Times of Israel: «Οι ΗΠΑ θέλουν να χτίσουν νέα Γάζα στο μισό της Λωρίδας υπό τον έλεγχο των Ισραηλινών»

Μία από τις βασικές προτάσεις για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας που παρουσίασε η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε χώρες του Κόλπου που θα χρηματοδοτήσουν το έργο, προβλέπει την κατασκευή οικιστικών περιοχών στο ανατολικό μισό της Λωρίδας, το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος υπό ισραηλινό έλεγχο, δήλωσαν στην εφημερίδα The Times of Israel δύο Άραβες διπλωμάτες που γνωρίζουν το θέμα.

Οι διπλωμάτες δήλωσαν ότι ο όρος «νέα Γάζα» χρησιμοποιείται συχνά από Αμερικανούς αξιωματούχους για να περιγράψουν το έργο που θα πραγματοποιηθεί στην ανατολική πλευρά της Κίτρινης Γραμμής — το νεοσύστατο όριο στο οποίο οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αποσύρθηκαν στις 10 Οκτωβρίου κατά την έναρξη της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Το Ισραήλ μετά τη μερική αποχώρηση λόγω της εκεχειρίας ελέγχει περίπου το 53% της Γάζας, αλλά το σχέδιο του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου προβλέπει τη σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στην άλλη πλευρά των συνόρων της Γάζας μέχρι την πλήρη αποχώρησή τους από τη Λωρίδα.

Ωστόσο, αυτή η απόσυρση συνδέεται με την επιτυχημένη ανάπτυξη της μελλοντικής Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) που έχει αναλάβει την ασφάλεια της μεταπολεμικής Γάζας, μαζί με τον αφοπλισμό της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, η οποία δεν έχει δείξει κανένα ενδιαφέρον να εγκαταλείψει τα όπλα της, αναφέρουν οι Times of Israel.

Ενώ αυτές οι δύο προϋποθέσεις είναι δύσκολο να εκπληρωθούν, οι ΗΠΑ δεν περιμένουν να ξεκινήσουν τη διαδικασία ανοικοδόμησης, με τον κορυφαίο σύμβουλο του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, να δηλώνει ότι η Ουάσινγκτον θέλει να ξεκινήσει με την ισραηλινή πλευρά της Κίτρινης Γραμμής και ιδιαίτερα με τη νότια πόλη Ράφα.

Η πρόταση των ΗΠΑ προβλέπει τη μετακίνηση έως και ενός εκατομμυρίου Παλαιστινίων – περίπου του μισού πληθυσμού της Γάζας – στις κατοικημένες περιοχές στην ισραηλινό-κρατούμενη πλευρά της Κίτρινης Γραμμής.

Αυτές οι περιοχές θα κατασκευαστούν εντός δύο ετών, ακόμη και αν οι δυνάμεις του Ισραηλινού στρατού δεν αποσυρθούν μέχρι τότε, δήλωσαν οι δύο διπλωμάτες που ενημερώθηκαν για το σχέδιο, προσθέτοντας ότι βρήκαν το όριο εξαιρετικά μη ρεαλιστικό.

«Οι Παλαιστίνιοι μπορεί να μην θέλουν να ζήσουν υπό την κυριαρχία της Χαμάς, αλλά η ιδέα ότι θα είναι πρόθυμοι να μετακομίσουν για να ζήσουν υπό ισραηλινή κατοχή και να βρίσκονται υπό τον έλεγχο του κόμματος που θεωρούν επίσης υπεύθυνο για τη δολοφονία 70.000 αδελφών τους είναι φανταστική», δήλωσε ένας από τους Άραβες διπλωμάτες, επικαλούμενος προφανώς τον αριθμό των νεκρών που έδωσε το υπουργείο Υγείας της Γάζας το οποίο διοικείται από τη Χαμάς, και δεν κάνει διάκριση μεταξύ αμάχων και μαχητών.

Ενώ ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αιτήματα για σχολιασμό, ένας Αμερικανός αξιωματούχος απέρριψε την ιδέα ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει αποφασίσει για οποιοδήποτε συγκεκριμένο σχέδιο για τη μεταπολεμική διαχείριση της Γάζας, επιμένοντας ότι η προσπάθεια βρίσκεται ακόμη στα αρχικά της στάδια και ότι συζητούνται πολλές προτάσεις.

Αντιδράσεις για την «Ανθρωπιστική ζώνη» κατά μήκος της Κίτρινης Γραμμής

Μία από αυτές τις ιδέες, η οποία διαμορφώθηκε στο Πολιτικοστρατιωτικό Κέντρο Συντονισμού (CMCC) με έδρα το Κιριάτ Γκατ, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, οραματιζόταν τη δημιουργία μιας «ανθρωπιστικής ζώνης» κατά μήκος της Κίτρινης Γραμμής, στην οποία θα δημιουργούνταν περίπου 16 κόμβοι διανομής, παρόμοιοι με αυτούς που διαχειρίζεται το πλέον αδρανές Ανθρωπιστικό Ίδρυμα της Γάζας, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Ωστόσο, το σχέδιο αντιμετώπισε αντιδράσεις από ανθρωπιστικές οργανώσεις και διεθνείς οργανισμούς που εργάζονται στο πλαίσιο της CMCC και κατά συνέπεια δεν ξεκίνησε, ανέφεραν οι δύο πηγές.

Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ θέλουν οι ISF να αναπτυχθούν στο εγγύς μέλλον στην άλλη πλευρά της Κίτρινης Γραμμής – την περιοχή που βρίσκεται επί του παρόντος υπό τον de facto έλεγχο της Χαμάς – ανέφεραν οι διπλωμάτες, σημειώνοντας ότι η ιδέα έχει αντιμετωπίσει αντιδράσεις από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία η Ουάσινγκτον ελπίζει ότι θα είναι μεταξύ των κύριων χρηματοδοτών του έργου.

Ενώ ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι χώρες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αφοπλισμού της Χαμάς, οι δύο Άραβες διπλωμάτες επέμειναν ότι αυτό απέχει πολύ από την πραγματικότητα.

Χώρες όπως η Ινδονησία, το Αζερμπαϊτζάν, η Τουρκία και η Αίγυπτος μπορεί να έχουν προσφερθεί να συνεισφέρουν στρατεύματα στις ISF, αλλά όχι χωρίς σαφή εντολή του ΟΗΕ ή κάποιο είδος συμφωνίας με τη Χαμάς μέσω της οποίας η τρομοκρατική ομάδα θα παροπλίσει τουλάχιστον ορισμένα από τα όπλα της, δήλωσαν οι δύο Άραβες διπλωμάτες.

Άραβας διπλωμάτης δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα είχαν πιο εύκολο να πείσουν τις χώρες να ενταχθούν στις Ισραηλινές Δυνάμεις (ISF) εάν τα στρατεύματα αναπτύσσονταν πρώτα στην ανατολική πλευρά της Κίτρινης Γραμμής, αντί των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, παράλληλα με μια διαπραγματευμένη συμφωνία για τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Και οι δύο διπλωμάτες δήλωσαν ότι δεν είναι σαφές εάν ο Κούσνερ και οι άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι που είναι υπεύθυνοι για το θέμα της Γάζας ακούν τις αντιδράσεις που δέχονται από ορισμένους από τους συμμάχους τους στον Κόλπο.

Διπλωμάτης πρόσθεσε ότι οι αραβικές χώρες προσπαθούν επίσης να ξεπεράσουν μια λεπτή γραμμή, καθώς προσπαθούν να αντισταθούν σε βασικά στοιχεία του αμερικανικού σχεδίου για τη Γάζα μετά τον πόλεμο χωρίς να ενοχλήσουν τον Τραμπ, του οποίου την υποστήριξη θέλουν να διατηρήσουν σε σε πολλά θέματα.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι που τους ενημέρωσαν σχετικά με τις προσπάθειες ανοικοδόμησης της Γάζας από την Ουάσινγκτον είχαν δηλώσει ότι η Ουάσινγκτον ελπίζει να υποβάλει ψήφισμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ίδρυση των Δυνάμεων Εξωτερικής Δράσης αργότερα αυτόν τον μήνα, πιθανώς πριν από την επίσκεψη του Σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στις 18 Νοεμβρίου στον Λευκό Οίκο, η οποία έχει κυκλωθεί ως ημερομηνία-κλειδί για την προσπάθεια ανοικοδόμησης της Γάζας.

