search
ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 15:22
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.05.2026 12:47

Λαύριο: Χειροπέδες σε δύο ανήλικους για παιδική πορνογραφία – «Ανέβαζαν» πειραγμένες φωτογραφίες κοριτσιών

04.05.2026 12:47
pornografia 876- new

Στη σύλληψη μιας 17χρονης και ενός 14χρονου για το αδίκημα της πορνογραφίας ανηλίκων προχώρησαν την Πέμπτη (30/5) αστυνομικοί στο Λαύριο.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα δύο παιδιά που συνελήφθησαν, τα οποία έχουν συγγενική σχέση μεταξύ τους, απομόνωναν τα πρόσωπα ανήλικων κοριτσιών από αναρτημένες φωτογραφίες τους.

Στη συνέχεια επεξεργάζονταν τις φωτογραφίες ενσωματώνοντας τα χαρακτηριστικά των προσώπων σε άλλες εικόνες, δημιουργώντας υλικό με ακατάλληλο και προσβλητικό περιεχόμενο, το οποίο στη συνέχεια αναρτούσαν σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Συνελήφθησαν, μεσημβρινές ώρες της 30-4-2026 στην περιοχή του Λαυρίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., 17χρονη και 14χρονος με μεταξύ τους συγγενική σχέση, κατηγορούμενοι για πορνογραφία ανηλίκων και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Επιπλέον, συνελήφθη 52χρονη, κατηγορούμενη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών από ανήλικες, οι οποίες αφορούσαν επεξεργασία φωτογραφιών τους και ανάρτησή τους σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η 17χρονη και ο 14χρονος αρχικά απομόνωναν τα πρόσωπα ανήλικων κοριτσιών από αναρτημένες φωτογραφίες τους.

Στη συνέχεια, προέβαιναν σε επεξεργασία του φωτογραφικού υλικού, ενσωματώνοντας τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους σε άλλες εικόνες, δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο υλικό με ακατάλληλο και προσβλητικό περιεχόμενο, το οποίο στη συνέχεια αναρτούσαν σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

Λεωφορείο έπιασε φωτιά την ώρα του δρομολογίου – Πρόλαβαν να βγουν οι επιβάτες (video)

Ρόδος: Συνελήφθη 50χρονος μασέρ για σεξουαλική παρενόχληση

Πόρτο Ράφτη: 36χρονη κατήγγειλε τον σύζυγό της για ενδοοικογενειακή βία – «Με χτύπησε στο κεφάλι και στον σβέρκο»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
varoufakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιάνης Βαρουφάκης: Γιατί αρνήθηκε να συμμετάσχω στο ντοκιμαντέρ “Στο χιλιοστό”: Παραποίηση, συσκότιση και πλαστογράφηση της ιστορίας 

KASSELAKIS_STEFANOS_eurokinissi_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Στέφανος Κασσελάκης ανοίγει στο Διαδίκτυο απευθείας γραμμή με τους πολίτες

marinakis_tsoukalas_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετωπική κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος: «Προσπάθεια εξαπάτησης» – «Διαστρέβλωση»

tsafos_0405_1920-1080_new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Παραγωγοί ενέργειας από φωτοβολταϊκά κατά Τσάφου: «Μας οδηγείτε στη χρεωκοπία – Χαμένοι οι καταναλωτές, υπερκέρδη για προμηθευτές»

MAKIS_VORIDIS_NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πώς ο Βορίδης περιγράφει με απλά λόγια και χωρίς να τον πιέζει κανείς όλη την αποτυχία του Κράτους – και της κυβέρνησης  

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsipras sia papastavrou vardakastanis
ΚΑΛΧΑΣ

Οι γενικότητες ενός μανιφέστου, το ντοκιμαντέρ του Σκάι και η Σία, η ζημιά με Καραμανλή, ο Παπασταύρου και το γραφείο Σαμαρά, μούδιασμα με Βαρδακαστάνη  

MixCollage-02-May-2026-02-04-AM-2604
ΚΟΣΜΟΣ

Μπλόφα ή πραγματική απειλή για την Ελλάδα το νέο ναυτικό πρόγραμμα της Τουρκίας, με αεροπλανοφόρα και πυρηνοκίνητα υποβρύχια;

krouazieroploio
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος για τον ιό hantavirus: Τρεις θάνατοι συνδέονται με πιθανό ξέσπασμά του σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό

trump_UNO_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Επιχείρηση Ελευθερία»: Ο Τραμπ στέλνει πλοία και μαχητικά στο Ορμούζ για να απεγκλωβίσει πλοία - Η απίστευτη ανάρτησή του (Photo)

shoygu_putin_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Συναγερμός στη Μόσχα - Σε... κλοιό ασφαλείας ο Πούτιν μετά τη δολοφονία Ρώσων στρατηγών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 15:22
varoufakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιάνης Βαρουφάκης: Γιατί αρνήθηκε να συμμετάσχω στο ντοκιμαντέρ “Στο χιλιοστό”: Παραποίηση, συσκότιση και πλαστογράφηση της ιστορίας 

KASSELAKIS_STEFANOS_eurokinissi_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Στέφανος Κασσελάκης ανοίγει στο Διαδίκτυο απευθείας γραμμή με τους πολίτες

marinakis_tsoukalas_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετωπική κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος: «Προσπάθεια εξαπάτησης» – «Διαστρέβλωση»

1 / 3