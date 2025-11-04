Μαρινάκης για ΕΛΤΑ: Το σχέδιο θα υλοποιηθεί ως έχει, αλλά θα προηγηθεί διάλογος και ενημέρωση

«Το σχέδιο θα υλοποιηθεί ως έχει» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, για την απόφαση των ΕΛΤΑ να βάλουν λουκέτο σε 204 καταστήματα, λίγο μετά την παραίτηση του CEO του Οργανισμού, Γρηγόρη Σκλήκα.

Ο Π. Μαρινάκης είπε ότι ο Γ. Σκλήκας παραιτήθηκε τόσο λόγω της ατυχούς επικοινωνιακής διαχείρισης της απόφασης για τα «λουκέτα» στα καταστήματα όσο και λόγω της οργής των βουλευτών για την απόφαση αυτή, λέγοντας ότι πλέον «από τον ίδιο θεωρήθηκε αδύνατη η διαχείριση μιας μεγάλης μεταρρύθμισης».

Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε ως «πολύ άστοχη επικοινωνιακά και εν μέρει επιχειρησιακά» τη διαχείριση της απόφασης αυτής, λέγοντας, μάλιστα, ότι η κυβέρνηση έμαθε την τελευταία στιγμή τις λεπτομέρειες του σχεδίου, δηλαδή, πόσα και ποια καταστήματα θα κλείσουν,

Είπε, επίσης, ότι η διοίκηση των ΕΛΤΑ έβαλε το κάρο μπροστά από το άλογο, ανακοινώνοντας εν μία νυκτί τα λουκέτα, χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί διάλογος με τους αρμόδιους φορείς και με την κοινωνία, αν και επανέλαβε ότι η απόφαση είναι ειλημμένη και θα εφαρμοστεί.

Το αντικείμενο της διαβούλευσης θα είναι τι μπορεί να γίνει σε κάθε περιοχή ώστε να μη μείνει κανένας χωρίς ταχυδρομική εξυπηρέτηση, αλλά και να μην χαθεί ούτε μία θέση εργασίας, είπε ο Π. Μαρινάκης, ενώ υπογράμμισε ότι η διοίκηση δεν εξήγησε ότι το ταχυδρομικό έργο θα συνεχιστεί απερίσπαστο και μετά το «κλείσιμο» των καταστημάτων.

Πάντως, ο Π. Μαρινάκης απέρριψε εκτιμήσεις ότι υπάρχει ζήτημα συνοχής Κ.Ο. και κυβέρνησης, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι μηδενίζει το κυβερνητικό έργο και παρουσιάζει τη χώρα ως τριτοκοσμική. «Καλά κάνουν οι βουλευτές και μεταφέρουν τις αγωνίες των πολιτών», τόνισε, σχολιάζοντας τη χθεσινή «θύελλα».

