Πολιτική θύελλα στην Αυστραλία για ένα… μπλουζάκι των Joy Division

Όταν ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι κατέβηκε από ένα αεροπλάνο φορώντας ένα μπλουζάκι των Joy Division, προκάλεσε πολιτική θύελλα.

Μια «βαθιά αποτυχία κρίσης».

Έτσι περιέγραψε η ηγέτιδα της αυστραλιανής αντιπολίτευσης Σούζαν Λέι τις ενέργειες του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπάνεζι όταν επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στις 23 Οκτωβρίου, η ηγέτης του κεντροαριστερού Εργατικού κόμματος κατέβηκε από το αεροπλάνο με casual ντύσιμο, φορώντας ένα μπλουζάκι με το όνομα του επιδραστικού βρετανικού post-punk συγκροτήματος Joy Division και το εξώφυλλο του πρωτοποριακού τους ντεμπούτου άλμπουμ του 1979 «Unknown Pleasures».

Είναι ένα εμβληματικό μπλουζάκι, με την εικόνα του Πίτερ Σάβιλ με ραδιοκύματα από το πάλσαρ CP 1919 από την Εγκυκλοπαίδεια Αστρονομίας του Κέιμπριτζ. Το μπλουζάκι πωλείται παντού και να το φορούν τόσο οι φανατικοί θαυμαστές του Ian Curtis όσο και οι επίδοξοι χίπστερς.

Ωστόσο, η ενδυματολογική επιλογή του δεν άρεσε σε όλους. Πέντε ημέρες μετά τη λήψη της φωτογραφίας, η Λέι, επικεφαλής του Φιλελεύθερου Κόμματος της Αυστραλίας, αποφάσισε να επικρίνει το μπλουζάκι του Αλμπανέζι.

Σε ομιλία της ενώπιον του κοινοβουλίου, η Λέι κατηγόρησε τον Αλμπανέζι ότι έκανε «βαθιά αστοχία», χαρακτήρισε την επιλογή της μπλούζας ως «προσβολή προς όλους» και υπαινίχθηκε ότι το συγκρότημα ήταν αντισημιτικό επειδή πήρε το όνομά του από «μια πτέρυγα ενός ναζιστικού στρατοπέδου συγκέντρωσης όπου Εβραίες γυναίκες εξαναγκάζονταν σε σεξουαλική δουλεία».

«Σε μια εποχή που οι Εβραίοι Αυστραλοί αντιμετωπίζουν μια άνοδο του αντισημιτισμού, όταν οι οικογένειες ζητούν καθησυχασμό και ενότητα, ο πρωθυπουργός επέλεξε να δείξει μια εικόνα που προέρχεται από μίσος και βάσανα», είπε, προσθέτοντας ότι ο πρωθυπουργός θα πρέπει «να ζητήσει αμέσως συγγνώμη και να εξηγήσει γιατί θεώρησε ότι αυτό ήταν αποδεκτό».

#AnthonyAlbanese #SussanLey #Australia ♬ original sound – stereogum @stereogum A major political controversy continues in Australia after Sussan Ley condemned Prime Minister Anthony Albanese for wearing a Joy Division t-shirt. In a speech to Parliament on Tuesday, the opposition leader said the PM’s “profound failure of judgment” was an “insult to all,” and that he should apologize. #JoyDivision

Ωστόσο, το συγκρότημα Joy Division δεν ήταν αντισημιτικό. Ονομάστηκαν Warsaw πριν αλλάξουν το όνομά τους σε Joy Division, το οποίο είναι μια αναφορά στη νουβέλα του 1953 “House Of Dolls” του Εβραίου συγγραφέα και επιζώντος του Ολοκαυτώματος Γέχιελ Ντι-Νουρ.

Το βιβλίο περιγράφει τις “Joy Divisions”, οι οποίες ήταν ομάδες γυναικών που φυλακίστηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, για τη σεξουαλική ευχαρίστηση άλλων κρατουμένων. Όπως δήλωσε στον Guardian ένας εκπρόσωπος του Κρατικού Μουσείου Άουσβιτς-Μπίρκεναου: «Από όσο γνωρίζουμε, δεν υπάρχουν ιστορικά αρχεία για οποιαδήποτε “πτέρυγα” στρατοπέδου συγκέντρωσης όπου Εβραίες γυναίκες εξαναγκάστηκαν σε σεξουαλική δουλεία». Ο εκπρόσωπος τόνισε ότι ενώ υπήρχαν πορνεία και σεξουαλική δουλεία στα στρατόπεδα, οι περισσότερες από τις γυναίκες που αναγκάζονταν να εργαστούν «ήταν Γερμανίδες κοινωνικά ακατάλληλες κρατούμενες που φυλακίστηκαν στο Άουσβιτς για πορνεία».

Η ευαισθησία απέναντι στην εβραϊκή κοινότητα είναι σημαντική, ειδικά σε μια εποχή που τα μέλη της πολλές φορές συγχέονται με τις φρικαλεότητες που διαπράττει η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ωστόσο, η λυσσαλέα προσπάθεια της Σούζαν Λέι να κερδίσει πολιτικούς πόντους υπονομεύει τον σκοπό που ισχυρίζεται ότι υπερασπίζεται.

Ο Αλμπανέζι δεν έχει ζητήσει συγγνώμη που φόρεσε το μπλουζάκι και οι αυστραλιανές εβραϊκές ομάδες δεν έχουν καταδικάσει τον πρωθυπουργό. Ο συνάδελφός του, αξιωματούχος των Εργατικών, Πατ Γκόρμαν, τον υπερασπίστηκε, επικαλούμενος την ευρεία δημοτικότητα του συγκροτήματος και την εικόνα του, λέγοντας στον Guardian: «Είναι ένα μπλουζάκι ενός συγκροτήματος του οποίου είναι θαυμαστής… η μουσική τους υπάρχει εδώ και μερικές δεκαετίες… Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στον κόσμο, δεν νομίζω ότι τα μπλουζάκια των mainstream συγκροτημάτων είναι ένα από αυτά».

Διαβάστε επίσης:

Ο Τραμπ καλεί τους Εβραίους της Νέας Υόρκης να μην ψηφίσουν τον Μαμντάνι – «Όποιος το κάνει είναι ηλίθιος»

Βρετανία: 15χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του μετά από bullying συμμαθητών του – «Έγινε στόχος επειδή ήταν τόσο καλός»

Ισραήλ: Κατακραυγή για τη διαρροή του βίντεο, σφυρίζουν αδιάφορα για τον ομαδικό βιασμό και τα βασανιστήρια σε Παλαιστίνιους