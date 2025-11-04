Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Λάθος η υπαγωγή του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ», λέει ο Γιώργος Τσακίρης

Τη διαφωνία του με την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ εξέφρασε στην κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή ο καθηγητής Γιώργος Τσακίρης, που διατέλεσε μόλις 20 ημέρες υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στην υπηρεσιακή κυβέρνηση.

«Ο Οργανισμός πρέπει να αναδομηθεί από την αρχή με τεχνοκρατικά κριτήρια κι αυτό απαιτεί χρόνο, χρήμα και επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό», είπε και συμπλήρωσε ότι τα δεδομένα που χειρίζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ταιριάζουν με της ΑΑΔΕ. «Θεωρώ ότι είναι δύσκολο το έργο της ΑΑΔΕ τώρα, πράγματι τα δεδομένα είναι άλλης υφής εδώ. Δεν θα έβλεπα την ΑΑΔΕ σαν φορέα. Θα έπρεπε να δομηθεί άλλος φορέας. Αυτή είναι προσωπική άποψη», ανέφερε.

Ο κ. Τσακίρης επικαλέστηκε τη 20ήμερη θητεία του για να αιτιολογήσει τη μη ενασχόλησή του σε βάθος με τους φορείς που εποπτεύει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μεταξύ αυτών και του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, απαντώντας σε ερωτήσεις, αυτές τις 20 ημέρες ασχολήθηκε με τα πολύ επείγοντα θέματα, ενώ -όπως είπε- οι ελάχιστες, 3 με 4 συναντήσεις που είχε με εκπροσώπους του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφορούσαν στη νέα ΚΑΠ καθώς έπρεπε λόγω καταληκτικής ημερομηνίας να διαμορφωθεί το νέο πλαίσιο.

«Η δομή του Οργανισμού δεν είναι η σωστή για να είναι αποδοτικός και να εξυπηρετεί τους 650.000 δικαιούχους», εκτίμησε και εκφράζοντας προσωπική άποψη, τάχθηκε κατά της συμμετοχής τεχνικών συμβούλων, λέγοντας ότι «αυτό που θα ήθελα, είναι όλα να γίνονται με διαφάνεια μέσω του κράτους και να μην παρεμβαίνουν άλλα φίλτρα από ιδιωτικούς φορείς».

«Επιβεβαίωση της κυβερνητικής αποτυχίας από τον Τσακίρη»

Για επιβεβαίωση της κυβερνητικής αποτυχίας από τον πρώην υπουργό Τσακίρη κάνουν λόγο πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την κατάθεση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Ο Ομότιμος Καθηγητής του ΕΜΠ και πρώην υπηρεσιακός υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 26.5.2023 έως 27.6.2023), Γ. Τσακίρης, επανέλαβε επί της ουσίας κατά τη κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή αυτό που ο αγροτικός κόσμος ξέρει από την πρώτη στιγμή: ότι η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ συνιστά την πιο αδιάψευστη και αδιαμφισβήτητη ομολογία αποτυχίας, διαπλοκής, διαφθοράς και συγκάλυψης, του τρόπου που η Κυβέρνηση της ΝΔ διαχειρίστηκε το κομβικό ζήτημα της καταβολής των επιδοτήσεων της ΚΑΠ.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Χάρη Μαμουλάκη, ο κ. Τσακίρης επιβεβαίωσε ότι η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ δεν μπορεί να είναι η δέουσα λύση στα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Διότι, η ΑΑΔΕ ασχολείται κυρίως με αλφαριθμητικά δεδομένα και έχει οικονομοτεχνική προσέγγιση, ενώ ο ΟΠΕΚΕΠΕ ασχολείται με γεωχωρικά δεδομένα και έχει γεωτεχνική προσέγγιση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ξεκαθαρίζει εκ νέου ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει τη συγκάλυψη του σκανδάλου μέσω της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Αντίθετα, θα συνεχίσει με παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα μέχρι να αποδοθούν ευθύνες για το “γαλάζιο” σκάνδαλο και να αποκατασταθεί η διαφάνεια και η αξιοπιστία στο σύστημα επιδοτήσεων των αγροτών και κτηνοτρόφων της χώρας μας οι οποίοι, με ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, παραμένουν απλήρωτοι», τόνισαν χαρακτηριστικά οι πηγές της Κουμουνδούρου.

ΠΑΣΟΚ: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα ήταν πιο λειτουργικός χωρίς εξάρτηση από τεχνικό σύμβουλο

Η σημερινή κατάθεση του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Γ. Τσακίρη επιβεβαιώνει ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα ήταν ένας διαφορετικός και πιο λειτουργικός οργανισμός χωρίς την εξάρτηση από τον τεχνικό σύμβουλο και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την επιλογή της Κυβέρνησης να στηριχθεί ολόκληρο το σύστημα λειτουργίας του Οργανισμού σε έναν ιδιωτικό τεχνικό σύμβουλο με δυσανάλογο κόστος στα δημόσια ταμεία, αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Ο πρώην υπουργός τόνισε ότι οι πληρωμές των παραγωγών θα έπρεπε να διεξάγονται αποκλειστικά και μόνο με δημόσιες τεχνοκρατικές διαδικασίες εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς ιδιωτικές παρεμβάσεις και χωρίς την εξάρτηση από τον τεχνικό σύμβουλο. Ο ίδιος, παρά την ιδιαίτερα σύντομη θητεία του, δήλωσε ότι προσπάθησε να εστιάσει στα βασικά προβλήματα εκείνης της περιόδου για τον αγροτικό κόσμο και να συνδράμει όσο του επέτρεπε ο ρόλος και χρόνος που είχε στην εφαρμογή της νέας ΚΑΠ.

Ο κ. Τσακίρης δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι είχε λάβει γνώση της έντονης «δυσφορίας» εκείνης της περιόδου από στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι ο οργανισμός ήταν υποστελεχωμένος και δεν μπορούσε να ανταποκριθεί κατάλληλα στα πολλαπλά καθήκοντά του.

Μάλιστα, δήλωσε κατηγορηματικά ότι για να κατέχει κάποιος τη θέση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης είναι απαραίτητο να έχει σημαντική τεχνογνωσία για τον αγροτικό χώρο για να μπορέσει να συνδράμει στην επίλυση των προβλημάτων, καμία σχέση δηλαδή με τα κριτήρια με βάση τα οποία έχει επιλέξει ο Πρωθυπουργός τους κατά σειρά αποτυχημένους Υπουργούς του για αυτήν τη νευραλγική για τον πρωτογενή τομέα της χώρας θέση.

Ο πρώην υπουργός τόνισε ότι συμμερίζεται απόλυτα τις αγωνίες των αγροτών για τη μεγάλη καθυστέρηση στις πληρωμές 2024-2025 και ότι είναι κομβική για τον αγροτικό κόσμο η αναδιάρθρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι η απορρόφηση του οργανισμού από την ΑΑΔΕ δεν πρόκειται να επιλύσει τα προβλήματα που ήδη υπάρχουν.

Τέλος, ο κ. Τσακίρης δεν έδωσε καμία πειστική απάντηση γιατί ενώ το 2023 η αίτηση για τις ενισχύσεις ήταν στο gov, με απόφασή του επετράπη και η συλλογή αιτήσεων εκτός του gov, με πρόσβαση της Gaia Επιχειρείν στο περιεχόμενο των αιτήσεων, ενώ μάλιστα η εταιρία δεν ήταν συντονιστής πλέον των ΚΥΔ.. Η απόφαση αυτή συνιστούσε πισωγύρισμα για τον Οργανισμό, καθώς της προσέφερε ρόλο συντονιστή και αυτόματα πηγή εσόδων, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα στην προσπάθεια μεταφοράς του ΟΣΔΕ στο gov. Ο κ. Υπουργός με την απάντησή του δεν δικαιολόγησε τον στόχο και το κίνητρο της απόφασης, προκαλώντας ερωτηματικά πώς ενώ ο ίδιος κατέθεσε ότι η εξάρτηση από τον τεχνικό σύμβουλο ήταν λάθος, έλαβε αυτήν την απόφαση πρσοφέροντας ρόλο στην Gaia Επιχειρείν.

