search
ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 15:47
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.11.2025 15:24

Άνοιξαν οι κάλπες σε Νέα Υόρκη και Νιου Τζέρσεϊ: Μάχη μεταξύ Μαμντάνι και Κουόμο

04.11.2025 15:24
ekloges-new-york

Οι κάλπες για τις δημοτικές εκλογές στη Νέα Υόρκη άνοιξαν…

Η μεγαλούπολη, μαζί με το Νιου Τζέρσεϊ και την Βιρτζίνια,εκλέγουν δημάρχους και κυβερνήτες, ενώ το απόγευμα ανοίγουν οι κάλπες και στη Καλιφόρνια.

Ολα τα μάτια είναι στραμμένα στη Νέα Υόρκη όπου ο Ζόχραν Μαμντάνι διεκδικεί τη δημαρχία απέναντι στον Κουόμο, υπό τη σκιά απειλών του Τραμπ προς τους πολίτες της χώρας.

Ο 34χρονος Ζόχραν Μαμντάνι επιχειρεί να κάνει την ανατροπή στην προσπάθειά του να γίνει ο νεότερος δήμαρχος της Νέας Υόρκης εδώ και πάνω από έναν αιώνα. Ο Κουόμο που κατεβαίνει ως ανεξάρτητος, έχοντας χάσει το χρίσμα από τους Δημοκρατικούς, λαμβάνει τη στήριξη του Αμερικανού προέδρου που δεν θέλει με τίποτα τον Μαμντάνι να αναλάβει την πόλη.

Μάλιστα, έφτασε στο σημείο να απειλήσει με μείωση ή ακόμη και διακοπή χρηματοδότησης.

«Θα είναι δύσκολο για μένα ως πρόεδρο να δώσω πολλά χρήματα στη Νέα Υόρκη, γιατί αν έχεις έναν κομμουνιστή να κυβερνά τη Νέα Υόρκη, το μόνο που κάνεις είναι να σπαταλάς τα χρήματα που στέλνεις εκεί», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στην εκπομπή 60 Minutes του CBS που προβλήθηκε την Κυριακή. Ο Μαμντάνι ωστόσο απορρίπτει την κομμουνιστική ταμπέλα που του έχει δώσει ο Τραμπ.

Διαβάστε επίσης:

Φρίκη στη Καλιφόρνια: Γονείς και γιαγιά βασάνισαν και σκότωσαν το 8χρονο παιδί τους – Το βρήκαν μέσα σε ψυγείο

Η Βρετανία «κόβει» τις διαμαρτυρίες έξω από τα σπίτια εκλεγμένων αξιωματούχων για να μην «παρενοχλούνται»

Η… σύμπτωση του Λευκού Οίκου: Οι δωρητές του Τραμπ για την αίθουσα χορού έχουν συμβόλαια 279 δισ. δολαρίων με την κυβέρνηση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tiletheasi_0502_1460-820_new
MEDIA

Ανατροπή στην πρώτη θέση τηλεθέασης των καναλιών- Πρώτο το Mega τη Δευτέρα (3/11)

tiletheasi_1108_1920-1080_new
MEDIA

Ανατροπή στην πρώτη θέση τηλεθέασης των καναλιών – Πρώτο το Mega τη Δευτέρα (3/11)

elta_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οργή της αντιπολίτευσης για παραίτηση Σκλήκα και αναβολή της συνεδρίασης των επιτροπών

kideia 56xronis xania 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με ανιχνευτή μετάλλων και έρευνες για εκρηκτικά, η κηδεία της 56χρονης – Βουβός θρήνος

kairos vroxi 9987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Επιδείνωση καιρού: Οδηγίες στους πολίτες ενόψει της κακοκαιρίας από την Πολιτική Προστασία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

tsakalotos 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι

asanser 654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται πρόστιμα για τα ασανσέρ: Μόνο ένα στα οκτώ έχουν καταγραφεί – Προθεσμία ως 30 Νοεμβρίου, πού θα στραφούν οι αρχικοί έλεγχοι

patinia athina 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χάρης Δούκας απαντά σε Μιχαηλίδου, Μπακογιάννη για τα πατίνια 

orca_falaina_0806_1460-820_2_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Όρκες βιντεοσκοπήθηκαν να κυνηγούν μεγάλους λευκούς καρχαρίες, να τους αναποδογυρίζουν και να τρώνε τα συκώτια τους (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 15:45
tiletheasi_0502_1460-820_new
MEDIA

Ανατροπή στην πρώτη θέση τηλεθέασης των καναλιών- Πρώτο το Mega τη Δευτέρα (3/11)

tiletheasi_1108_1920-1080_new
MEDIA

Ανατροπή στην πρώτη θέση τηλεθέασης των καναλιών – Πρώτο το Mega τη Δευτέρα (3/11)

elta_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οργή της αντιπολίτευσης για παραίτηση Σκλήκα και αναβολή της συνεδρίασης των επιτροπών

1 / 3