ΚΟΣΜΟΣ

04.11.2025 14:41

Η Βρετανία «κόβει» τις διαμαρτυρίες έξω από τα σπίτια εκλεγμένων αξιωματούχων για να μην «παρενοχλούνται»

04.11.2025 14:41
Η κυβέρνηση της Βρετανίας προωθεί νομοσχέδιο με στόχο την απαγόρευση των διαμαρτυριών έξω από τα σπίτια εκλεγμένων αξιωματούχων, δικαστών και τοπικών συμβούλων, στο πλαίσιο των προσπαθειών της για τον περιορισμό των παρενοχλήσεων και του εκφοβισμού στην πολιτική.

Με βάση το νέο νομοσχέδιο η αστυνομία θα έχει την εξουσία να σταματά διαδηλώσεις που έχουν στόχο να επηρεάσουν αξιωματούχους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή στην προσωπική τους ζωή, επεσήμανε σήμερα η βρετανική κυβέρνηση.

Όσοι καταδικάζονται με βάση τη νέα νομοθεσία κινδυνεύουν με φυλάκιση έως έξι μηνών.

«Το επίπεδο κακοποίησης που αντιμετωπίζουν όσοι συμμετέχουν στη βρετανική πολιτική είναι πραγματικά σοκαριστικό – αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία μας», δήλωσε ο υπουργός Ασφαλείας Νταν Τζάρβις.

«Οι άνθρωποι θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν στην πολιτική χωρίς να ανησυχούν για τη δική τους ασφάλεια ή αυτή της οικογένειάς τους», πρόσθεσε ο Τζάρβις.

Κοινοβουλευτική έρευνα βρήκε ότι το 96% των Βρετανών βουλευτών έχει υποστεί παρενόχληση, ενώ ανεξάρτητη αρχή που επιβλέπει τις εκλογές στη Βρετανία επεσήμανε ότι περισσότεροι από τους μισούς υποψήφιους στις προηγούμενες γενικές εκλογές αντιμετώπισαν απειλές ή εκφοβισμό.

Προτού κερδίσει τις εκλογές πέρυσι τον Ιούλιο ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έγινε στόχος φιλοπαλαιστίνιων ακτιβιστών οι οποίοι τοποθέτησαν παιδικά παπούτσια και ένα πανό έξω από το σπίτι του στο Λονδίνο, καλώντας τον να στηρίξει την επιβολή εμπάργκο όπλων εις βάρος του Ισραήλ.

Το 2023 ακτιβιστές υπέρ του κλίματος είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα σπίτια του τότε πρωθυπουργού της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ στο Λονδίνο και το Νορθ Γιόρκσαϊρ.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και άλλα νέα αδικήματα που θα αφορούν κάποιους τρόπους διαμαρτυρίας, μεταξύ των οποίων η αναρρίχηση σε μνημεία πολέμου, η χρήση φωτοβολίδων ή πυροτεχνημάτων και η κάλυψη του προσώπου για την απόκρυψη ταυτότητας.

Οι υπουργοί λένε ότι τα μέτρα έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των δημοκρατικών θεσμών και τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας, ενώ οι επικριτές του νομοσχεδίου προειδοποιούν ότι θα μπορούσε να περιορίσει περαιτέρω το δικαίωμα των πολιτών στη διαμαρτυρία.

