«Δεν θα με εκφοβίσει αυτός ο πρόεδρος», απαντά ο Μαμντάνι στην ανάρτηση Τραμπ

«Είναι απλώς λόγια ενός προέδρου και όχι απαραίτητα ο νόμος της χώρας» απάντησε ο Ζόχραν Μαμντάνι όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους σχετικά με την ανάρτηση Τραμπ που προτρέπει τους Νεοϋρκέζους να ψηφίσουν τον Κουόμο, τον ανεξάρτητο υποψήφιο, ενώ χαρακτηρίζει ηλίθιους όσους Εβραίους επιθυμούν να τον ψηφίσουν.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει πως σχεδιάζει να περικόψει τα ομοσπονδιακά κονδύλια στη Νέα Υόρκη εάν κερδίσει ο Ζόχραν Μαμντάνι, με τον υποψήφιο των Δημοκρατικών να λέει ότι «θα αντιμετωπίσει τις απειλές του όπως τους αξίζει, που είναι λόγια ενός προέδρου και όχι απαραίτητα ο νόμος της χώρας».

Το φαβορί για τη νίκη είπε επίσης ότι είναι καιρός η πόλη να αξίζει έναν δήμαρχο «που να υπερασπίζεται τους Νεοϋορκέζους κάθε μέρα, όχι κάποιον που είναι πρόθυμος να θυσιάσει αυτούς τους Νεοϋορκέζους για να μπορέσουν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους».

«Δεν θα με εκφοβίσει αυτός ο πρόεδρος. Δεν θα με εκφοβίσει κανένας, γιατί η δουλειά μου εδώ είναι να υπηρετώ τους ανθρώπους της πόλης», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Πολιτική θύελλα στην Αυστραλία για ένα… μπλουζάκι των Joy Division

Βρετανία: 15χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του μετά από bullying συμμαθητών του – «Έγινε στόχος επειδή ήταν τόσο καλός»

Ισραήλ: Κατακραυγή για τη διαρροή του βίντεο, σφυρίζουν αδιάφορα για τον ομαδικό βιασμό και τα βασανιστήρια σε Παλαιστίνιους