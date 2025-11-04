search
ΤΡΙΤΗ 04.11.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

04.11.2025 13:20

Νέα Αριστερά για παραίτηση Σκλήκα: Το πρόβλημα δεν είναι ο CEO αλλά ο Μητσοτάκης και η πολιτική του

04.11.2025 13:20
Η πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπου «αποσύρει» το κράτος από την περιφέρεια προς όφελος ενός σχεδίου ιδιωτικοποιήσεων, είναι το πρόβλημα και όχι ο κ. Σκλήκας, αναφέρει η Νέα Αριστερά στην αντίδρασή της μετά την παραίτηση του CEO των ΕΛΤΑ.

«Η απόφαση για τον “ξαφνικό θάνατο” δεκάδων καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα δεν μπορεί θα θεωρείται ως η απόφαση ενός και μόνο τεχνοκράτη, αλλά αποτελεί την πολιτική επιλογή μιας κυβέρνησης που βλέπει το δημόσιο ως βάρος και όχι ως υποχρέωση», αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς για την παραίτηση Σκλήκα: 

«Η παραίτηση του κ. Σκλήκα δεν είναι το πρόβλημα. Είναι το σύμπτωμα. Το πρόβλημα είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη — η κυβέρνηση των ιδιωτικοποιήσεων, της υποβάθμισης των δημόσιων υπηρεσιών και της διάλυσης της καθημερινότητας των πολιτών.

Η απόφαση για τον “ξαφνικό θάνατο” δεκάδων καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα δεν μπορεί θα θεωρείται ως η απόφαση ενός  και μόνο τεχνοκράτη, αλλά αποτελεί την πολιτική επιλογή μιας κυβέρνησης που βλέπει το δημόσιο ως βάρος και όχι ως υποχρέωση. Μιας κυβέρνησης που αποσύρει το κράτος από την περιφέρεια, τα νησιά και τις μικρές κοινότητες, στερώντας από τους πολίτες ακόμη και την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.

Η παραίτηση του CEO δεν αναιρεί το γεγονός ότι τα ΕΛΤΑ, αντί να ενισχυθούν ως κρίσιμη δημόσια υποδομή, αφέθηκαν να μαραζώσουν. Ότι το σχέδιο της κυβέρνησης για “αναμόρφωση” είναι στην πραγματικότητα ένα σχέδιο συρρίκνωσης και ιδιωτικοποίησης.

Η Νέα Αριστερά υπογραμμίζει: το πρόβλημα δεν είναι ο κ. Σκλήκας. Είναι ο κ. Μητσοτάκης και η πολιτική του – μια πολιτική που καταστρέφει τον δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών και μετατρέπει το δικαίωμα σε εμπόρευμα».

Πέθανε η πρώην υποψήφια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Αναστασία Γεωργαλή

Πικρός πρωινός καφές στο Μαξίμου για τα ΕΛΤΑ: Οι αποφάσεις Μητσοτάκη για καταστήματα, Σκλήκα και υπουργικές αρμοδιότητες

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Λάθος η υπαγωγή του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ», λέει ο Γιώργος Τσακίρης

ekloges-new-york
ΚΟΣΜΟΣ

Άνοιξαν οι κάλπες σε Νέα Υόρκη και Νιου Τζέρσεϊ: Η μάχη στη κάλπη μεταξύ Μαμντάνι και Κουόμο

fylaki
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 30χρονος που απείλησε με ψαροντούφεκο τους γονείς του επειδή δεν του έδωσαν χρήματα

vouli_siriza
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για συζήτηση για τα ΕΛΤΑ

ripansi-new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΕ: Στην κόψη του ξυραφιού η διαπραγμάτευση για το κλίμα

ASTYNOMIA USA
ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Καλιφόρνια: Γονείς και γιαγιά βασάνισαν και σκότωσαν το 8χρονο παιδί τους – Το βρήκαν μέσα σε ψυγείο

xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

tsakalotos 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι

asanser 654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται πρόστιμα για τα ασανσέρ: Μόνο ένα στα οκτώ έχουν καταγραφεί – Προθεσμία ως 30 Νοεμβρίου, πού θα στραφούν οι αρχικοί έλεγχοι

patinia athina 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χάρης Δούκας απαντά σε Μιχαηλίδου, Μπακογιάννη για τα πατίνια 

orca_falaina_0806_1460-820_2_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Όρκες βιντεοσκοπήθηκαν να κυνηγούν μεγάλους λευκούς καρχαρίες, να τους αναποδογυρίζουν και να τρώνε τα συκώτια τους (Video)

1 / 3