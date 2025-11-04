Ισραήλ: Κατακραυγή για τη διαρροή του βίντεο, σφυρίζουν αδιάφορα για τον ομαδικό βιασμό και τα βασανιστήρια σε Παλαιστίνιους

Λιγότερο από μία εβδομάδα πριν, η Υποστράτηγος Γιφάτ Τομέρ-Γερουσάλμι ήταν η κορυφαία δικηγόρος του ισραηλινού στρατού, επιφορτισμένη με την επιβολή του κράτους δικαίου στις ένοπλες δυνάμεις του έθνους.

Τώρα, κρατείται στο πλαίσιο ποινικής έρευνας για τη διαρροή ενός βίντεο που δείχνει τον ομαδικό βιασμό Παλαιστινίων κρατουμένων από ισραηλινούς εφέδρους σε μια διαβόητη ισραηλινή στρατιωτική φυλακή.

Η ραγδαία πτώση της Τομέρ-Γερουσάλμι, που αποτελεί πάγιο στόχο της δεξιάς στο Ισραήλ, αναδείχθηκε γρήγορα σε εθνικό σκάνδαλο, επισκιάζοντας το βίντεο που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Έρευνα και διαδηλώσεις… υπεράσπισης των βιαστών

Η υπόθεση χρονολογείται από τον Ιούλιο του 2024, όταν οι δικαστικές αρχές των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) ξεκίνησαν έρευνα για στρατιώτες που φέρονται να επιτίθενται σεξουαλικά σε έναν Παλαιστίνιο κρατούμενο που συνελήφθη κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, καθώς περίπου είκοσι άλλοι κρατούμενοι κείτονταν μπρούμυτα κοντά στη στρατιωτική φυλακή Σντε Τεϊμάν.

Η έρευνα και η επακόλουθη σύλληψη των στρατιωτών τροφοδότησαν έντονες πολιτικές αντιδράσεις, με ορισμένα δεξιά μέλη του συνασπισμού του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να συμμετέχουν ακόμη και σε διαμαρτυρίες και ταραχές έξω από τις εγκαταστάσεις Σντε Τεϊμάν και το στρατιωτικό δικαστήριο όπου οδηγήθηκαν οι στρατιώτες.

Το βίντεο προβλήθηκε για πρώτη φορά από το ισραηλινό Channel 12 τον Αύγουστο του 2024, αλλά δεν ήταν η πρώτη αναφορά που εξέφραζε ανησυχίες σχετικά με τις συνθήκες στη βάση. Τον Μάιο του 2024, το CNN μίλησε με τρεις πληροφοριοδότες που περιέγραψαν λεπτομερώς ισχυρισμούς για κακοποίηση στη βάση Σντε Τεϊμάν. Ένα μήνα αργότερα, το Ισραήλ δήλωσε ότι θα ξεκινήσει τη σταδιακή κατάργηση της εγκατάστασης.

Την Τετάρτη, η Τομέρ-Γερουσάλμι τέθηκε σε διαθεσιμότητα από τον ρόλο της ως γενικής στρατιωτικής εισαγγελέας, καθώς ο Γενικός Εισαγγελέας του Ισραήλ Γκαλί Μπαχάραβ Μιαρά ανακοίνωσε ποινική έρευνα για τη διαρροή. Δύο ημέρες αργότερα, η Τομέρ-Γερουσάλμι υπέβαλε την παραίτησή της, αναγνωρίζοντας ότι ενέκρινε την κυκλοφορία του βίντεο και αναλαμβάνοντας «πλήρη ευθύνη για οποιοδήποτε υλικό κυκλοφόρησε στα μέσα ενημέρωσης από την ίδια τη μονάδα».

Στην επιστολή της, έγραψε ότι μια «εκστρατεία υποκίνησης» εναντίον της είχε φτάσει στο αποκορύφωμά της μετά την απόφαση να διερευνηθούν οι στρατιώτες. «Αυτή η εκστρατεία συνεχίζεται μέχρι σήμερα και προκαλεί βαθιά και σοβαρή βλάβη στις IDF, στην εικόνα τους και στην ανθεκτικότητα των στρατιωτών των IDF και των διοικητών τους», έγραψε.

«Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν ούτε καν εναντίον των χειρότερων κρατουμένων», έγραψε. «Οι αξιωματικοί της (νόμιμης) μονάδας έχουν αντιμετωπίσει επανειλημμένες προσωπικές επιθέσεις, σκληρές προσβολές, ακόμη και πραγματικές απειλές. Όλα αυτά επειδή φρουρούσαν το κράτος δικαίου στις IDF – μαζί με τους διοικητές και δίπλα τους».

Για το δεξιό πολιτικό κλιμάκιο του Ισραήλ, η παραίτηση και η έρευνα δεν ήταν αρκετές. Λίγες ώρες μετά την παραίτηση της Τομέρ-Γερουσάλμι, ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς δήλωσε ότι θα λάβει «όλες τις απαραίτητες κυρώσεις εναντίον της», συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης του βαθμού της. Ο Κατς, που εξέδωσε επτά δηλώσεις εναντίον της επικεφαλής εισαγγελέα σε λιγότερο από μία εβδομάδα, την κατηγόρησε για εμπλοκή σε «συκοφαντική δυσφήμιση αίματος» εναντίον των στρατιωτών, παρόλο που η ακρίβεια του βίντεο δεν έχει αμφισβητηθεί, και πέντε στρατιώτες κατηγορήθηκαν τον Φεβρουάριο του 2025 για την κακοποίηση του κρατούμενου. Οι ίδιοι αρνήθηκαν κάθε αδίκημα. Μάλιστα, σε συνέντευξη Τύπου, φορώντας μαύρες κουκούλες, δήλωσαν υπερήφανοι ότι είναι ακόμη ελεύθεροι και δήλωσαν ευθαρσώς ότι θα δικαιωθούν.

«Η χειρότερη ζημιά δημοσίων σχέσεων» για το Ισραήλ

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τη διαρροή «τεράστιο πλήγμα για τη φήμη» της χώρας, χαρακτηρίζοντάς την την Κυριακή ως «τη χειρότερη καταστροφή δημοσίων σχέσεων στην ιστορία του Ισραήλ».

Ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ χαρακτήρισε τη συμπεριφορά της δικηγόρου «εγκληματική συμπεριφορά υπό νομικό πρόσχημα» και ζήτησε τον διορισμό ειδικού εισαγγελέα για να διερευνήσει τη διαρροή.

Στη συνέχεια, η Τομέρ-Γερουσάλμι εξαφανίστηκε.

Για αρκετές ώρες την Κυριακή, ο ισραηλινός στρατός και η αστυνομία δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν τη γυναίκα που, μέχρι λίγες μέρες νωρίτερα, ήταν η κορυφαία δικηγόρος των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) σε ανακοίνωσή τους δήλωσαν ότι θα «χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα» για να την εντοπίσουν «το συντομότερο δυνατό».

Μετά από εκτεταμένες έρευνες, βρέθηκε σε μια παραλία βόρεια του Τελ Αβίβ.

Το βράδυ της Κυριακής, η αστυνομία τη συνέλαβε ως ύποπτη για πολλαπλά αδικήματα: απάτη και παραβίαση εμπιστοσύνης, κατάχρηση δημόσιας εξουσίας, παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και αποκάλυψη πληροφοριών από δημόσιο λειτουργό.

Δεν της έχουν απαγγελθεί ακόμη επίσημα κατηγορίες ούτε έχει δηλώσει ότι είναι ένοχη. Η επόμενη ακρόασή της έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη.

Η ίδια είναι επίσης ύποπτη για φερόμενη παραπλάνηση του Ανώτατου Δικαστηρίου και ανώτερων στρατιωτικών και δικαστικών αξιωματούχων σχετικά με τη διαρροή του βίντεο, ακόμη και για υποβολή ψευδούς ένορκης βεβαίωσης στο δικαστήριο. Εκτός από την Τομέρ-Γερουσάλμι, άλλοι ανώτεροι νομικοί αξιωματούχοι του γραφείου του στρατιωτικού εισαγγελέα εμπλέκονται επίσης στη διαρροή και την φερόμενη συγκάλυψη. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχουν πέντε ύποπτοι στην έρευνα.

Εν τω μεταξύ, ο Παλαιστίνιος κρατούμενος που βρέθηκε στο επίκεντρο της φερόμενης κακοποίησης επέστρεψε στη Γάζα στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τις προοπτικές αποτελεσματικής δίωξης των στρατιωτών που κατηγορούνται στην υπόθεση, καθώς το φερόμενο θύμα δεν είναι διαθέσιμο για να καταθέσει.

Η υπόθεση έχει γίνει μέρος μιας ευρύτερης επίθεσης κατά της ισραηλινής δικαστικής εξουσίας από τον συνασπισμό του Νετανιάχου. Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιάριβ Λεβίν προσπαθεί να εμποδίσει τον Μπαχαράβ-Μιάρα – επίσης συχνό στόχο της δεξιάς πτέρυγας – να διερευνήσει τη διαρροή, υποδηλώνοντας ότι θα πρέπει επίσης να εξεταστεί η εμπλοκή του γενικού εισαγγελέα στην υπόθεση. «Όποιος εμπλέκεται σε σύγκρουση συμφερόντων δεν θα αποτελεί μέρος της έρευνας», επέμεινε ο Λέβιν σε δήλωσή του την περασμένη εβδομάδα.

«Τα ψέματα που έχουν χτιστεί εδώ όλα αυτά τα χρόνια, ενώ καταπατούν τα δικαιώματα ολόκληρων πληθυσμών και βλάπτουν σοβαρά την ασφάλεια του κράτους και των στρατιωτών του Ισραηλινού στρατού, σταδιακά καταρρέουν», δήλωσε ο Λέβιν. «Μια ομάδα που έχει συνηθίσει να αντιμετωπίζει τη χώρα ως δική της αντικαθίσταται».

Το γραφείο του απάντησε με επιστολή, λέγοντας ότι ο Λεβίν προσπαθούσε να «παρέμβει παράνομα» στην ερευνητική διαδικασία, κάτι που «εμποδίζει την πρόοδό της».

