ΠΟΛΙΤΙΚΗ

04.11.2025 12:07

Πικρός πρωινός καφές στο Μαξίμου για τα ΕΛΤΑ: Οι αποφάσεις Μητσοτάκη για καταστήματα, Σκλήκα και υπουργικές αρμοδιότητες

04.11.2025 12:07
ypourgiko mitsotakis887- new

Τις πρώτες αποφάσεις με στόχο να συμμαζέψει κάπως τη θύελλα που έχει ξεσπάσει με τους χειρισμούς γύρω από το κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ έλαβε η κυβερνητική ηγεσία στον «πρωινό καφέ» στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τις προθέσεις της κυβέρνησης αναμένεται να τις γνωστοποιήσει ο Παύλος Μαρινάκης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη (ΣΚΑΙ) το μεσημέρι της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόθεση της κυβέρνησης είναι να απομακρυνθεί ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ Γρηγόρης Σκλήβας, σε μία κίνηση μάλλον που μαρτυρά αγωνία να φορτωθούν όλα σε ένα εξιλαστήριο θύμα.

Τελικές αποφάσεις πάντως δεν ελήφθησαν επ’ αυτού, ιδίως για τον τρόπο και το χρόνο της απομάκρυνσης. «Οι αποφάσεις για τα ΕΛΤΑ λαμβάνει το Υπερταμείο» διευκρινίζουν από το Μαξίμου σε μία εμφανή προσπάθεια να μην δώσουν κι άλλες λαβές για αντιθεσμικές κινήσεις.

Βαρύ ήταν και το κλίμα για τον διευθύνοντα σύμβουλο του Υπερταμείου Γιάννη Παπαχρήστου, αλλά προς το παρόν δεν τίθεται θέμα κάποιας απόφασης για την τύχη του.

Παράλληλα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το «σχέδιο εξυγίανσης» των ΕΛΤΑ θα προχωρήσει, είτε σε πρώτο, είτε σε δεύτερο χρόνο. Θα εκτιμηθούν δηλαδή τα δεδομένα, θα προβλεφθούν οι αναγκαίες κινήσεις, όπως ενημέρωση των τοπικών κοινωνικών και στη συνέχεια θα κλείσει ένας μεγάλος αριθμός καταστημάτων. Οι δε αντιδράσεις των βουλευτών  αντιμετωπίζονται περίπου με δυσφορία αν όχι και με οργή από το Μαξίμου, καθώς θεωρούνται ως ένδειξη ψηφοθηρίας.

Επίσης η εποπτεία των ΕΛΤΑ θα περάσει από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον υφυπουργό Χρήστος Δερμεντζόπουλος, στο υπουργείο Οικονομικών και τον Κυριάκο Πιερρακάκη. Η κίνηση γίνεται ώστε να αποσαφηνιστεί πλήρως το πλαίσιο αρμοδιοτήτων γύρω από την Εταιρεία και να μην χάνεται η κυβέρνηση στη… μετάφραση, ήτοι να ρίχνει ο ένας στον άλλο τις ευθύνες και να παίζουν όλοι το παιχνίδι της άγνοιας.

Στον πρωινό καφέ το κλίμα ήταν βαρύ  και για τη γενικότερη εικόνα της κυβέρνησης, αλλά δεν ετέθη θέμα κάποιων διορθωτικών κινήσεων καθώς το πρόβλημα είναι μάλλον δομικό.

