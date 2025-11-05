search
05.11.2025 08:44

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Σήμερα η συνάντηση της με τον πρωθυπουργό

05.11.2025 08:44
mitsotakis fkilfoil new

Η ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών και ο στρατηγικός διάλογος Ουάσιγκτον και Αθηνών κυριάρχησαν στις πρώτες συναντήσεις που είχε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο Προεδρικό Μέγαρο αλλά και στο  Υπουργείο Εξωτερικών.

Η προτεραιότητα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής στην προώθηση του αμερικανικού LNG μέσω της Αλεξανδρούπολης στην Ευρώπη καθίσταται ακόμη πιο ξεκάθαρη με την ανάληψη των καθηκόντων της νέας πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Για αύριο έχει προγραμματιστεί η έναρξη της 6ης Σύμπραξης για Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC), την οποία διοργανώνουν από κοινού το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας και το Παγκόσμιο Κέντρο Ενέργειας του Ατλαντικού Συμβουλίου.

Το γεγονός ότι ανάμεσα στους ομιλητές της φετινής διοργάνωσης συγκαταλέγονται οι Αμερικανοί Υπουργοί Ενέργειας και Εσωτερικών, Κρις Ράιτ και Νταγκ Μπέργκαμ αντίστοιχα τοποθετεί την Ελλάδα στην καρδιά του ενεργειακού «διαδρόμου του LNG», στον οποίο, άλλωστε, είχε εκτενώς εστιάσει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ κατά την ακρόασή της από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, θέτοντας εξαρχής ψηλά τον πήχη ως προς το νέο της πόστο.

Μάλιστα, η κυρία Γκιλφόιλ θα βρεθεί, για τις ανάγκες της διοργάνωσης, δύο φορές σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, αρχής γενομένης από τη συνάντησή της το πρωί με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για να συνοδεύσει το απόγευμα στην έδρα της κυβέρνησης τον Αμερικανό Υπουργό Εσωτερικών, Ντάγκ Μπέργκαμ.

