ΚΟΣΜΟΣ

04.11.2025 17:04

Βρετανία: 15χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του μετά από bullying συμμαθητών του – «Έγινε στόχος επειδή ήταν τόσο καλός»

04.11.2025 17:04
Τέλος στη ζωή του αποφάσισε να βάλει ένα 15χρονο αγόρι στη Βρετανία, μετά από bullying που δεχόταν στο σχολείο του από συμμαθητές του. 

Όπως αναφέρει η Daily Mail, ο 15χρονος Τζακ Άλοτ βρέθηκε νεκρός από τους γονείς του στο οικογενειακό τους αγρόκτημα στο Μπάρνσλεϊ τον Ιανουάριο, μετά από εβδομάδες βασανιστηρίων από παρέα παιδιών στο γυμνάσιο όπου φοιτούσε.

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο 15χρονος είχε αναφέρει στη μητέρα του, Σάρα Ρίτσαρντσον, ότι υποτιθέμενοι φίλοι του τον εκφόβιζαν, με την ίδια να αναφέρει στη δίκη για τα αίτια θανάτου του ότι ο Τζακ είχε γίνει στόχος «επειδή ήταν τόσο καλός».

«Ήταν τόσο χαρούμενο, καλόκαρδο, γεμάτο αγάπη και γενναιόδωρο παιδί. Ήταν τόσο καλός, και για αυτό έγινε στόχος των εκφοβιστών, επειδή ήταν τόσο καλός», είπε χαρακτηριστικά η μητέρα του 15χρονου στο δικαστήριο.

«Ήταν απλώς πανέμορφος, ευαίσθητος, γενναιόδωρος. Αγαπούσε τα ζώα του. Ήταν το νούμερο ένα μου», πρόσθεσε.

Το τελευταίο «αντίο» στον 15χρονο

Η κηδεία του Τζακ Άλοτ τελέστηκε στις 28 Φεβρουαρίου, με μια πομπή σχεδόν 100 τρακτέρ να τον συνοδεύει στην «τελευταία κατοικία» του. 

Την ίδια ώρα, η ομάδα Tractor Lads Around Penistone συγκεντρώνει χρήματα για το Bee Kind for Honey, μια φιλανθρωπική οργάνωση πρόληψης αυτοκτονιών νέων στο Μπάρνσλεϊ, διοργανώνοντας μια χριστουγεννιάτικη πομπή τρακτέρ αργότερα μέσα στο Νοέμβριο.

«Αν μπορέσουμε να αποτρέψουμε μία οικογένεια από το να περάσει αυτό που πέρασε η οικογένεια του Τζακ, θα έχουμε πετύχει αυτό που θέλαμε», δήλωσε σχετικά ο Άντι Λούκας, μέλος της ομάδας Tractor Lads Around Penistone.

