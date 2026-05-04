Στη σύλληψη μιας 17χρονης και ενός 14χρονου για το αδίκημα της πορνογραφίας ανηλίκων προχώρησαν την Πέμπτη (30/5) αστυνομικοί στο Λαύριο.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα δύο παιδιά που συνελήφθησαν, τα οποία έχουν συγγενική σχέση μεταξύ τους, απομόνωναν τα πρόσωπα ανήλικων κοριτσιών από αναρτημένες φωτογραφίες τους.

Στη συνέχεια επεξεργάζονταν τις φωτογραφίες ενσωματώνοντας τα χαρακτηριστικά των προσώπων σε άλλες εικόνες, δημιουργώντας υλικό με ακατάλληλο και προσβλητικό περιεχόμενο, το οποίο στη συνέχεια αναρτούσαν σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Συνελήφθησαν, μεσημβρινές ώρες της 30-4-2026 στην περιοχή του Λαυρίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., 17χρονη και 14χρονος με μεταξύ τους συγγενική σχέση, κατηγορούμενοι για πορνογραφία ανηλίκων και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Επιπλέον, συνελήφθη 52χρονη, κατηγορούμενη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών από ανήλικες, οι οποίες αφορούσαν επεξεργασία φωτογραφιών τους και ανάρτησή τους σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η 17χρονη και ο 14χρονος αρχικά απομόνωναν τα πρόσωπα ανήλικων κοριτσιών από αναρτημένες φωτογραφίες τους.

Στη συνέχεια, προέβαιναν σε επεξεργασία του φωτογραφικού υλικού, ενσωματώνοντας τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους σε άλλες εικόνες, δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο υλικό με ακατάλληλο και προσβλητικό περιεχόμενο, το οποίο στη συνέχεια αναρτούσαν σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

