search
ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 15:33
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.11.2025 13:59

Μαρινάκης για ΕΛΤΑ: Το σχέδιο θα υλοποιηθεί ως έχει, αλλά θα προηγηθεί διάλογος και ενημέρωση

04.11.2025 13:59
pavlos_marinakis_new

«Το σχέδιο θα υλοποιηθεί ως έχει» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, για την απόφαση των ΕΛΤΑ να βάλουν λουκέτο σε 204 καταστήματα, λίγο μετά την παραίτηση του CEO του Οργανισμού, Γρηγόρη Σκλήκα.

Ο Π. Μαρινάκης είπε ότι ο Γ. Σκλήκας παραιτήθηκε τόσο λόγω της ατυχούς επικοινωνιακής διαχείρισης της απόφασης για τα «λουκέτα» στα καταστήματα όσο και λόγω της οργής των βουλευτών για την απόφαση αυτή, λέγοντας ότι πλέον «από τον ίδιο θεωρήθηκε αδύνατη η διαχείριση μιας μεγάλης μεταρρύθμισης».

Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε ως «πολύ άστοχη επικοινωνιακά και εν μέρει επιχειρησιακά» τη διαχείριση της απόφασης αυτής, λέγοντας, μάλιστα, ότι η κυβέρνηση έμαθε την τελευταία στιγμή τις λεπτομέρειες του σχεδίου, δηλαδή, πόσα και ποια καταστήματα θα κλείσουν,

Είπε, επίσης, ότι η διοίκηση των ΕΛΤΑ έβαλε το κάρο μπροστά από το άλογο, ανακοινώνοντας εν μία νυκτί τα λουκέτα, χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί διάλογος με τους αρμόδιους φορείς και με την κοινωνία, αν και επανέλαβε ότι η απόφαση είναι ειλημμένη και θα εφαρμοστεί.

Το αντικείμενο της διαβούλευσης θα είναι τι μπορεί να γίνει σε κάθε περιοχή ώστε να μη μείνει κανένας χωρίς ταχυδρομική εξυπηρέτηση, αλλά και να μην χαθεί ούτε μία θέση εργασίας, είπε ο Π. Μαρινάκης, ενώ υπογράμμισε ότι η διοίκηση δεν εξήγησε ότι το ταχυδρομικό έργο θα συνεχιστεί απερίσπαστο και μετά το «κλείσιμο» των καταστημάτων.

Πάντως, ο Π. Μαρινάκης απέρριψε εκτιμήσεις ότι υπάρχει ζήτημα συνοχής Κ.Ο. και κυβέρνησης, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι μηδενίζει το κυβερνητικό έργο και παρουσιάζει τη χώρα ως τριτοκοσμική. «Καλά κάνουν οι βουλευτές και μεταφέρουν τις αγωνίες των πολιτών», τόνισε, σχολιάζοντας τη χθεσινή «θύελλα».

Διαβάστε επίσης:

Νέα Αριστερά για παραίτηση Σκλήκα: Το πρόβλημα δεν είναι ο CEO αλλά ο Μητσοτάκης και η πολιτική του

Πέθανε η πρώην υποψήφια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Αναστασία Γεωργαλή

Πικρός πρωινός καφές στο Μαξίμου για τα ΕΛΤΑ: Οι αποφάσεις Μητσοτάκη για καταστήματα, Σκλήκα και υπουργικές αρμοδιότητες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ekloges-new-york
ΚΟΣΜΟΣ

Άνοιξαν οι κάλπες σε Νέα Υόρκη και Νιου Τζέρσεϊ: Η μάχη στη κάλπη μεταξύ Μαμντάνι και Κουόμο

fylaki
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 30χρονος που απείλησε με ψαροντούφεκο τους γονείς του επειδή δεν του έδωσαν χρήματα

vouli_siriza
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για συζήτηση για τα ΕΛΤΑ

ripansi-new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΕ: Στην κόψη του ξυραφιού η διαπραγμάτευση για το κλίμα

ASTYNOMIA USA
ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Καλιφόρνια: Γονείς και γιαγιά βασάνισαν και σκότωσαν το 8χρονο παιδί τους – Το βρήκαν μέσα σε ψυγείο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

tsakalotos 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι

asanser 654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται πρόστιμα για τα ασανσέρ: Μόνο ένα στα οκτώ έχουν καταγραφεί – Προθεσμία ως 30 Νοεμβρίου, πού θα στραφούν οι αρχικοί έλεγχοι

patinia athina 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χάρης Δούκας απαντά σε Μιχαηλίδου, Μπακογιάννη για τα πατίνια 

orca_falaina_0806_1460-820_2_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Όρκες βιντεοσκοπήθηκαν να κυνηγούν μεγάλους λευκούς καρχαρίες, να τους αναποδογυρίζουν και να τρώνε τα συκώτια τους (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 15:25
ekloges-new-york
ΚΟΣΜΟΣ

Άνοιξαν οι κάλπες σε Νέα Υόρκη και Νιου Τζέρσεϊ: Η μάχη στη κάλπη μεταξύ Μαμντάνι και Κουόμο

fylaki
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 30χρονος που απείλησε με ψαροντούφεκο τους γονείς του επειδή δεν του έδωσαν χρήματα

vouli_siriza
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για συζήτηση για τα ΕΛΤΑ

1 / 3