αμερικανικό στρατό να διεξάγει επιχειρήσεις εντός της Βενεζουέλας. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι οι ΗΠΑ ελπίζουν να τον εκδιώξουν από την εξουσία.

«Όλα αυτά, νομίζω, έχουν σχεδιαστεί για να τρομάξουν το καθεστώς Μαδούρο και τους στρατηγούς γύρω του, με την ελπίδα ότι θα δημιουργήσουν ρωγμές», δήλωσε στο Reuters ο Κρίστοφερ Χερνάντεζ Ρόι, ανώτερος συνεργάτης στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS) στην Ουάσινγκτον.

«Εάν η εστίασή σας πρόκειται τώρα να είναι στο Δυτικό Ημισφαίριο, είναι απολύτως λογικό να θέλετε να ανοίξετε ξανά αυτό που κάποτε ήταν ένας τεράστιος ναυτικός σταθμός και να βεβαιωθείτε ότι μπορεί να φιλοξενήσει το εύρος των αεροσκαφών που χρησιμοποιεί ο αμερικανικός στρατός», προσθέτει.

Η στρατιωτική συγκέντρωση στην περιοχή είναι η μεγαλύτερη, άσχετη με την παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις καταστροφών, από το 1994, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν δύο αεροπλανοφόρα και περισσότερους από 20.000 στρατιώτες στην Αϊτή.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 14 επιθέσεις εναντίον φερόμενων πλοίων μεταφοράς ναρκωτικών στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, σκοτώνοντας 61 άτομα.

Οι επιθέσεις σε φερόμενα πλοία που μεταφέρουν ναρκωτικά έχουν ανεβάσει επικίνδυνα το θερμόμετρο της έντασης με τη Βενεζουέλα και την Κολομβία και έχουν επιστήσει την προσοχή σε ένα μέρος του κόσμου που έχει λάβει περιορισμένους πόρους εντός του αμερικανικού στρατού τα τελευταία χρόνια.

Η στρατιωτική ενίσχυση των ΗΠΑ στην Καραϊβική ξεκίνησε τον Αύγουστο με την άφιξη πολεμικών πλοίων, ενός πυρηνοκίνητου υποβρυχίου, μαχητικών αεροσκαφών και κατασκοπευτικών αεροσκαφών.

Η ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου Ford, με περίπου 10.000 στρατιώτες και δεκάδες αεροσκάφη και οπλικά συστήματα, βρίσκεται καθ’ οδόν από την Αδριατική. Ένα από τα αντιτορπιλικά του Ford εκκαθάρισε το Γιβραλτάρ στις 29 Οκτωβρίου, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες και δεδομένα παρακολούθησης πλοίων.

