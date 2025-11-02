search
ΚΥΡΙΑΚΗ 02.11.2025 12:22
ΚΟΣΜΟΣ

02.11.2025 10:29

Ουκρανία: Χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα στη Ζαπορίζια λόγω ρωσικών επιθέσεων – 2 νεκροί στην Οδησσό

zaporizhia_new
φωτογραφία αρχείου

Σχεδόν 60.000 άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έπειτα από ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις στη διάρκεια της νύκτας εναντίον της επαρχίας Ζαπορίζια, ενώ δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στη νότια επαρχία της Οδησσού, ανακοίνωσαν σήμερα οι ουκρανικές αρχές.

Καθώς πλησιάζει ο χειμώνας η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της με drones και πυραύλους εναντίον των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, προκαλώντας διακοπές στην ηλεκτροδότηση και αναγκάζοντας τις αρχές να προχωρούν σε κυλιόμενες διακοπές προκειμένου να επισκευάσουν τις ζημιές και να διαχειριστούν τις ελλείψεις σε ηλεκτρική ενέργεια.

Από την επίθεση στη Ζαπορίζια τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι και υπέστησαν σοβαρές ζημιές κτίρια, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ στο Telegram.

«Συνεργεία θα αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση μόλις το επιτρέψει η κατάσταση ασφαλείας», πρόσθεσε ο ίδιος στο Telegram, όπου ανήρτησε και φωτογραφίες από κτίρια οι προσόψεις των οποίων έχουν καταστραφεί.

Η Ζαπορίζια γίνεται σχεδόν καθημερινά στόχος επιθέσεων από το πυροβολικό, drones και πυραύλους της Ρωσίας οι οποίες έχουν καταστρέψει σπίτια, υποδομές και έχουν σκοτώσει πολλούς ανθρώπους.

Σύμφωνα με τον Φεντόροφ, από τα 800 πλήγματα της Ρωσίας εναντίον 18 οικισμών στην επαρχία της Ζαπορίζια έχει σκοτωθεί ένας άνθρωπος και έχουν τραυματιστεί τρεις σε διάστημα 24 ωρών ως σήμερα πρωί.

Εξάλλου δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσική επίθεση με drone εναντίον της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε στο Telegram η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ουκρανίας.

Στο μεταξύ σε τέσσερις αυξήθηκε ο απολογισμός των νεκρών από τη ρωσική αεροπορική επίθεση που σημειώθηκε χθες Σάββατο στο Ντνιπροπετρόφσκ και είχε ως αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά σε κατάστημα, επεσήμανε ο υπηρεσιακός κυβερνήτης της επαρχίας. Μεταξύ των νεκρών είναι δύο αγόρια ηλικίας 11 και 14 ετών.

