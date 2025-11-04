Άνοιξαν οι κάλπες σε Νέα Υόρκη και Νιου Τζέρσεϊ: Μάχη μεταξύ Μαμντάνι και Κουόμο

Οι κάλπες για τις δημοτικές εκλογές στη Νέα Υόρκη άνοιξαν…

Η μεγαλούπολη, μαζί με το Νιου Τζέρσεϊ και την Βιρτζίνια,εκλέγουν δημάρχους και κυβερνήτες, ενώ το απόγευμα ανοίγουν οι κάλπες και στη Καλιφόρνια.

Ολα τα μάτια είναι στραμμένα στη Νέα Υόρκη όπου ο Ζόχραν Μαμντάνι διεκδικεί τη δημαρχία απέναντι στον Κουόμο, υπό τη σκιά απειλών του Τραμπ προς τους πολίτες της χώρας.

Ο 34χρονος Ζόχραν Μαμντάνι επιχειρεί να κάνει την ανατροπή στην προσπάθειά του να γίνει ο νεότερος δήμαρχος της Νέας Υόρκης εδώ και πάνω από έναν αιώνα. Ο Κουόμο που κατεβαίνει ως ανεξάρτητος, έχοντας χάσει το χρίσμα από τους Δημοκρατικούς, λαμβάνει τη στήριξη του Αμερικανού προέδρου που δεν θέλει με τίποτα τον Μαμντάνι να αναλάβει την πόλη.

Μάλιστα, έφτασε στο σημείο να απειλήσει με μείωση ή ακόμη και διακοπή χρηματοδότησης.

«Θα είναι δύσκολο για μένα ως πρόεδρο να δώσω πολλά χρήματα στη Νέα Υόρκη, γιατί αν έχεις έναν κομμουνιστή να κυβερνά τη Νέα Υόρκη, το μόνο που κάνεις είναι να σπαταλάς τα χρήματα που στέλνεις εκεί», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στην εκπομπή 60 Minutes του CBS που προβλήθηκε την Κυριακή. Ο Μαμντάνι ωστόσο απορρίπτει την κομμουνιστική ταμπέλα που του έχει δώσει ο Τραμπ.

