Οι εκλογές σε Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ και Βιρτζίνια κρας τεστ για την ατζέντα Τραμπ

Οι ψηφοφόροι στο Νιου Τζέρσεϊ και τη Βιρτζίνια θα εκλέξουν τους επόμενους κυβερνήτες τους την Τρίτη σε δύο αναμετρήσεις που θα αποτελέσουν κρας τεστ της αντίδρασης του αμερικανικού εκλογικού σώματος στους εννέα μήνες που ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στην εξουσία.

Εν τω μεταξύ, στην εκλογική αναμέτρηση για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών Ζόχραν Μαμντάνι, ένας 34χρονος δημοκρατικός σοσιαλιστής, αντιμετωπίζει τον 67χρονο πρώην Δημοκρατικό κυβερνήτη Άντριου Κουόμο, ο οποίος κατεβαίνει ως ανεξάρτητος. Η προεκλογική εκστρατεία έχει αποκαλύψει τα γενεαλογικά και ιδεολογικά χάσματα του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς επιδιώκει να αποκαταστήσει την κατεστραμμένη εικόνα του.

Και στην Καλιφόρνια, οι ψηφοφόροι θα αποφασίσουν εάν θα δώσουν στους Δημοκρατικούς νομοθέτες την εξουσία να αναδιαμορφώσουν τον χάρτη του Κογκρέσου της πολιτείας, διευρύνοντας μια εθνική μάχη για την ανακατανομή των περιφερειών που θα μπορούσε να καθορίσει ποιο κόμμα ελέγχει τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου έτους.

Οι κάλπες κλείνουν πρώτες στη Βιρτζίνια, ακολουθούμενες από το Νιου Τζέρσεϊ, τη Νέα Υόρκη και την Καλιφόρνια.

Οι Δημοκρατικοί ειδικότερα θα παρακολουθούν προσεκτικά τα αποτελέσματα της Τρίτης, με το κόμμα να έχει αποκλειστεί από την εξουσία στην Ουάσινγκτον και να αγωνίζεται να βρει συναίνεση για την καλύτερη πορεία εξόδου από την πολιτική έρημο.

Υπογραμμίζοντας τα διακυβεύματα για τους Δημοκρατικούς, ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα -που εξακολουθεί να είναι η πιο δημοφιλής προσωπικότητα του κόμματος- πρωτοστάτησε σε συγκεντρώσεις της τελευταίας στιγμής το Σαββατοκύριακο στο Νιου Τζέρσεϊ και τη Βιρτζίνια, προτρέποντας τους ψηφοφόρους να εκλέξουν Δημοκρατικούς για να αντιμετωπίσουν αυτό που χαρακτήρισε «ανομία» του Ρεπουμπλικάνου Τραμπ.

«Η κατάσταση του Δημοκρατικού Κόμματος είναι κακή», δήλωσε στο Reuters ο Λάρι Σαμπάτο, διευθυντής του Κέντρου Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια. «Χρειάζονται όσο το δυνατόν περισσότερη ενθάρρυνση».

Περισσότεροι από 3 εκατομμύρια άνθρωποι ψήφισαν νωρίς στη Βιρτζίνια, τη Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ, ξεπερνώντας σε κάθε περίπτωση κατά πολύ τα συνολικά ψηφοδέλτια πριν από τέσσερα χρόνια. Στη Νέα Υόρκη, υπήρξαν 735.000 ψηφοδέλτια, σύμφωνα με την εκλογική επιτροπή της πόλης, πάνω από τέσσερις φορές τον αριθμό το 2021. Η κούρσα του Νιου Τζέρσεϊ έχει αναδειχθεί ως η πιο έντονα αμφισβητούμενη εκστρατεία, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι η Δημοκρατική Μίκι Σέριλ, βουλευτής και πρώην πιλότος του Ναυτικού, διατηρεί ένα οριακό προβάδισμα έναντι του Ρεπουμπλικάνου αντιπάλου της, πρώην πολιτειακού νομοθέτη και ιδιοκτήτη μικρής επιχείρησης Τζακ Τσιαταρέλι.

Η προεκλογική εκστρατεία έχει καταρρίψει τα ρεκόρ δαπανών σε ολόκληρη την πολιτεία, με τα δύο εθνικά κόμματα να επενδύουν εκατομμύρια δολάρια στην κούρσα.

Οι άλλες κούρσες της βραδιάς φαίνονται λιγότερο ανταγωνιστικές. Στη Βιρτζίνια, η πρώην Δημοκρατική Βουλευτής των ΗΠΑ, Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ, έχει ένα άνετο προβάδισμα έναντι της Ρεπουμπλικανής Αντικυβερνήτη Γουίνσομ Έρλ-Σιρς, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

Ο Μαμντάνι προηγείται επίσης με διψήφιο ποσοστό έναντι του Κουόμο, με τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο Κέρτις Σλίβα, 71 ετών, να κατατάσσεται τρίτος στις περισσότερες δημοσκοπήσεις. Το μέτρο της Καλιφόρνια, η Πρόταση 50, η οποία θα καθιερώσει έναν νέο χάρτη του Κογκρέσου που υποστηρίζεται από τους Δημοκρατικούς και στοχεύει στην ανατροπή πέντε εδρών των Ρεπουμπλικανών σε απάντηση σε μια παρόμοια κίνηση του Τέξας, αναμένεται επίσης ευρέως να περάσει.

Βεβαίως, ενώ τα αποτελέσματα της Τρίτης θα προσφέρουν κάποια εικόνα για τη διάθεση των Αμερικανών ψηφοφόρων, οι ενδιάμεσες εκλογές είναι ένα χρόνο μακριά

«Η αντίθεση που ακούτε σε αυτές τις εκλογές είναι παρόμοια με αυτήν που μπορεί να ακούσετε σε ένα χρόνο από τώρα», δήλωσε ο Τζέσι Φέργκιουσον, στρατηγικός αναλυτής των Δημοκρατικών. «Συνήθως, το πλαίσιο αυτών των εκλογών είναι ένα από το οποίο μπορούμε να μάθουμε, ακόμη και αν τα αποτελέσματα δεν είναι αυτόματα προγνωστικά».

Για τους Δημοκρατικούς, οι υποψήφιοι της Τρίτης προσφέρουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν διαφορετικά στρατηγικά εγχειρίδια.

Ο Σπάντεργκερ και ο Σέριλ, και οι δύο μετριοπαθείς Δημοκρατικοί με υπόβαθρο στην εθνική ασφάλεια, έχουν θέσει τον Τραμπ στο επίκεντρο των εκστρατειών τους, επιδιώκοντας να αξιοποιήσουν την οργή των πολιτών απέναντι στην ατζέντα του προέδρου. Ο Τραμπ έχει δώσει αφορμή και στους δύο να επωφεληθούν πολιτικά κατά τη διάρκεια του shutdown της κυβέρνησης, παγώνοντας δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση για μια σιδηροδρομική σήραγγα που είναι απολύτως απαραίτητη μεταξύ Νιου Τζέρσεϊ και Νέας Υόρκης και απειλώντας να απολύσει ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, πολλοί από τους οποίους ζουν στη Βιρτζίνια.

Ο Μαμντάνι, διεξάγοντας μια ανορθόδοξη εκστρατεία, έχει προτείνει πιο φιλόδοξες αριστερές πολιτικές, όπως το πάγωμα των ενοικίων για σχεδόν ένα εκατομμύριο διαμερίσματα, τη φορολόγηση των πλουσίων και τη δωρεάν παροχή λεωφορείων στην πόλη.

Αργά τη Δευτέρα, ο Τραμπ υποστήριξε τον Κουόμο, προτρέποντας τους υποστηρικτές του να ψηφίσουν τον πρώην κυβερνήτη και επαναλαμβάνοντας την απειλή του να μειώσει τα ομοσπονδιακά κονδύλια στην πόλη καταγωγής του εάν κερδίσει ο Μαμντάνι.

Παρά τις ιδεολογικές τους διαφορές, και οι τρεις υποψήφιοι έχουν επικεντρωθεί στο κόστος ζωής, ένα ζήτημα που παρέμεινε στην κορυφή των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι ψηφοφόροι μετά τις προεδρικές εκλογές του περασμένου έτους.

«Είτε πρόκειται για τη Νέα Υόρκη, είτε για τη Βιρτζίνια, είτε για το Νιου Τζέρσεϊ – ειλικρινά, σε όλη τη χώρα – οι Δημοκρατικοί υποψήφιοι επικεντρώνονται στην οικονομία, επικεντρώνονται στις προσιτές τιμές, επικεντρώνονται στα ζητήματα που πραγματικά προκαλούν άγχος σε αυτή τη χώρα αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Κεν Μάρτιν, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών, σε συνέντευξή του στο Reuters.

Για τους Ρεπουμπλικάνους, οι εκλογές της Τρίτης θα τεστάρουν εάν οι ψηφοφόροι που οδήγησαν στη νίκη του Τραμπ το 2024 θα εξακολουθούν να ψηφίζουν όταν ο ίδιος δεν είναι στο ψηφοδέλτιο.

Στο Νιου Τζέρσεϊ, ο Τσιαταρέλι έχει κάνει εκτεταμένη εκστρατεία σε παραδοσιακά Δημοκρατικές περιοχές, επιδιώκοντας να αναπαράγει την πρόοδο που έκανε ο Τραμπ με τους μαύρους και Λατίνους ψηφοφόρους το 2024.

Ωστόσο, τόσο αυτός όσο και ο Έρλ-Σιρς, που κατεβαίνουν σε πολιτείες με δημοκρατική κλίση, έχουν αντιμετωπίσει ένα δύσκολο αίνιγμα: η κριτική στον Τραμπ κινδυνεύει να χάσει τους υποστηρικτές του, αλλά η υπερβολική αποδοχή του θα μπορούσε να αποξενώσει μετριοπαθείς και ανεξάρτητους ψηφοφόρους που αποδοκιμάζουν τις πολιτικές του.

Ο Τραμπ παραμένει αντιδημοφιλής – το 57% των Αμερικανών αποδοκιμάζει την απόδοσή του, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos. Αλλά οι Δημοκρατικοί δεν κερδίζουν απαραίτητα υποστήριξη ως αποτέλεσμα: οι ερωτηθέντες ήταν μοιρασμένοι ισόποσα ως προς το αν θα ευνοούσαν τους Δημοκρατικούς ή τους Ρεπουμπλικάνους το 2026.

